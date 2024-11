7 receitas com grão-de-bico ricas em fibras

O grão-de-bico é uma leguminosa rica em fibras, vitaminas, proteínas e minerais essenciais para a saúde do corpo. Saboroso e versátil, pode ser combinado com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor. Além disso, ajuda quem deseja manter uma alimentação equilibrada e saudável. A seguir, confira 7 receitas com grão-de-bico deliciosas para inserir no seu cardápio!

Hambúrguer de grão-de-bico com aveia

Ingredientes

4 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 cebola descascada e picada

Sal e azeite a gosto

Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Com cuidado, escorra a água e disponha os grãos em um recipiente com água gelada. Retire as cascas e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o grão-de-bico e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Disponha os grãos em um liquidificador e triture bem. Acrescente a farinha de aveia e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, modele os hambúrgueres no formato de um círculo e frite em uma frigideira preaquecida a fogo médio com azeite. Sirva em seguida.

Dica: sirva com salada de repolho.

Gnocchi de grão-de-bico ao molho de manteiga e sálvia

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 gema de ovo

Sal e noz -moscada em pó a gosto

-moscada em pó a gosto 3 colheres de sopa de manteiga

6 folhas de sálvia fresca

Queijo parmesão ralado para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

No processador, bata o grão-de-bico até obter uma massa homogênea. Adicione e misture a farinha, a gema de ovo, o sal e a noz-moscada até formar uma massa firme e macia. Se necessário, ajuste a farinha. Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos para formar os gnocchi.

Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe os gnocchi em água fervente até que subam à superfície. Retire e reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, derreta a manteiga e acrescente a sálvia. Cozinhe até a manteiga ficar dourada e perfumada. Misture os gnocchi ao molho, mexa bem e finalize com parmesão ralado antes de servir.

Sopa de grão-de-bico e couve

Ingredientes

500 g de grão-de-bico

2 colheres de sopa de azeite

200 g de filé de frango picado

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 cebola-roxa descascada e picada

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

200 g de couve cortada em tiras

cortada em tiras Sal a gosto

1 l de água

Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e deixe de molho em água por 4 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o filé de frango e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e o tomate e misture bem. Refogue por 2 minutos e, em seguida, junte a água. Depois que levantar fervura, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a couve e leve novamente ao fogo médio até as folhas murcharem. Tempere com sal e sirva em seguida.

Grão-de-bico com espinafre (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

3 xícaras de chá de grão-de-bico

3 xícaras de chá de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e páprica picante a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água, descasque o grão-de-bico e disponha sobre um recipiente. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as folhas de espinafre e a páprica picante e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o espinafre com o grão-de-bico e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino, regue com um fio de azeite. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com arroz.

Escondidinho de grão-de-bico com frango

Ingredientes

Pasta de grão-de-bico

3 xícaras de chá de grão-de-bico

1/2 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de azeite

250 ml de água de cozimento do grão-de-bico

Sal a gosto

Água

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola descascada picada

1 tomate picado

Sal, azeite e folhas de manjericão a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Pasta de grão-de-bico

Em uma panela de pressão, coloque o grão-de-bico, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 45 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água (reservando 250 ml da água). Após, transfira os grãos para um liquidificador, adicione a cebola, o azeite e o sal e bata até triturar bem. Aos poucos, acrescente a água do cozimento e bata até obter uma pasta. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Após, junte o frango desfiado, o tomate, as folhas de manjericão e misture bem. Tempere com sal. Desligue o fogo, despeje o recheio sobre um refratário untado com azeite e cubra com a pasta de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido a temperatura média para aquecer. Sirva em seguida.

Panqueca de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico

2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada

dourada 1 colher de café de cúrcuma

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Óleo de coco para untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para um liquidificador e bata até obter uma pasta homogênea. Acrescente as sementes de linhaça, a cúrcuma, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e bata novamente para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe por 8 minutos. Vire a massa para dourar o outro lado e sirva em seguida.

Pizza de grão-de-bico com legumes grelhados

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de orégano

Água (se necessário)

Recheio

1 abobrinha cortada em fatias finas

1 berinjela cortada em rodelas

8 tomates-cerejas cortados ao meio

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

6 folhas de manjericão fresco

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Modo de preparo

No processador, bata o grão-de-bico cozido até formar uma pasta. Misture a farinha, o azeite, o sal e o orégano até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione água para dar liga. Abra a massa em uma forma untada, formando uma base fina. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 15 minutos. Após, em uma frigideira antiaderente em fogo médio, grelhe os legumes (abobrinha, berinjela, tomate) até ficarem dourados. Retire a pizza do forno, espalhe o molho de tomate sobre a base e adicione os legumes grelhados e o queijo feta. Asse por mais 10 minutos. Finalize com manjericão fresco e sirva.