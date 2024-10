Veja como cuidar dos animais em dias muito quentes

A onda de calor que se espalha pelo Brasil, com temperaturas que podem ultrapassar os 39?°C em algumas cidades, segundo o Climatempo, representa um desafio tanto para os seres humanos quanto para os animais. Durante esses períodos, os bichinhos precisam de cuidados redobrados para se manterem seguros e confortáveis.

“A hidratação precisa ser uma preocupação contínua do tutor em relação aos pets, mas, nestes dias de extremo calor, a atenção deve ser redobrada. Uma dica é aumentar o consumo de água do pet através da alimentação, com sachês ou patês, por exemplo. É uma forma saborosa de manter o pet hidratado e bem nutrido”, explica Mayara Andrade, médica-veterinária especializada em nutrologia de GranPlus, marca Premium Especial da BRF Pet.

Estimulando o consumo de água

Garantir que seu animal, seja cachorro ou gato, se mantenha bem durante os dias mais quentes exige alguns cuidados. “A hidratação é fundamental. Então mantenha água fresca e em abundância. Alguns gatos, por exemplo, podem gostar de fontes de água. O que muita gente não sabe é que a água também é um nutriente, e a falta dela pode ocasionar desde desidratação a problemas urinários, como cálculos, as famosas ‘pedras’ na bexiga. Ou seja, a ingestão de água vai além de somente refrescar”, explica.

Para estimular o consumo voluntário de água, Mayara Andrade recomenda mantê-la limpa e fresca à disposição do pet, em diversos potes espalhados pelos cômodos da casa, evitando, por exemplo, que animais mais sedentários não a bebam por terem que se locomover mais.

Outra orientação da especialista é adicionar cubos de gelo nos potes d’água, o que pode ser uma maneira divertida e eficiente de estimular o consumo, principalmente de gatos, que são animais curiosos. Frutas e água flavorizada também configuram opções atrativas.

“No caso dos felinos, uma dica é optar por potes com aberturas mais largas para que as bordas não entrem em contato com os bigodinhos deles, onde encontramos sua parte sensitiva, podendo trazer incômodos e fazendo com que os gatos evitem consumir água”, completa.

Investir em sachês e patês de qualidade é uma ótima maneira de estimular o consumo de água por felinos (Imagem: Amerigo_images | Shutterstock)

Ofereça mais sachês e patês

Por mais que os tutores espalhem diversos potinhos de água pela casa, nem sempre os animais conseguem ingerir a quantidade ideal. Nesse cenário, incluir alimentos úmidos, como os sachês ou patês, de alta qualidade e com alto teor de água, altamente saborosos até para os paladares mais exigentes, é uma ótima maneira de contribuir com o consumo.

“É uma forma prática e eficiente para manter a hidratação dos pets através da alimentação. Um sachê pode chegar a 80% ou mais de água. Por isso, a alimentação também pode ser usada como uma fonte de água, além do consumo espontâneo. É importante optar sempre por sachês com alto teor de água, justamente para auxiliar tutores que lidam com os desafios de hidratar seus pets de maneira adequada”, explica a médica-veterinária.

Cuidados durante os passeios

Devido às altas temperaturas, também é importante adotar alguns cuidados durante os passeios. “Prefira sair com seu pet nas primeiras horas da manhã ou ao final do dia e tenha cuidado com superfícies, como chão ou asfalto, que possam estar quentes e promover queimaduras nas patinhas. Além disso, é claro, [não se esqueça] de levar água para os intervalos. Também é importante respeitar o limite do pet, não forçando ou aumentando a carga de exercícios nesse período”, orienta Mayara Andrade.

Ainda, a profissional recomenda que o animal tenha acesso a locais ventilados e frescos, especialmente nos dias mais quentes. Isso ajuda a evitar o superaquecimento e o mantém mais confortável e saudável. “Os pets já fazem parte da rotina das famílias e, com isso, também estão presentes nos passeios, almoços, idas ao shopping etc. Por isso, cada vez mais os espaços têm se preocupado em receber esses ‘clientes’ especiais. Mas é fundamental escolher locais verdadeiramente preparados e com funcionários treinados para o bem-estar dos pets“, acrescenta.

Por Ana Kucera