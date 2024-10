4 estreias incríveis do Prime Video em novembro

O catálogo do Prime Video em novembro está repleto de novidades para todos os gostos. Começando com a estreia do documentário ‘O Maníaco do Parque – Uma história não contada’, que revela informações inéditas sobre o caso que aterrorizou o Brasil, e a série policial ‘Cross’, que acompanha as perigosas aventuras de um detetive. Na metade do mês, a plataforma de streaming disponibiliza a série ‘Segundas Intenções’, uma releitura do clássico filme de 1999, e ‘Sutura’, uma série médica brasileira. Saiba mais abaixo!

1. O Maníaco do Parque – Uma história não contada (01/11)

‘O Maníaco do Parque – Uma história não contada’ mostra a perspectiva das vítimas sobreviventes e familiares das mulheres assassinadas (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

Após o lançamento do filme ‘Maníaco do Parque’, estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, a Prime Video disponibiliza o documentário ‘O Maníaco do Parque – Uma história não contada’. Diferentemente do filme, que retrata as investigações e a busca pelo assassino, a obra revisita a história sob a perspectiva das vítimas sobreviventes e das famílias das mulheres assassinadas. Ao longo de quatro episódios, os assinantes podem acompanhar revelações e áudios inéditos sobre o caso.

2. Cross (14/11)

‘Cross’ acompanha um detetive que luta para descobrir quem são os assassinos de sua esposa (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television)

Baseado nos romances de James Patterson, a série policial ‘Cross’ acompanha a história do detetive e psicólogo forense Alex Cross (Aldis Hodge), obcecado por descobrir os assassinos de sua esposa. Na trama, ele é um pai amoroso que, em busca de justiça, utiliza sua habilidade de explorar as profundezas das mentes criminosas para desvendar os mistérios do crime que tirou a vida de sua mulher, tudo isso enquanto lida com os seus próprios demônios. Ao longo de oito episódios, o detetive também enfrenta inimigos poderosos e precisa lutar para defender quem ama.

3. Segundas intenções (21/11)

‘Segundas intenções’ narra a história de dois irmãos da elite que fazem de tudo para se manterem no topo da hierarquia social (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios)

Estrelada por Sarah Catherine Hook e Zac Burgess, a série ‘Segundas intenções’, baseada no filme homônimo de 1999 — que, por sua vez, foi inspirado no clássico livro “Ligações Perigosas” — atualiza a trama dos milênios e se passa em uma universidade de elite de Washington, D.C., em que a reputação é tudo e as fraternidades dominam. A trama central é baseada em dois irmãos cruéis que fazem de tudo para se manterem no topo da hierarquia social, mesmo que isso signifique seduzir e partir alguns corações. O elenco também inclui Savannah Lee Smith, Sara Silva e John Harlan Kim.

4. Sutura (22/11)

‘Sutura’ acompanha a história de dois médicos que entram para o mundo do crime na tentativa de exercerem a sua profissão (Imagem: Reprodução digital | Prime Video, Boutique Filmes e Spiral International)

A série brasileira ‘Sutura’ acompanha a história de dois médicos em trajetórias opostas: Ícaro (Humberto Morais), um recém-formado da periferia de São Paulo que, devido a uma grande dívida contraída durante a faculdade, não consegue ingressar na residência, e a Dra. Mancini (Cláudia Abreu), uma cirurgiã de elite que, por causa de tremores nas mãos, teve que abandonar sua carreira, mas deseja voltar à medicina. Para alcançarem seus objetivos, eles encontram uma solução inesperada: atuar no mundo do crime. No entanto, o que parecia ser uma saída pode se transformar em um caminho sem volta.