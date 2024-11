5 filmes imperdíveis baseados nas obras de William Shakespeare

William Shakespeare foi um dos maiores dramaturgos e poetas da história da literatura mundial, tanto é que suas obras continuam a inspirar cineastas até hoje. Ao explorar temas universais como amor, vingança, ambição e tragédia, o escritor se destacou ao longo da história por sua habilidade em criar personagens complexos e narrativas atemporais. Isso resultou em inúmeras adaptações para o cinema, sendo “Romeu e Julieta” a mais famosa delas.

No entanto, se você ainda não explorou as diversas interpretações cinematográficas de suas obras, ou deseja relembrá-las, aqui estão 5 filmes imperdíveis. Confira!

1. A Megera Domada (2022)

‘A Megera Domada’ conta a história de uma mulher que se apaixona por um homem, contratado por seus irmãos, para fazê-la mudar de ideia e vender o negócio da família (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma adaptação cinematográfica moderna da clássica comédia de William Shakespeare, ‘A Megera Domada’ segue a história de Kaska (Magdalena Lamparska), uma mulher que larga o namorado infiel e volta para a sua cidade natal para começar tudo de novo.

O retorno repentino, no entanto, atrapalha os planos do irmão de vender o negócio da família. Para facilitar o processo, os interessados na venda decidem contratar Patryk Nawrot (Miko?aj Roznerski) para seduzir Kaska e fazer com que ela mude de ideia. O plano parecia perfeito, até Patryk começar a se apaixonar pela moça e cogitar romper o acordo.

Onde assistir: Netflix.

2. A Tragédia de Macbeth (2021)

‘A Tragédia de Macbeth’ conta a trágica história de um escocês que, impulsionado pela ambição, comete uma série de assassinatos para conquistar poder (Imagem: Reprodução digital | Apple TV+ e A24 Films)

Dirigido por Joel Coen, ‘Macbeth’é uma das mais sombrias e impactantes adaptações cinematográficas da famosa tragédia de Shakespeare. A obra segue Macbeth (Denzel Washington), um nobre escocês e, inicialmente, leal ao rei. Após receber uma profecia de três bruxas, ele se vê seduzido pela ideia de assumir o trono da Escócia. Impulsionado pela ambição e pela influência de sua esposa, Lady Macbeth (Frances McDormand), ele comete assassinatos para conquistar o poder, mas logo se vê consumido pela culpa.

Onde assistir: Apple TV.

3. Ophelia (2018)

‘Ophelia’ acompanha a história de uma jovem que se apaixona por Hamlet e se vê dividida entre o amor e a própria vida (Imagem: Reprodução digital | Forthcoming Productions e Bobker/Kruger)

Dirigido por Claire McCarthy, ‘Ophelia’ é uma reinterpretação de ‘Hamlet’ sob os olhos de sua trágica personagem feminina. Na trama, Ophelia (Daisy Ridley) é uma dama de companhia da rainha Gertrude (Naomi Watts) no castelo de Elsinore. Lá, ela desperta a atenção do príncipe Hamlet (George MacKay), e os dois começam um romance proibido. À medida que a jovem se envolve com o príncipe, uma guerra surge no horizonte. Então, ela precisa lidar com um tumulto de emoções enquanto se vê dividida entre o homem que ama e a própria vida.

Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Prime Video e Apple TV.

4. Ela é o Cara (2006)

‘Ela é o Cara’ conta a história de uma jovem que se disfarça de seu irmão gêmeo para mostrar o seu talento no futebol (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures e DreamWorks)

Baseado na peça ‘Noite de Reis’ de William Shakespeare, ‘Ela é o Cara’ é mais uma adaptação das obras do dramaturgo inglês para o cinema. Dirigido por Andy Fickman, o filme segue Viola (Amanda Bynes), uma jovem que, após ser impedida de jogar futebol com os garotos de sua escola, decide aproveitar a viagem de seu irmão gêmeo, Sebastian (James Kirk), para se disfarçar e se passar por ele em sua nova escola, entrando no time masculino.

O plano parecia perfeito, até que Viola se apaixona por Duke (Channing Tatum), seu colega de quarto, que acredita que ela é um garoto. Então, ela precisa manter o disfarce enquanto luta para mostrar o seu talento em apenas duas semanas.

Onde assistir: Prime Video.

5. Hamlet (1996)

‘Hamlet’ conta a história do príncipe Hamlet, que se vê dividido entre o desejo de vingança pela morte de seu pai e dúvidas existenciais (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Releasing)

Dirigido e estrelado por Kenneth Branagh, esta é uma das versões mais completas da obra de Shakespeare. O filme segue o príncipe dinamarquês Hamlet (Kenneth Branagh), que, após a morte misteriosa de seu pai, o rei, descobre que sua mãe, Gertrude (Julie Christie), se casou com o tio Claudius (Derek Jacobi), agora monarca. Devastado pelo luto e pela suspeita de assassinato, Hamlet se vê dividido entre o desejo de vingança e dúvidas existenciais, mergulhando em uma jornada de conflito interno, traição e tragédia.

Onde assistir: Prime Video.