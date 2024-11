Veja como o mercado da beleza permite crescimento profissional

O mercado da beleza é um setor promissor para quem busca uma carreira dinâmica e lucrativa, pois combina alta demanda com constante inovação. Este segmento abrange diversas áreas, como cuidados com a pele, cabelo, maquiagem e bem-estar, oferecendo oportunidades para profissionais qualificados atenderem um público cada vez mais exigente. Além disso, o setor está em constante crescimento, impulsionado por tendências globais e pela busca por autoestima e saúde.

Dados recentes do Sebrae destacam a robustez e as oportunidades deste setor. De acordo com o órgão, o Brasil possui 1.331.826 atividades relacionadas a negócios de beleza, incluindo serviços, indústria e comércio. A maior parte desse segmento concentra-se nos serviços de cabeleireiro, manicure, pedicure, estética e outros relacionados a cuidados com a beleza.

Ainda segundo o Sebrae, em 2023, o setor de beleza registrou o cadastro de 180.831 novos microempreendedores individuais (MEI), representando quase 500 profissionais formalizados por dia. Números que reforçam a atratividade e a resiliência do mercado de beleza no país.

Vantagens do setor de beleza

Entre as vantagens da área está a alta e constante demanda por serviços de beleza, abrangendo públicos de diferentes idades e perfis. Flexibilidade é outro fator que atrai novos empreendedores para o setor, uma vez que os profissionais podem atuar de forma autônoma, abrir seu próprio negócio ou integrar equipes em salões e clínicas.

A área da beleza também exige formação profissional para bons atendimentos (Imagem: Daria_Cherry | Shutterstock)

Importância da formação profissional

Assim como em qualquer carreira, formação qualificada e atualização profissional são fundamentais para quem almeja uma trajetória de sucesso, como relata a diretora de marketing do Instituto Embelleze, Aline Augusto. “No mercado da beleza, a qualificação profissional não é apenas um diferencial – é uma necessidade”, afirma.

Conforme Aline Augusto, os estudos também são importantes para garantir bom atendimento ao público. “A formação de qualidade capacita profissionais a atenderem as expectativas de um público cada vez mais exigente e a acompanharem as constantes mudanças do setor. Além disso, permite que esses profissionais desenvolvam habilidades técnicas e empreendedoras que os ajudam a alcançar independência financeira e sucesso em suas carreiras”, explica.

Cursos profissionais

A vantagem nesse mercado em constante crescimento é que existem diversas instituições educacionais na área de beleza, que evoluem constantemente, oferecendo cursos que vão do básico – para os iniciantes na carreira – até os mais específicos, focados em novas técnicas e tendências, proporcionando oportunidades contínuas de aprendizado e especialização.

Por Caroline Amorim