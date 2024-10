5 dicas para utilizar aromatizantes nos ambientes

A aromaterapia tem conquistado cada vez mais adeptos devido aos seus inúmeros benefícios para o bem-estar físico e emocional. E com a crescente variedade de produtos no mercado, como difusores, umidificadores e sprays aromatizadores, é possível transformar qualquer ambiente em um espaço relaxante e revigorante. Para otimizar os efeitos dos aromas, algumas técnicas de aplicação podem ser extremamente eficazes. A seguir, confira quais!

1. Aplicação em cortinas, sofás e tecidos

Borrife o aromatizador a uma distância mínima de 40 cm. Isso evita que o líquido manche os tecidos e permite que o aroma seja absorvido de forma mais uniforme. Ao se fixar nas fibras, o perfume se mantém por mais tempo no ambiente, proporcionando um efeito prolongado. “Essa aplicação é como a aplicação de um perfume na roupa. Ajuda a prolongar o efeito”, explica Anna Beatriz Londres, fundadora das colônias Be.

2. Uso em abajures

Pulverizar o aromatizador nos abajures é uma forma criativa de potencializar a difusão do aroma. Quando a lâmpada é acesa, o calor gerado intensifica a exalação do perfume, criando uma atmosfera acolhedora e envolvente. Essa técnica é ideal para usar em quartos e salas de leitura.

3. Tapetes e carpetes

Para que o cheiro permaneça por mais tempo no ambiente, borrife o aromatizador sobre tapetes e carpetes. Certifique-se de manter uma distância segura durante a aplicação. As fibras do tecido retêm o aroma e liberam gradualmente o perfume enquanto as pessoas caminham sobre elas.

Aplicar aromatizantes nas cortinas faz com que o movimento do ar espalhe a fragrância nos ambientes (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Cortinas em portas e janelas

Ao aplicar o aromatizador nas cortinas próximas a janelas e portas, o movimento do ar ao abrir e fechar irá espalhar a fragrância pelo espaço, renovando constantemente o perfume no ambiente.

5. Papel toalha, algodão e almofadinhas de tecido embebido

Outra dica é embebedar uma almofadinha de tecido, pedaço de papel toalha ou algodão com o aromatizador e colocá-lo em gavetas, armários ou até mesmo em pequenos cantos do cômodo. Isso ajuda a manter o cheiro suave e constante, mesmo em ambientes fechados.

Fragrâncias recomendadas

Essas práticas auxiliam que o aroma se mantenha por mais tempo no ar, permitindo que os efeitos positivos da aromaterapia sejam sentidos de maneira mais duradoura e profunda. Entre alguns dos exemplos dos aromas e seus benefícios, estão:

Alfazema: suave e floral é conhecida por suas propriedades relaxantes e calmantes, ajudando a reduzir o estresse e a melhorar a qualidade do sono. É ideal para ambientes de descanso, como quartos e salas de meditação;

suave e é conhecida por suas propriedades relaxantes e calmantes, ajudando a reduzir o estresse e a melhorar a qualidade do sono. É ideal para ambientes de descanso, como quartos e salas de meditação; Bergamota: com um toque cítrico e refrescante, traz uma sensação revigorante, ajudando a elevar o humor e aliviar a tensão. Esse aroma é perfeito para áreas de convivência, como salas de estar e cozinhas.

Por Bianca Baptista