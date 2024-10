Estilo casual masculino: como unir praticidade e elegância no dia a dia

Nos últimos anos, a moda casual tem conquistado espaço nas prateleiras e nos armários dos homens, refletindo uma busca por conforto sem abrir mão do estilo. Com a mistura de peças clássicas e tendências contemporâneas, o vestuário se transforma em uma verdadeira declaração de personalidade, adaptando-se a diferentes ocasiões e demonstrando que eles também podem ser muito estilosos.

O look casual vai além do simples jeans e camiseta, incorporando elementos de design que adicionam personalidade ao visual. As opções são variadas, desde tecidos leves e confortáveis para o dia a dia até combinações que podem ser facilmente adaptadas para eventos mais formais.

Roberto Schiavinato, stylist e produtor de moda, explica que a moda casual masculina nos dias de hoje é formada por looks não tão elaborados. "O estilo varia, passando por um look mais dia ou noite tranquilamente, sem muita produção, e geralmente de duas a três peças por looks, algo mais simples, básico e discreto", diz.

Schiavinato destaca como os homens podem equilibrar conforto e sofisticação em suas escolhas: "Com a chegada do verão, podem usar regatas básicas por baixo de uma camisa 3/4 de botão ou até mesmo uma camisa de linho. Para trabalho, prefira calças de sarja ou linho, e para o happy hour ou o fim de semana, pode trocar por uma bermuda reta de sarja, jeans ou linho", ensina.

Peças-chave

Quando se trata de peças-chave, ele recomenda ter uma boa calça jeans ou de sarja, uma camiseta ou regata básica (preta ou branca) e uma camisa de botão. "Com essas peças, você estará muito bem vestido e vai conseguir usar e mudar os acessórios e as sobreposições", analisa. Ele ressalta que a combinação certa de roupas pode realçar a personalidade do homem, refletindo seu estilo individual. A escolha de calçados também é essencial; os brancos, por exemplo, são versáteis e podem ser usados em diversas ocasiões.

Schiavinato observa que as tendências de moda têm se concentrado no conforto: "com o conforto sempre à frente de uma produção, você pode usar no trabalho e até mesmo em um happy hour, se for um look básico de três peças. Os calçados brancos são ótimos para passar por todas as ocasiões, e uma boa peça de alfaiataria deixa um look bem mais sofisticado." Para ele, explorar diferentes estilos e tecidos, como o linho e a sarja, que oferecem uma estética mais leve e arejada, é ideal para o clima tropical.

Um dos elementos-chave do estilo casual masculino são as camisas de algodão, regatas e overshirts. O cantor Shawn Mendes, por exemplo, é frequentemente visto usando camisas em cores neutras, que são peças versáteis, capazes de compor diversos looks. As overshirts, que são camisas mais longas e leves, também são ótimas opções para sobreposições, permitindo que o homem jogue com camadas e texturas.

Shawn Mendes investe em cores neutras (foto: Reprodução/Pinterest)

Acessórios

Nina Stellato, stylist e consultora de moda, afirma que os acessórios são a peça-chave que traz o diferencial dentro do estilo casual. "Relógios e óculos são os mais pedidos", observa. Segundo a stylist, ícones de estilo como o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que usa e abusa de óculos modernos, relógios hypados e colares como correntes ou pérolas, têm influenciado as tendências atuais.

As peças oversized são uma ótima aposta (foto: Reprodução/Pinterest)

Ela também menciona o cantor Harry Styles, que já tem um estilo que remete aos anos 1970 e 1980. "Ele tem o estilo bastante criativo, e um dos pontos altos é o uso dos acessórios, como colares de pérola e miçangas", observa.

Nina sugere que os homens explorem mais opções de acessórios. "Normalmente no masculino casual, eles investem só no relógio, no máximo óculos escuros, mas podem trazer algumas correntes, pulseiras, anéis diferentes para complementar o look", a stylist analisa a mudança cultural, na qual os homens estão mais abertos a expressar sua individualidade e estilo por meio de acessórios que antes eram considerados mais femininos.

Além disso, ela observa que texturas diferentes estão bem em alta. "Também vemos blusas com texturas, shorts." A introdução de texturas e de camadas permite aos homens brincar com diferentes visuais, indo além das peças tradicionais e trazendo um ar de modernidade ao guarda-roupa.

O estilo de Harry Styles tem como inspiração os anos 70 (foto: Reprodução/Pinterest)

Dicas de estilo

O oversized também está voltando para o masculino, principalmente em estilos mais modernos e na pegada street. A tendência oversized permite conforto e liberdade de movimento, ao mesmo tempo que oferece uma estética contemporânea. Com a incorporação de peças como camisetas amplas, jaquetas e calças largas, os homens podem criar um visual descontraído e estiloso.

Para os seus clientes, Nina aconselha a diversificar as combinações de cores: "A maioria dos meus clientes tem realmente o estilo casual, mas sempre dou a dica de começar focando em combinações de cores diferentes, sair um pouco do preto. É interessante trazer outros tons neutros, como cinza e marrom", evidencia a paleta de cores, que é um aspecto importante na moda, pois pode transformar um look simples em algo mais impactante.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte