4 receitas incríveis de nuggets veganos

Os nuggets são práticos e excelentes opções para o dia a dia, pois levam poucos ingredientes e não exigem muito trabalho para preparar. Além disso, são deliciosos para servir com as refeições ou, até mesmo, no lanche da tarde. A seguir, confira como fazer nuggets veganos de forma simples e rápida!

Nuggets de milho-verde

Ingredientes

170 g de milho-verde em conserva

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de farinha de trigo

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de cebola cortada em cubos

Farinha de rosca e água para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, a água, a farinha de trigo e os temperos até obter uma massa homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente a massa e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela. Retire do fogo, espere esfriar e modele os nuggets. Em um prato, coloque a farinha de rosca e reserve. Coloque um pouco de água em um recipiente e reserve. Empane os nuggets na farinha de rosca, passe-os na água e, novamente, na farinha de rosca. Frite-os em uma frigideira com óleo quente até dourar. Sirva em seguida.

Nuggets de vegetais

Ingredientes

1 cenoura picada

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

170 g de milho-verde em conserva

1 xícara de chá de floretes de brócolis picados

1/2 pimentão verde picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

1 xícara de chá de farinha de rosca

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas e a cenoura com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, descarte a água e, em um recipiente, amasse-as até obter um purê. Acrescente os floretes de brócolis, o milho-verde e o pimentão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Adicione a farinha de rosca e amasse até formar uma massa homogênea. Modele os nuggets e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Nuggets de grão-de-bico (Imagem: Joshua Resnick | Shutterstock)

Nuggets de grão-de-bico

Ingredientes

250 g de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino e páprica doce a gosto

Farinha de rosca para empanar

Azeite para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o grão-de-bico com a cebola e o azeite até formar uma pasta homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma massa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e misture. Modele os nuggets e passe-os na farinha de rosca. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220?°C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Nuggets de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1/4 de xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a lentilha, a cenoura, a cebola, a aveia, o alho em pó, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse tudo com um garfo ou um mixer até formar uma massa consistente, mas ainda com alguns pedaços. Com as mãos, modele a mistura em formato de nuggets ou bolinhas pequenas, conforme preferir. Passe cada nugget na farinha de rosca, cobrindo-os bem. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio-alto. Frite os nuggets até ficarem dourados e crocantes. Use papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.