O fim do ano promete ser movimentado para os amantes do cinema. Com estreias de longas aguardados e histórias envolventes, há diversas opções para curtir nas telonas, indo desde dramas biográficos intensos até aventuras animadas. Confira, abaixo, 5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em novembro de 2024!

1. Ainda Estou Aqui (07/11)

Em “Ainda Estou Aqui”, Eunice Paiva precisa enfrentar uma perda e reconstruir sua vida ao lado dos filhos em tempos de incerteza e repressão (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Dirigido por Walter Salles, “Ainda Estou Aqui” é baseado na obra autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva e traz Fernanda Torres e Selton Mello nos papéis centrais. A história se passa nos anos 70, em plena ditadura militar, e acompanha Eunice Paiva em busca do marido Rubens Paiva, desaparecido após ser preso pelo regime.

O longa foi aplaudido no Festival de Veneza, recebendo o prêmio de melhor roteiro e sendo selecionado para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2025. A produção é distribuída pela Sony Pictures e marca o primeiro lançamento cinematográfico original da Globoplay.

2. Pássaro Branco – Uma História de Extraordinário (07/11)

A conexão entre passado e presente é central em “Pássaro Branco”, quando Sara relembra como foi salva por um ato de gentileza durante a Segunda Guerra (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

“Pássaro Branco – Uma História de Extraordinário” expande o universo do filme Extraordinário (2017), explorando uma nova narrativa sobre redenção e empatia. Dirigido por Marc Forster e baseado no livro de R.J. Palacio, o longa acompanha Julian (Bryce Gheisar) após sua expulsão por bullying contra Auggie Pullman.

Buscando adaptação em sua nova escola, Julian recebe apoio emocional de sua avó Sara, interpretada por Helen Mirren, que relembra sua juventude durante a ocupação nazista na França. A história revela como Sara foi protegida por um garoto e sua família, destacando o poder transformador da gentileza em tempos sombrios. O elenco conta ainda com Gillian Anderson e Orlando Schwerdt.

3. Gladiador 2 (14/11)

A aguardada sequência “Gladiador 2” promete reviver a glória e os sacrifícios dos gladiadores, sob a direção de Ridley Scott (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Sob a direção de Ridley Scott, “Gladiador 2” retoma a saga épica 25 anos após os eventos do primeiro filme. Agora, o enredo foca em Lucius, filho de Lucilla, que era apenas uma criança na obra original. Este aguardado lançamento pretende resgatar a grandiosidade da Roma antiga e explorar a herança deixada por Maximus. O elenco inclui Paul Mescal como Lucius e Denzel Washington em um papel ainda misterioso.

4. Moana 2 (28 de novembro)

A aventura continua em “Moana 2”, com Moana e Maui explorando as profundezas do oceano e revelando segredos antigos (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Animation Studios)

A continuação da animação de sucesso da Disney, “Moana 2”, leva a protagonista em uma nova jornada motivada por um chamado ancestral inesperado. A produção mantém o foco na conexão de Moana com o oceano e suas raízes culturais. A sequência promete novas aventuras, músicas cativantes e paisagens deslumbrantes, reafirmando a mensagem de autoconhecimento e pertencimento.

5. Wicked: Parte 1 (28/11)

A amizade e o conflito entre Elphaba e Glinda ganham vida em “Wicked: Parte 1”, uma adaptação do famoso musical da Broadway (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Dirigido por Jon M. Chu, “Wicked: Parte 1” é uma adaptação do popular musical da Broadway. A trama reimagina o clássico “O Mágico de Oz”, acompanhando a trajetória de Elphaba, que se transforma na icônica Bruxa Má do Oeste. O filme conta com performances de Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papéis principais e promete uma produção visualmente rica, além de números musicais impactantes. Essa é apenas a primeira parte de uma narrativa épica que continuará na próxima sequência.