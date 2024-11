6 receitas práticas e econômicas com filé suíno

A carne suína é rica em proteínas, ferro, zinco, selênio e vitamina B6, necessários para manter a saúde do corpo. Versátil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Uma excelente opção para servir com molhos e temperos, essa carne, além de saborosa, é uma alternativa econômica e fácil de preparar. Por isso, confira 6 receitas irresistíveis com filé suíno para variar o cardápio!

Filé suíno com mel

Ingredientes

1 filé suíno

2 colheres de sopa de alecrim picado

2 colheres de sopa de mel

300 ml de vinho tinto

1/2 xícara de chá de molho de soja

de soja 1 cebola descascada e cortada em cubos

6 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o vinho, o alecrim, a cebola, o alho, o molho de soja e o sal e misture. Disponha o filé e espalhe a mistura sobre ele. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 4 horas. Após, retire o plástico-filme e leve ao forno preaquecido a 200?°C por 30 minutos. Com cuidado, retire o filé do forno, passe o mel sobre a carne e leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.

Picadinho com legumes

Ingredientes

400 g de filé suíno cortado em cubos

1 ramo de alecrim picado

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 batata descascada e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de água fervente

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé suíno e tempere com alecrim, sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e frite até dourar. Junte a cenoura, a batata, o sal e a água e misture. Cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida com o cheiro-verde.

Filé suíno ao molho madeira

Ingredientes

1 kg de filé suíno fatiado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de molho de tomate

1/2 xícara de chá de vinho tinto seco

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Coloque o molho de tomate e o vinho e misture para incorporar. Por último, coloque o caldo de carne e cozinhe por 5 minutos. Após, despeje o molho sobre os filés e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos. Sirva em seguida.

Filé suíno com bacon

Ingredientes

1 kg de filé suíno

suíno 2 xícaras de chá de vinho branco seco

4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de bacon fatiado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o vinho, o alho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o filé suíno em uma assadeira e passe a mistura sobre ele. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 4 horas. Após, retire a carne da geladeira, disponha as fatias de bacon sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 30 minutos. Sirva em seguida.

Filé suíno acebolado

Ingredientes

400 g de filé suíno cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e amassado

1 ramo de alecrim picado

2 colheres de sopa de azeite

2 cebolas descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 1 colher de sopa de salsinha picada

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé e tempere com suco de limão, sal, alecrim e alho. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o filé e frite até dourar. Retire da panela e coloque em um recipiente. Reserve. Na mesma panela, coloque as cebolas e frite-as até dourarem. Desligue o fogo, acrescente os filés e misture. Polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

Estrogonofe de filé suíno

Ingredientes

600 g de filé suíno cortado em cubos

250 g de creme de leite

3 colheres de sopa de ketchup

2 colheres de sopa de mostarda

100 g de cogumelos Paris fatiados

Paris fatiados 1 cebola descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Junte os cogumelos, o ketchup e a mostarda e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o creme de leite e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e sirva em seguida.