5 receitas nutritivas com fígado bovino para o almoço

O fígado bovino, fonte excepcional de nutrientes essenciais, é rico em ferro heme, facilmente absorvido pelo organismo, ajudando na prevenção de anemia e na melhora dos níveis de energia. Além disso, oferece alta concentração de vitamina A, essencial para a visão e o sistema imunológico, e do complexo B, que contribuem para a saúde do sistema nervoso e o metabolismo energético.

Esse alimento oferece potencial para compor refeições completas e diversificadas. Nesse contexto, prepará-lo de formas diferentes é uma maneira de inovar na mesa, garantindo refeições saudáveis e saborosas. Por isso, confira abaixo 5 receitas nutritivas para o almoço com fígado bovino!

Fígado bovino caramelizado com cebola

Ingredientes

400 g de fígado bovino cortado em tiras

2 cebolas fatiadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca para decorar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e sele os pedaços de fígado rapidamente até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira, adicione as cebolas e refogue até começarem a dourar e caramelizar. Após, acrescente o mel para intensificar o sabor. Adicione o fígado de volta à frigideira e misture bem para aquecer e combinar os sabores. Em seguida, transfira para um prato e decore com salsinha fresca.

Fígado bovino ao molho balsâmico com batata rústica

Ingredientes

400 g de fígado bovino cortado em tiras

1/2 xícara de chá de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de mel

1 cebola-roxa fatiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 batatas com casca e cortada em pedaços

Sal, alecrim fresco e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, marine o fígado no vinagre balsâmico e mel por 20 minutos. Enquanto isso, em uma assadeira, tempere as batatas com azeite, alecrim e sal. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 25 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Adicione o fígado marinado e cozinhe por 5 minutos, temperando com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, sirva com as batatas rústicas.

Fígado bovino com especiarias

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em tiras

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola fatiada

1 tomate picado

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

ralado 1 pimenta-verde picada

1 colher de chá de cominho

1/2 colher de chá de coentro em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de noz-moscada

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de pimentão cortado em tiras

Coentro fresco para decorar

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho, o gengibre e a pimenta-verde, mexendo por 2 minutos. Acrescente o fígado e cozinhe até selar. Mexa bem para não queimar. Adicione o tomate e todas as especiarias: cominho, coentro, canela, noz-moscada, pimenta-do-reino e sal. Cozinhe por 10 minutos. Junte o pimentão e deixe no fogo até amolecer. Finalize com coentro fresco e sirva quente.

Crepes recheados com fígado bovino (Imagem: Lunov Mykola | Shutterstock)

Crepes recheados com fígado bovino

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 pitada de sal

Recheio

300 g de fígado bovino picado em pedaços pequenos

1 cebola picada

picada 2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o leite, o ovo e o sal até obter uma massa lisa. Após, em uma frigideira em fogo médio e untada com azeite, coloque um pouco da massa e forme um disco com uma colher. Frite até dourar. Repita o processo com toda a massa. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o fígado picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos até que fique macio. Coloque o recheio sobre cada disco de massa, enrole e aqueça na frigideira em fogo médio até dourar levemente. Decore com salsinha fresca e sirva.

Espetinho de fígado bovino com legumes

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em cubos

1 abobrinha cortada em fatias grossas

cortada em fatias grossas 1 pimentão cortado em pedaços grandes

1 cebola-roxa cortada em pétalas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de cominho

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fígado com azeite, cúrcuma, cominho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 30 minutos. Depois, intercale em espetos de madeira o fígado com abobrinha, pimentão e cebola-roxa. Aqueça a grelha ou uma frigideira untada com azeite e frite os espetos, virando até dourar todos os lados (cerca de 10 minutos no total).