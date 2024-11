7 livros para turbinar a saúde da cabeça aos pés

Especialistas compartilham os seus conhecimentos e experiências em obras literárias para os leitores manterem o bem-estar do corpo e se livrarem de incômodos (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Essa seleção de livros vai te ajudar a entender melhor determinadas dores, falta de memória e até aquela sensação de estar com mau hálito e que impede de manter um contato mais próximo com alguém. Afinal, é comum sentir algum desconforto, o que não pode é deixar o incômodo se transformar em algo que atrapalhe a vida.

As leituras facilitam o entendimento de alguns problemas comuns e indicam alternativas que podem reduzir a insônia, melhorar a atenção e foco e até reduzir a ansiedade provocada pelo excesso de telas. Contundo, é importante lembrar que nenhum livro substitui o diagnóstico ou o tratamento médico.

1. Confie no Seu Hálito

Em ‘Confie no Seu Hálito’, o Dr. Maurício Conceição resume seu conhecimento e experiência tratando casos de halitose para ajudar quem sofre com queixas de mau hálito (Imagem: Reprodução digital | Halitus)

Você já se imaginou com medo de falar de perto, beijar ou conversar em um carro ou elevador cheio de pessoas por não ter confiança em seu hálito? Neste livro, o Dr. Maurício Conceição resume seu conhecimento adquirido durante 30 anos de experiência tratando casos de halitose para ajudar quem sofre com queixas de mau hálito, boca seca, boca amarga e cáseos amigdalianos.

2. Noites de renovação

Em ‘Noites de renovação’, a médica Isabel Braga questiona o uso de medicamentos contra insônia sem avaliação clínica prévia (Imagem: Reprodução digital | Isabel Braga)

Nesse livro, a médica Isabel Braga, Doutora em Toxicologia e pesquisadora com foco em sono, questiona o uso de medicamentos na insônia sem avaliação clínica prévia, pormenorizando os mecanismos pelos quais isso ocorre. Com uma leitura fácil, ela aborda os mecanismos pelos quais dormimos (ou não). Situações especiais como o sono do bebê e autismo ganharam capítulos próprios.

3. Ativa Mente: Novos Desafios

‘Ativa Mente: Novos Desafios’ é um guia completo para otimizar a função cognitiva por meio de exercícios envolventes e atividades especialmente pensadas (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Nutrir a nossa agilidade mental e melhorar o desempenho do cérebro é fundamental em todas as fases da vida. Este livro é um guia completo para otimizar a função cognitiva por meio de exercícios envolventes e atividades especialmente pensadas. Se você busca aguçar a memória, aumentar o foco ou aprimorar as habilidades de resolução de problemas, as páginas desta obra são um prato cheio.

4. O fim da dor

Em ‘O fim da dor’, o doutor John E. Sarno aborda a conexão mente-corpo (Imagem: Reprodução digital | edipro)

Depois de anos como médico ortopedista seguindo métodos tradicionais, o doutor John E. Sarno, que foi professor de Medicina de Reabilitação na New York University, passou a estudar a conexão mente-corpo. Seus estudos o levaram a desenvolver a teoria da síndrome de tensão mioneural, com base na qual se considera que emoções reprimidas, incluindo as comuns como raiva, medo, ansiedade e tristeza, podem induzir o cérebro a produzir sintomas físicos como dor, reações alérgicas, gastrites e inúmeros outros males. Neste livro, ele ensina como descobrir a origem desses sintomas e quebrar este vínculo.

5. Quem vê cara, não vê o que vai na alma

Em ‘Quem vê cara, não vê o que vai na alma’ Silvia Cristina Hito convida os leitores a sentirem e viverem plenamente para alcançar o equilíbrio (Imagem: Reprodução digital | Silvia Cristina Hito)

Em um mundo de aparências, como conquistar ou cultivar a felicidade e o bem-estar mental? Para Silvia Cristina Hito, especialista em desenvolvimento humano, muita gente costuma esconder de si as consequências das feridas emocionais abertas ao longo dos anos. Por isso, diante de uma sociedade repleta de desigualdade, agressividade e excesso de poder, ela convida os leitores a sentirem e viverem plenamente para alcançar o equilíbrio.

6. Bem-Estar Digital

‘Bem-Estar Digital’ convida os leitores a transformarem radicalmente a relação com a tecnologia (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

Vivemos em um mundo em que a conexão constante cobra um preço: nossa saúde mental. As oportunidades de estar online são vastas, mas o custo emocional e psicológico dessa exposição contínua pode ser alto. ‘Bem-Estar Digital’ surge como um farol nesse oceano turbulento. Este é um convite para transformar radicalmente a sua relação com a tecnologia. Rafael Terra, especialista em tendências digitais, compartilha 12 princípios fundamentais para cultivar uma vida digital que promova oportunidades, saúde, felicidade e, acima de tudo, paz interior.

7. Um projeto para envelhecer bem

‘Um projeto para envelhecer bem’ convida os leitores a refletirem sobre a importância de planejar o envelhecimento, cultivando hábitos que garantam uma vida saudável e plena (Imagem: Reprodução digital | Salete Boucault)

Já pensou no que deseja ser quando envelhecer? Este livro é um convite para refletir sobre a importância de planejar o envelhecimento, cultivando hábitos que garantam uma vida saudável e plena. Com dicas para cuidar da saúde física e emocional, estimular o cérebro e manter relacionamentos significativos, ele aborda temas como a saída dos filhos de casa, aposentadoria, luto e a aceitação da finitude. O objetivo é ajudar a viver a terceira idade de forma mais leve e consciente, valorizando o tempo e as escolhas que moldam essa fase.

Por Ana Paula Gonçalves