4 dicas para casamentos na primavera

A primavera é uma das estações preferidas dos casais, justamente por apresentar temperaturas mais amenas e estáveis, isto é, com mínimas possibilidades de chuva. Além disso, marcada por uma variedade de flores que tornam as celebrações mais coloridas e floridas, principalmente ao ar livre, o período dá um toque de beleza natural aos casamentos.

Pensando nisso, Paula Raimo, sócia do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento, lista 4 dicas e vantagens para os casais que pretendem se casar neste período. Veja abaixo!

1. Planejamento

Tido como o período mais disputado entre os casais, a primavera requer planejamento, ao passo que as datas se esgotam com muita facilidade. Cheque as datas disponíveis e, sobretudo, verifique a disponibilidade dos fornecedores. Orientamos que a reserva seja realizada com pelo menos um ano de antecedência.

2. Casamento ao ar livre

O período primaveril é uma excelente opção para casamentos ao ar livre, principalmente no período da tarde devido à iluminação. Inclusive, é possível aproveitar o pôr do sol para os registros fotográficos, criando assim uma linda recordação desse dia memorável.

Aconselhamos um local que possua uma segunda opção para a cerimônia, caso haja uma chuva inesperada, afinal o clima brasileiro é instável. Vale destacar que a decoração natural poupa gastos no que diz respeito a quantidade de flores e ornamentações.

A primavera permite que a decoração seja alegre e sofisticada (Imagem: Sergii Sobolevskyi | Shutterstock)

3. Explore estampas e cores

Esta época do ano possibilita explorar ao máximo as estampas e cores, garantindo uma decoração alegre e sofisticada. Também é possível montar um jardim no espaço interno de forma elegante. Orientamos que os casais selecionem uma paleta de cores e uma estampa que orne com os elementos da cerimônia para que o casamento seja harmônico e elegante. Além disso, eles podem apostar em detalhes como tapetes, lustres, almofadas, entre outros.

4. Vestidos leves e sofisticados

Claramente, a escolha do vestido ideal depende de fatores como o estilo da noiva, o horário da celebração e o local escolhido. Porém, a primavera pede, no geral, vestidos leves e descontraídos, com aplicações, transparências e decote.

A estação amplia as opções para o vestido perfeito, a exemplo dos curtos, longos, de manga curta ou longa, tomara que caia, ombro-só e muito mais. As noivas também podem diversificar tanto nas cores como nos tecidos, saindo assim do tradicional branco e optando por aplicações de flores ou forro colorido.

Por Beatriz Magalhães