Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de outubro de 2024

As ações precipitadas e impulsivas poderão prevalecer nesta semana

O Sol em Libra seguirá em conjunção com Mercúrio e em aspecto tenso com Marte e Plutão, indicando uma fase desafiadora. A tendência será de ações radicais e impulsivas motivadas por desconfortos e traumas. Para lidar com isso, será necessário acolher os incômodos e ressignificar o que viveu.

Vênus seguirá em Escorpião e fará aspecto tenso com Urano. Isso sugere um período desafiador para as relações. A propensão será de conflitos e tensões, o que poderá levar a rompimentos e atitudes precipitadas.

Marte continuará no signo de Câncer e fará aspecto tenso com o Astro-Rei e com Plutão. Esses movimentos indicam uma coragem maior para encarar as sombras. Ao mesmo tempo, apontam para a tendência a ações precipitadas, impulsivas e radicais.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Os arianos buscarão mais harmonia ao longo da semana (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Nesta semana, a busca por equilíbrio e harmonia nos relacionamentos se fará bem presente. Contudo, apesar dos seus esforços, você tenderá a se deparar com desafios ocasionados pelo contato com medos e traumas. Isso poderá te levar a agir de maneira radical e impulsiva, gerando conflitos.

Será importante procurar estabelecer limites. Respeite o tempo do outro e tente se libertar de comportamentos nocivos que geram desequilíbrios nas relações. Ainda nestes dias, será preciso fortalecer o amor-próprio e o brilho pessoal. Por fim, tome cuidado com a tendência a agir de maneira prepotente e egoísta.

Touro

Os taurinos deverão acalmar os ânimos e encarar os desconfortos (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

O ambiente familiar seguirá em uma fase desafiadora. Afinal, os ânimos estarão exaltados. Além disso, a tendência será de que surjam situações que afloram medos e traumas do passado, o que poderá levar a ações radicais e impulsivas.

No setor afetivo, o desejo de encontrar mais equilíbrio na relação se fará presente. No entanto, a propensão será que surjam conflitos motivados por atitudes impulsivas. Para lidar com isso, procure acalmar os ânimos, encarar os desconfortos com coragem e ressignificar o que viveu, abandonando comportamentos nocivos que geram desequilíbrio nas relações.

Gêmeos

As atividades rotineiras irão chamar mais a atenção dos geminianos (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

As atividades da rotina irão chamar mais a sua atenção. Será um momento importante para organizar seus afazeres de forma que se sinta mais feliz. Todavia, o excesso de compromissos poderá afetar a sua saúde, bem como gerar irritação e ansiedade.

Ainda nesta fase, será possível que algumas situações aflorem medos e traumas do passado, gerando desconfortos. Para lidar com isso, procure acolher as dores e respeitar os próprios limites. Por fim, você tenderá a gastar de maneira impulsiva, desequilibrando as finanças. Portanto, atente-se a essa questão e procure direcionar a sua energia para conquistar autonomia financeira.

Câncer

A tendência será que os nativos de Câncer vivam tudo de maneira emocionante (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

A tendência será de que viva tudo de maneira intensa e emocionante. Além disso, o desejo de se dedicar ao que gosta e traz alegria se fará bem presente. Apesar de ser uma fase importante para o desenvolvimento do amor-próprio, será possível que tanta energia te leve a agir de maneira precipitada, se envolvendo demais em uma paixão passageira, seja por alguém ou por um novo projeto.

Ainda neste período, haverá a possibilidade de se deparar com medos antigos, o que poderá gerar inseguranças e autocríticas. Para evitar o pessimismo, procure abandonar os comportamentos nocivos.

Leão

Os leoninos dedicarão mais atenção ao lar e à família (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você tenderá a se envolver mais com os acontecimentos do lar, bem como dedicar mais atenção à família e às emoções. Será o momento de revisitar algumas lembranças na intenção de tornar mais clara a sua relação com o passado. Apesar disso, a tendência será de que se depare com algumas memórias dolorosas, o que irá gerar desconfortos.

Será possível também que o ambiente familiar esteja mais tumultuado e conflituoso. Portanto, evite agir no calor das emoções e procure encarar os seus medos com coragem, ressignificando o que viveu. Por fim, a propensão será que se apaixone com mais facilidade. Tome cuidado apenas para não se precipitar.

