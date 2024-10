Unindo cultura e estilo: o poder das tranças afros na moda

As tranças combinam cultura com beleza. A atriz Zendaya é amante delas - (crédito: Reprodução/Pinterest)

As tranças afros vão muito além de um simples estilo de cabelo; elas carregam histórias, culturas e uma incrível versatilidade. Recebendo esse nome por sua origem, eram tradicionalmente usadas por negros africanos e, ao longo dos anos, espalharam-se pelo mundo inteiro. A versatilidade delas se deve à variedade de técnicas e de padrões que podem ser usados. Desde as tranças simples e discretas até as mais elaboradas e volumosas, há sempre uma opção que se encaixa em cada estilo e personalidade.

Os penteados com tranças são opções perfeitas para variar o estilo no dia a dia, já que permitem explorar diferentes cores, comprimentos e acessórios. Você pode escolher tranças que complementam o visual cotidiano ou optar por algo mais ousado para ocasiões especiais. Outro ponto de destaque é que as tranças afros ajudam a proteger o cabelo natural, mantendo-o saudável e livre de danos causados por agentes externos, como o sol, o vento e a poluição.

De acordo com Fernanda Aguiar, trancista e dona do estúdio Nanda Afro Hair, existe uma preparação prévia, sendo um processo que facilita tanto para a profissional quanto para o cliente. "A trança só pode ser feita em cabelo saudável, ou seja, a pessoa precisa estar com os fios hidratados. Tem que ter feito um cronograma capilar antes, pois a pessoa ficará por volta de dois meses sem cuidar do próprio cabelo por conta das tranças.

A trancista explica que faz a indicação de que o cabelo seja hidratado e passe por uma reconstrução. Ela também faz a própria preparação, que é o blow out, uma técnica que retira toda a definição do cabelo, o fator encolhimento e o volume dos fios, principalmente se for cacheado ou crespo. "Essa técnica ajuda o profissional na hora de fazer o penteado, de repartir o cabelo para o cliente não sentir dor, e para a trança ficar mais delicada e bonita", conclui.

São necessários alguns cuidados para manter a beleza das tranças depois de feitas. "O mais importante na primeira vez que for higienizar o cabelo, após colocar as tranças, é lavar bem sem deixar a água da lavagem escorrer nos olhos. Como usamos pomada para trançar, esse produto não pode entrar em contato com os olhos para não causar irritações", indicam as trancistas Sabrina Lacerda e Bruna Dias, do salão Afro Deboche. Também não é indicado prender o cabelo muito apertado e usar touca e fronha de cetim e lenços.

Segundos as profissionais, o tempo máximo recomendado para ficar com as tranças soltas é de dois meses. Os penteados, porém, costumam durar menos, entre 10 a 25 dias. "A manutenção pode ser feita entre 20 e 30 dias, quando o cabelo estiver com bastante frizz. Para retirar as tranças, recomendamos que siga o tempo de durabilidade de cada cabelo/penteado", alertam Sabrina e Bruna.

Autoestima

Dhi Ribeiro, cantora, atriz e produtora cultural, conta que as tranças e os penteados fazem parte de sua vida desde a infância: "Desde pequenininha com laços de fita. Eu tinha muito cabelo, e era uma forma de minhas tias, minha avó e minha mãe mantê-lo sempre arrumados".

Ela explica também como as tranças ajudam no aumento da sua autoestima, pois remetem a suas raízes e trazem uma herança de resistência e tradição. "Arrumar meus cabelos é trazer à tona a minha africanidade, minha identificação como mulher. E como artista negra, eu me sinto muito bem. Aliás, me sinto maravilhosa. Gosto muito das tranças compridas, nas quais coloco enfeites dourados, prateados, No dia a dia gosto de preso com coques", relata. Dhi Ribeiro com seu estilo preferido de tranças: compridas e com enfeites (foto: Reprodução: Dhi Ribeiro)





De olhos nos tipos

Os penteados com tranças afros são opções perfeitas para variar o estilo no dia a dia. Confira algumas opções:

Tranças soltas

É o penteado mais básico. Bem feitas, por si só, elas já dão um visual cheio de estilo a qualquer pessoa. As tranças soltas também ajudam no processo de transição capilar para pessoas que desejam retornar ao cabelo natural. Usar as tranças soltas é uma opção básica e prática (foto: Reprodução: Pinterest)

Tranças presas

Uma maneira despojada e simples: basta juntar tudo em um rabo de cavalo. É ideal para quem gosta e busca por praticidade. Maneira despojada de usar as tranças, mas que não deixa a praticidade de lado (foto: Reprodução: Salão Virtual)

Tranças no coque

É fácil e sem mistérios: reúna as tranças no topo da cabeça e enrole-as em um grande coque. Opção que combina com todos os estilos e ocasiões (foto: Reprodução: Pinterest)

Metade presa e metade solta

Esse penteado é um dos mais populares entre quem usa tranças. A metade superior das tranças é presa em um coque, rabo de cavalo ou trança única, enquanto o restante é deixado solto, criando um visual equilibrado entre descontração e elegância. Penteado mais popular, meio solto, meio preso (foto: Reprodução: Pinterest)

Bantu knots

Consiste em pequenos coques feitos em toda a cabeça, protege a estrutura do cabelo. O bantu knots é muito usado atualmente e pode ser adaptado com diversas formas e cores. Considerado um penteado protetivo, o Bantu knots protege os fios contra o vento, sol e chuva (foto: Reprodução: Pinterest)

Space buns

Esse estilo divertido consiste em dividir o cabelo em duas partes e fazer coques altos em cada lado da cabeça. Ele remete a uma estética mais despojada. O Space buns é um penteado com uma estética despojada (foto: Reprodução: StyleSeat)

Tranças nagô

O penteado caracterizado pela trança feita junto ao couro cabeludo também é conhecido como trança raiz.

A durabilidade varia de penteado para penteado,em que os mais simples têm uma durabilidade menor e as mais complexas tendem a durar mais. Essas tranças tem referência ao povo nagô, um grupo étnico originário da Nigéria (foto: Fotos: Reprodução: Pinterest)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte