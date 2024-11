15 flores que atraem prosperidade, proteção e boas energias

As flores são muito mais do que simples ornamentos, dentro da prática da bruxaria natural, elas representam uma conexão direta com a mãe Terra e com a energia divina do universo. Cada flor é um canal de poder e cura, um presente da natureza que, ao ser compreendido e utilizado com respeito, revela suas propriedades mágicas para harmonizar, proteger e transformar nossos ambientes e nossa própria energia.

Por isso, confira algumas das flores mais poderosas e suas aplicações mágicas e espirituais para você integrá-las no seu cotidiano e fortalecer sua conexão com o sagrado. Confira:

1. Acácia

A acácia afasta pesadelos e protege o sono (Imagem: Sergey Dudikov | Shutterstock)

A acácia é conhecida por afastar pesadelos e proteger o sono. Colocar um galho de acácia debaixo do travesseiro é uma prática antiga para quem deseja dormir bem e com paz de espírito, livre de energias perturbadoras que possam interferir no descanso.

2. Angélica

A angélica, também conhecida como “flor dos anjos”, possui forte poder de proteção e limpeza. Em sua forma seca, é eficaz para exorcizar ambientes carregados de energia negativa. Polvilhada em pó nos quatro cantos da casa, ela cria um escudo de proteção. Em banhos, é rejuvenescedora e traz benefícios para a saúde, promovendo uma renovação energética e física.

3. Amor-Perfeito

A flor amor-perfeito é ideal para fortalecer o romance e a harmonia nos relacionamentos (Imagem: Kabar | Shutterstock)

Esta flor delicada é ideal para fortalecer o romance e a harmonia nos relacionamentos. Seu poder estende-se também à memória e ao trabalho, proporcionando clareza mental e foco. Um arranjo de amor-perfeito em casa cria um ambiente acolhedor e harmônico, favorecendo o entendimento e a paz.

4. Calêndula

A calêndula é uma aliada poderosa para resolver problemas e trazer soluções, especialmente quando colocada sob o travesseiro à noite. Além disso, a pasta feita com suas flores possui propriedades curativas para a pele, ajudando na cicatrização de feridas. Uma guirlanda de calêndula na entrada da casa é excelente para impedir a entrada de energias negativas.

5. Camélia

A camélia é uma flor ligada à prosperidade financeira (Imagem: Kazu Inou | Shutterstock)

A camélia é uma flor ligada à prosperidade financeira. Durante a lua crescente, colocar uma flor de camélia na carteira é um ritual simples e eficiente para atrair fortuna e abundância, ideal para quem deseja fortalecer sua energia financeira.

6. Camomila

Conhecida por seu poder calmante, a camomila é uma flor multifuncional. Seu banho é usado para atrair o amor, enquanto seu chá alivia cólicas e dores reumáticas. A camomila também tem propriedades antiespasmódicas e soníferas, sendo um remédio natural para quem busca paz e relaxamento.

7. Dama-da-Noite

A dama-da-noite possui a capacidade de acalmar as emoções e equilibrar a agressividade (Imagem: Shamils | Shutterstock)

Essa flor noturna possui a capacidade de acalmar as emoções e equilibrar a agressividade. Ter uma planta de dama-da-noite em casa ajuda a suavizar o ambiente e as interações, tornando-o ideal para momentos de introspecção e de cura emocional.

8. Dente-de-Leão

O dente-de-leão é famoso por seu ritual simbólico: soprar suas sementes enquanto visualiza um desejo ou mensagem. Esse ato carrega a intenção e a entrega ao universo, sendo um gesto mágico e poético para comunicar amor, carinho ou pedidos a uma pessoa amada.

9. Gerânio

Os gerânios são poderosas flores de proteção (Imagem: BeautybyLili | Shutterstock)

Os gerânios são poderosas flores de proteção. Dentro de casa, eles evitam discussões e aumentam o amor e a paz familiar. O gerânio vermelho traz vitalidade e saúde, enquanto o cor-de-rosa é ideal para quem deseja aumentar a fertilidade e criar um ambiente propício para o surgimento de uma nova vida.

10. Jasmim

O jasmim é reconhecido por suas propriedades afrodisíacas e por fortalecer a sorte nos relacionamentos. É uma flor ótima para quem busca um ambiente de reconciliação e harmonia amorosa, ajudando a evitar conflitos e promovendo a união entre os casais.

11. Flor de Laranjeira

A flor de laranjeira tem o poder de acelerar casamentos entre pessoas que estão há muito tempo juntas (Imagem: Robert Harding Video | Shutterstock)

A flor de laranjeira, além de seu efeito calmante, tem o poder de acelerar casamentos entre pessoas que estão há muito tempo juntas. Colocar a flor de laranjeira em ambientes de convivência traz paz e leveza para os relacionamentos duradouros.

12. Margarida

As pétalas secas da margarida são conhecidas por atrair o amor. Ter margaridas em casa ajuda a abrir o coração para novas conexões e sentimentos genuínos, nutrindo a autoestima e o amor-próprio.

13. Rosa

As rosas são altamente poderosas para rituais de amor (Imagem: DmyTo | Shutterstock)

A rosa, em especial a vermelha, é uma flor altamente poderosa para rituais de amor. Para atrair uma conexão amorosa, prepare um banho de infusão de pétalas de rosas, mel e açúcar durante a lua cheia. As rosas também possuem a capacidade de atrair fadas e espíritos da natureza, trazendo uma aura mágica para o ambiente.

14. Violeta

Espalhar violetas no ambiente cria um clima de paz, proteção e espiritualidade. Esta flor sagrada eleva a energia de qualquer lugar, promovendo harmonia e equilibrando as vibrações.

15. Orquídea

A orquídea tem poderes afrodisíacos e promove a harmonia (Imagem: Roman Bjuty | Shutterstock)

A orquídea, com seu visual exótico, é conhecida por seus poderes afrodisíacos e pela capacidade de promover harmonia. Uma excelente escolha para ambientes de convivência, onde o amor e o carinho sejam os protagonistas.

Incorporando a magia das flores no dia a dia

As flores são uma extensão da força divina e dos ciclos naturais. Na Bruxaria Natural, elas nos lembram da importância de cuidar do nosso espaço, de nos conectarmos com o sagrado e de utilizarmos os presentes da Terra com gratidão. Cada flor, com seu poder único, é um caminho para um cotidiano mais equilibrado, harmônico e protegido.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e Presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora, também é a fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.