4 filmes e séries que estreiam no Prime Video em outubro

O mês de outubro está recheado de novidades no Prime Video. Entre os destaques, há o documentário “Maniaco do Parque”, baseado em um caso real que chocou o Brasil e o mundo, e a versão australiana de “The Office”, que promete conquistar mais uma vez o coração dos apaixonados pela franquia.

Na categoria ação/drama, há o lançamento de “Citadel: Diana”, um spin-off italiano da série de espionagem produzida pelos irmãos Russo, e a tão aguardada sequência de “A Lenda de Vox Machina”, série de animação baseada nas campanhas de RPG da websérie “Critical Role”. A seguir, confira mais detalhes sobre as produções!

1. A Lenda de Vox Machina – 3ª temporada (03/10)

“A Lenda de Vox Machina” acompanha as novas aventuras dos heróis para defender o reino de Exandria (Imagem: Reprodução digital | Critical Role Productions, Titmouse, Inc.e Amazon MGM Studios)

Em “A Lenda de Vox Machina”, o público acompanha oito heróis, conhecidos como “Vox Machina”, que embarcam em aventuras épicas em um mundo de fantasia repleto de magia, monstros e intrigas políticas. Na nova temporada, eles continuam a jornada para defender o reino de Exandria, enquanto buscam redimir o passado e enfrentam a ameaça de um poderoso rei. De acordo com informações do Prime Video, a temporada estreia com três episódios, e os demais serão lançados semanalmente.

2. Citadel: Diana (09/10)

“Citadel: Diana” acompanha a vida dupla da agente Diana após a destruição da organização de espionagem Citadel (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios e Cattleya)

Ambientada em Milão em 2030, “Citadel: Diana” se passa oito anos após a destruição da agência independente de espionagem “Citadel”. A trama segue Diana Cavalieri (De Angelis), uma agente secreta que leva uma vida dupla ao se infiltrar na Mantícora, a organização rival responsável pela queda da Citadel.

“Inserida no campo inimigo, Diana tem a oportunidade de abandonar a agência para sempre, mas deve decidir se pode confiar em um aliado inesperado: Edo Zani, herdeiro da Mantícora Itália”, revela a sinopse. Além de De Angelis, o elenco da série inclui Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi e Julia Piaton, de “Family Business”.

3. The Office (18/10)

“The Office” acompanha uma diretora administrativa tentando manter a equipe unida após a sua filial fechar (Imagem: Reprodução digital | BBC Studios Australia & New Zealand, Bunya Entertainment e Amazon MGM Studios)

Décima terceira adaptação da franquia, a versão australiana de “The Office” acompanha o cotidiano dos funcionários de uma empresa de embalagens, a Flinley Craddick, localizada em Sydney. A trama gira em torno da diretora administrativa Hannah Howard (Felicity Ward), que recebe a notícia de que a sua filial será fechada e que todos passarão a trabalhar de casa. Em resposta, Hannah passa a fazer promessas que não pode cumprir para sua equipe – que já não é muito fã de sua gestão – na tentativa de mantê-los unidos. Se isso vai funcionar? Só assistindo para descobrir.

4. Maníaco do Parque (18/10)

“Maníaco do Parque” narra a história do serial killer que atacou e assassinou mulheres nos anos 90 (Imagem: Reprodução digital | Santa Rita Production e Amazon Prime Video International Distribution Exports)

Estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, “Maniaco do Parque”, como o próprio nome sugere, é baseado na história real de Francisco de Assis Pereira, um serial killer popularmente conhecido como “Maniaco do Parque”, condenado por atacar e assassinar mulheres entre 1997 e 1998.

A obra, além de retratar as investigações e a busca para prender o assassino, também acompanha a jornada da jovem jornalista Elena (Giovanna Grigio), que enxerga na cobertura do caso a oportunidade de escrever um artigo que pode transformar sua carreira.