Virgem

Os virginianos irão experimentar muitos movimentos no setor social (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. A tendência será de bastante movimento no setor social. Você buscará sair da rotina, encontrar pessoas interessantes e respirar novos ares. Apesar de ser um período favorável para isso, haverá a possibilidade de que se envolva em diversos compromissos, o que poderá deixar a mente bem agitada.

Será um momento importante para observar e abandonar os padrões de pensamentos nocivos que geram insegurança e que drenam a sua energia. No ambiente familiar, você buscará mais harmonia. Entretanto, a propensão será que surjam imprevistos, o que poderá gerar conflitos.

Libra

Semana propícia para os librianos organizarem o setor financeiro (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de organizar o setor financeiro e a forma como lida com os recursos, buscando olhar para tudo isso com mais objetividade e clareza. Porém, algumas reviravoltas poderão surgir, gerando inseguranças materiais. Será importante ter um plano B, caso a sua fonte principal sofra algum abalo.

Será um bom momento também para tomar consciência dos seus apegos e de como eles interferem nas finanças. Desse modo, mesmo que seja desconfortável, poderá se desapegar do que não serve mais, abrindo espaço para o novo.

Escorpião

Um novo ciclo se iniciará na vida dos escorpianos (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Após uma fase introspectiva e de encerramentos, um novo ciclo se iniciará em sua vida. Será o momento de dar andamento aos seus projetos, bem como cuidar da autoestima e da aparência. A tendência será de um período movimentado, com muitos compromissos sociais e novas ideias.

Você tenderá a ser mais flexível na forma de pensar e agir. Contudo, o excesso de movimentos poderá te sobrecarregar e irritar, além de fazer com que aja de maneira impulsiva. Ainda nesta semana, será possível que se depare com situações que afloram os seus medos.

Sagitário

Os sagitarianos irão se envolver mais com os amigos e buscarão harmonia no amor (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você se envolverá mais com as demandas dos amigos, buscando estar em contato com eles. A tendência será que a sua presença seja mais solicitada. Contudo, será possível que surjam conflitos que afloram medos e inseguranças, o que deixará o clima tenso.

Por outro lado, uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de cuidar da autoestima, de se valorizar mais e de perceber o que é importante para você nos relacionamentos. Ainda nestes dias, embora busque mais harmonia no campo afetivo, a tendência será que surjam imprevistos.

Capricórnio

Os capricornianos poderão ter mais energia no setor profissional (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você dará mais atenção ao setor profissional. A tendência será que tenha mais energia para batalhar pelo que deseja conquistar. No entanto, devido ao excesso de energia, poderá agir de maneira precipitada e impulsiva, se envolvendo em conflitos por disputas de poder. Além disso, algumas situações inusitadas poderão causar reviravoltas nos seus planos, gerando medo e insegurança.

Para lidar com isso, procure acalmar os ânimos e tenha mais cautela na hora de agir. Acolha também os desconfortos para que eles não te levem a ações radicais. No campo afetivo, atente-se aos seus impulsos, pois eles poderão ocasionar conflitos.

Aquário

Os aquarianos terão mais energia para se dedicar aos sonhos e cuidarão mais da relação amorosa (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você terá mais energia e entusiasmo para se dedicar aos seus sonhos e ao que lhe traz crescimento. Apesar de ser um momento favorável para batalhar pelo que deseja, será possível que aja precipitadamente e que exagere no otimismo, se frustrando ou entrando em alguma enrascada. Ademais, a tendência será que algumas reviravoltas te conectem com os medos e dores do passado, gerando inseguranças e ações radicais.

No setor afetivo, você buscará cuidar mais do que deseja para o futuro da relação. Todavia, imprevistos poderão afetar o relacionamento e gerar bastante tensão. Logo, tome cuidado para não agir de forma precipitada.

Peixes

Os piscianos terão mais coragem para enfrentar os próprios medos (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

Você viverá uma fase desafiadora. Afinal, o contato com as suas sombras se fará presente, gerando desconfortos. Apesar disso, o momento será importante para reconhecer sua força interior, tomar consciência dos padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los.

Terá mais coragem para enfrentar os seus medos, o que te ajudará a ressignificar o que viveu. Por outro lado, poderá agir de maneira precipitada. Logo, atente-se a essa questão e direcione bem a sua energia. Por fim, a tendência será que busque crescimento na relação amorosa. Tome cuidado apenas com o excesso de expectativas.