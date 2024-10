Vaidade precoce: os cuidados que os pais devem ter com a Geração Sephora

Você já ouviu falar do fenômeno conhecido como Geração Sephora ou Sephora Kids? Esses termos, que ganharam destaque nas redes sociais recentemente, fazem referência à rede de lojas de cosméticos, famosa por sua vasta gama de maquiagens e produtos importados no Brasil e no mundo. Em complemento a isso, o apelido descreve a atual geração de crianças, especialmente meninas, que estão se interessando por produtos de beleza e cosméticos em idades cada vez mais precoces.

Assim, em busca de se inserir no universo da beleza, as Sephora Kids têm consumido itens como produtos de skincare, haircare e maquiagem, que, em sua maioria, foram originalmente desenvolvidos para adultos. Essa tendência resultou em uma verdadeira febre de "mini influenciadoras", que compartilham na internet suas rotinas de cuidados com a pele e tutoriais de maquiagem.

Na avaliação da médica dermatologista Regina Buffman, o aumento do uso de cosméticos entre o público infantil está diretamente ligado à influência das redes sociais e da mídia. "Os padrões de beleza são promovidos desde cedo. As crianças também veem adultos, influenciadores e até personagens de desenhos animados utilizando esses produtos, o que reforça o desejo de imitá-los", afirma.

Outro fator relevante são as estratégias das marcas de cosméticos, que têm investido em linhas com apelo visual e aromas atrativos para os pequenos. "Um grande exemplo são as marcas que lançam cosméticos em colab com marcas de balas e chicletes", complementa a especialista. Com isso, o uso inadequado de itens de beleza por crianças vem se tornando comum, sendo cada vez mais normalizado.

Entretanto, devido às características sensíveis das peles infantis, esse hábito pode ser bastante prejudicial. "A pele das crianças é mais fina e menos desenvolvida que a dos adultos. A camada córnea, responsável pela proteção externa, é mais fina e menos eficiente em crianças, tornando a pele mais suscetível a irritações, ressecamento e infecções", detalha a dermatologista Ana Carolina Sumam.

Além disso, o sistema imunológico da pele infantil ainda está em desenvolvimento, o que reduz a capacidade de defesa contra agentes externos, como poluição, produtos químicos e radiação UV. Dessa forma, o uso inadequado e sem orientação de cosméticos pode ter sérias consequências para a saúde da pele das crianças. "A curto prazo, pode provocar irritações, alergias, dermatites de contato e ressecamento excessivo", alerta Ana Carolina.

"A longo prazo, esse hábito pode danificar a barreira cutânea natural da pele, deixando-a mais vulnerável a infecções, sensibilidades crônicas e até o desenvolvimento de problemas dermatológicos mais sérios, como eczema ou dermatite atópica", acrescenta a dermatologista. Por fim, a exposição precoce a produtos de beleza pode aumentar o risco de sensibilizações alérgicas permanentes, comprometendo a saúde geral da pele.

Cuidados

A vontade de comprar produtos de beleza de forma compulsiva é uma das características da "Geração Sephora" (foto: Reprodução/Pinterest)

Diante de todos os riscos que o uso excessivo e inadequado de cosméticos podem oferecer para as crianças, alguns cuidados são essenciais. De acordo com as dermatologistas Regina Buffman e Ana Carolina Sumam, é importante que os pais entendam que crianças não precisam de rotinas de skincare ou maquiagem, muito menos de uma variedade de produtos. Por isso, esses hábitos não devem ser incentivados.

No entanto, certos cuidados com a pele infantil podem e devem ser tomados. O principal é a proteção solar. "Um bom protetor solar é fundamental, pois a pele das crianças é muito suscetível a danos causados pelos raios UV, que podem gerar queimaduras e, no longo prazo, aumentar os riscos de câncer de pele", orienta Regina.

Além do filtro solar, o uso de hidratantes suaves, sem fragrância, pode ser indicado, especialmente em casos de pele seca ou sensível. "Sabonetes suaves e com pH neutro também são recomendados para evitar irritações e ressecamento durante o banho. Esses cuidados simples ajudam a manter a pele infantil saudável e protegida", complementa Ana Carolina.

Quanto às maquiagens, o uso deve ser moderado, dando preferência a fórmulas leves. "Itens como BB creams, sombras e blushes são mais indicados, e devem ser aplicados apenas em ocasiões especiais", orienta Ana Carolina. O uso diário não é recomendado, pois pode obstruir os poros e causar irritações. "Quando for usada, é imprescindível remover a maquiagem ao final do dia para evitar danos à pele", continua.

Como identificar o produto certo

Segundo a dermatologista Regina Buffman, é papel dos pais se informar a respeito dos produtos que seus filhos estão usando e escolher sempre os mais adequados para a faixa etária infantil. “Sejam cosméticos para pele, sejam para o cabelo, é importante procurar por itens rotulados como hipoalergênicos, dermatologicamente testado e sem fragrância”, ensina ela.

Deve-se também evitar produtos com parabenos, sulfatos e corantes artificiais; as opções à base de água e com fórmulas mais simples são as mais seguras. Conforme complementa a dermatologista Ana Carolina Sumam, outra dica fundamental é procurar por fórmulas com pH neutro, que ajudam a manter o equilíbrio natural da pele.

“Mesmo com esses cuidados, é sempre importante lembrar que reações alérgicas podem ocorrer, e a simplicidade na formulação é um bom critério para reduzir esse risco”, conclui Ana Carolina. Nesse sentido, os responsáveis pela criança devem estar atentos a reações adversas e consultar um dermatologista em caso de dúvidas ou irritações na pele.

Ritual de mãe filha

Realizar skincare e maquiagem juntas pode ser uma atividade saudável e divertida para mães e filhas, fortalecendo o vínculo entre elas e promovendo o aprendizado sobre cuidados com a pele e a autoconfiança. "Transformar a rotina de cuidados em um momento descontraído e relaxante ajuda a criar memórias positivas. O uso moderado de maquiagem permite que as meninas experimentem sem exageros", afirma Ana Carolina Sumam.

Essa prática também oferece oportunidades valiosas para conversas sobre autoestima e amor-próprio, reforçando a importância de cuidar da pele. Para isso, é fundamental que a atividade seja realizada com moderação e com produtos adequados para a faixa etária. "Os produtos utilizados pela criança devem ser diferentes dos da mãe, respeitando as necessidades específicas da pele infantil", indica Regina.

"Ao cuidar da pele, pode-se utilizar um sabonete tipo Syndet para o rostinho das duas, seguido de uma máscara hidratante de mentirinha — que nada mais é do que uma camada espessa de creme", sugere Regina. Quanto à maquiagem, a mãe pode ajudar a filha a criar um visual leve e simples, sempre enfatizando que o uso deve ser restrito a ocasiões especiais. "Após a diversão, é fundamental reservar um tempo para remover a maquiagem e realizar os cuidados necessários, promovendo hábitos saudáveis desde cedo", conclui Ana Carolina.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte