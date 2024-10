8 dicas para deixar o seu macarrão perfeito

O Dia Mundial do Macarrão, celebrado em 25 de outubro, destaca a popularidade desse alimento presente em inúmeras culturas ao redor do mundo. Com suas diversas variações de formato e preparo, ele se adapta tanto a refeições simples quanto a pratos sofisticados. No entanto, a discussão sobre sua inclusão em uma alimentação equilibrada é importante.

Para a nutricionista Clariana Colaço, o equilíbrio na escolha do macarrão será a chave para uma alimentação saudável, desde que combinado com os ingredientes corretos. “Muitas pessoas associam o macarrão apenas a pratos pesados e calóricos, mas, na verdade, ele é uma ótima fonte de carboidratos que pode fornecer energia de forma equilibrada. A chave está nas combinações. Um prato com macarrão integral, ou mesmo a massa tradicional, mas com vegetais variados e uma proteína magra, como frango ou peixe, é uma refeição completa e nutritiva.”

A profissional também destaca a importância de moderar o consumo de molhos industrializados e ricos em gordura. “Priorizar molhos caseiros, como o tradicional molho de tomate fresco, é uma forma de reduzir o consumo de sódio e conservantes, sem perder o sabor”, completa.

Inovando nos molhos para o macarrão

A culinarista, empresária e influencer Andréa Nakamura, do canal @dikadanaka, incentiva a criatividade no preparo do macarrão, explorando sabores e ingredientes sazonais. “O macarrão é muito versátil. Você pode inovar usando molhos diferentes, como pesto de manjericão ou, até mesmo, cremes à base de legumes, como abóbora ou beterraba. Esses elementos agregam sabor e nutrientes, tornando a refeição mais rica”, afirma.

Ela também sugere que, em vez de recorrer ao clássico macarrão com molho à bolonhesa, se experimente combinações menos convencionais, como macarrão com frutos do mar ou legumes salteados. “Assim, você transforma uma refeição cotidiana em algo especial, sem perder a simplicidade.”

O macarrão integral, combinado com legumes, deixa a refeição mais saborosa e saudável (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Tornando o macarrão mais saudável

A nutricionista Clariana Colaço lista algumas dicas práticas para transformar o macarrão em uma refeição mais saudável para o dia a dia. Veja abaixo!

1. Escolha o macarrão integral

Fonte de fibras, o macarrão integral melhora a digestão e aumenta a saciedade.

2. Molhos caseiros

Prefira fazer seus próprios molhos com ingredientes frescos para controlar os níveis de sódio e conservantes, e agregar nutrientes e sabor. Além disso, você pode fazer o molho e congelar em diversos potes, descongelando rapidamente quando precisa e sem trabalho.

3. Acrescente legumes

Vegetais como brócolis, espinafre, cenoura e abobrinha são ótimos aliados para um prato mais nutritivo.

4. Controle as porções

Uma porção de macarrão cozido, em geral, deve ser o suficiente para preencher cerca de 1/4 do prato, equilibrando com proteínas e vegetais.

Preparando a massa perfeita

Ao preparar o macarrão, alguns detalhes fazem toda a diferença no sabor e na textura do prato. Por isso, Andréa Nakamura explica como deixar a sua massa perfeita!

1. Escolha a panela adequada

Use uma panela grande para cozinhar a massa, permitindo que ela tenha espaço para se mover livremente durante o cozimento. Isso evita que os fios ou pedaços grudem.

2. Use água suficiente

A proporção ideal é cerca de 1 litro de água para cada 100 g de massa. Isso ajuda a cozinhar uniformemente e a evitar que o macarrão fique pegajoso.

3. Tempere a água com sal

Adicione sal à água assim que ela começar a ferver. Isso porque ele realça o sabor da massa, que absorve esse tempero durante o cozimento. A quantidade ideal é 1 colher de sopa de sal para cada 4 litros de água.

4. Não coloque óleo na água

Evite adicionar óleo à água de cozimento, pois isso pode deixar a superfície da massa escorregadia, prejudicando a aderência do molho depois.

5. Mexa nos primeiros minutos

Após adicionar a massa à água fervente, mexa bem nos primeiros 1-2 minutos para evitar que grude. Esse passo é crucial, especialmente para massas longas, como espaguete.

6. Não lave a massa após o cozimento

Evite enxaguar a massa após o cozimento, exceto quando for usada em uma salada fria. Lavar o macarrão remove o amido que ajuda o molho a aderir melhor.

7. Reserve um pouco da água do cozimento

Antes de escorrer, reserve um pouco da água do cozimento (cerca de 1/2 xícara de chá). Essa água, rica em amido, é excelente para ajustar a textura do molho e ajudar a incorporá-lo melhor ao macarrão.

8. Misture a massa ao molho imediatamente

Assim que a massa estiver cozida e escorrida, adicione-a imediatamente ao molho, que já deve estar pronto e quente. Isso ajuda a massa a absorver melhor os sabores e evitar que ela grude ou esfrie.

“Com essas dicas, você estará preparado para criar uma massa perfeitamente cozida e cheia de sabor, pronta para receber qualquer tipo de molho ou acompanhamento!”, completa Andréa Nakamura.

O macarrão tipo espaguete combina com molhos mais leves, como o pesto (Imagem: SYED IBAD RM | Shutterstock)

Combinações de massas e molhos

Combinar massas e molhos de forma harmoniosa eleva qualquer prato de macarrão. Por isso, veja três dicas para acertar nessa combinação!

1. Massa longa com molhos mais leves e fluidos

Massas longas, como espaguete, fettuccine e linguine, combinam melhor com molhos mais leves, que escorrem pela massa e se envolvem bem em cada fio. Opções à base de óleo, como alho e óleo, pesto ou molhos de tomate simples, são perfeitos. Eles garantem que a textura longa não seja sobrecarregada por molhos muito densos.

2. Massa curta com molhos mais encorpados

Massas curtas, como penne, rigatoni e fusilli, são ideais para molhos mais robustos e espessos. Esses formatos permitem que os molhos se “agarrem” aos sulcos e cavidades, proporcionando uma mordida cheia de sabor. Bolonhesa, carbonara e queijos cremosos são ótimas opções.

3. Massas recheadas com molhos suaves

Ravioli, tortellini e outras massas recheadas já possuem muito sabor por conta do recheio. Para equilibrar, o ideal é usar molhos mais delicados, que complementem sem sobrecarregar o prato. Opções de manteiga com sálvia, molhos leves de tomate ou, até mesmo, um branco suave (bechamel) são escolhas certeiras.

Por Ana Carolina Baili