Border Collie: tudo o que você precisa saber sobre a raça

Conhecido por ser um dos cachorros mais inteligentes do mundo, o border collie é ágil, simpático, leal e possui a capacidade de adquirir habilidades únicas. Todas essas características fazem dele não apenas um excelente cão de trabalho, mas também um companheiro fiel e singular.

A origem da raça remonta ao século 19, na Grã-Bretanha, onde desempenhava papel fundamental nos pastoreios de ovelhas. "Na época, muitos dos cães de pastoreio eram barulhentos e latiam excessivamente. Por conta disso, em 1893, um fazendeiro chamado Adam Telfer realizou o cruzamento entre dois tipos de cães pastores, resultando em um exemplar", narra Fabiana Volkweis, professora de medicina veterinária do Ceub.

Apelidado de old hemp, esse cão marcou o início da raça. "Ele era calmo, habilidoso e vigoroso, características que faziam as ovelhas obedecerem com facilidade. Seu temperamento equilibrado e instinto apurado são considerados a origem dos border collies", complementa Fabiana.

No século 20, a raça cruzou fronteiras e chegou às Américas, rapidamente conquistando os criadores de ovelhas pela eficiência no trabalho. Foi reconhecida como cão de exposição pelo American Kennel Club (AKC) — um dos maiores clubes de registro genealógico de cães do mundo — em 1995. Aqui no Brasil, os primeiros border collies registrados desembarcaram em 1993.

Inteligência natural

A impressionante inteligência do border collie está diretamente ligada à sua história como cão de trabalho. "É uma raça extremamente observadora, atenta aos movimentos e comportamentos de pessoas e animais ao redor", afirma Monique Ribeiro, veterinária da Clinicão.

Graças a essa capacidade, os border collies são altamente treináveis. "Eles podem aprender a buscar objetos em diferentes cômodos, auxiliando pessoas com mobilidade reduzida. Também se beneficiam de atividades cognitivas, essenciais para manter a saúde mental e física do animal", destaca Fabiana.

Não à toa, são amplamente utilizados em esportes como agility, frisbee e pastoreio competitivo, além de atuarem em operações de busca e resgate. Essa versatilidade também faz deles ótimos cães de companhia, desde que recebam estímulos adequados para gastar sua energia.

Rotinas e cuidados

Por ter sido originalmente criado para trabalhar por longas horas, os Border Collies são atléticos e têm alta resistência física. Por isso, Monique recomenda que estejam sempre em movimento."Seja brincando, seja realizando outras atividades, como correr e nadar. É necessário deixar o cachorro ser cachorro", aconselha a veterinária.

Embora sejam mais indicados para espaços amplos, visto que possuem necessidade de ocupação e movimento, não é impossível criá-los em apartamentos. "É possível desde que recebam passeios e atividades ao ar livre diariamente para gastar sua energia e atender suas necessidades físicas e mentais", esclarece Monique.

Entre as atividades ideais estão caminhadas, brincadeiras de buscar objetos e treinamentos que desafiem sua inteligência. Além disso, cuidados veterinários regulares são essenciais, pois a raça tem predisposição a problemas como displasia coxofemoral e sensibilidade a determinados medicamentos. "A mutação do gene MDR1 os torna vulneráveis a substâncias como ivermectina e milbemicina. Por isso, nunca administre remédios sem orientação veterinária", alerta Fabiana.

Habilidade para além de especial

Além de serem uma ótima companhia e possuírem habilidades relacionadas a esportes e trabalho, os border collies podem até virar estrelas de cinema. No filme francês Anatomia de uma Queda, vencedor do Oscar de melhor roteiro original neste ano, o border collie Messi interpretou o cão-guia Snoop.

Para interpretar o papel, Messi passou por um treinamento intensivo de seis meses. No filme, ele realizou cenas complexas, como simular embriaguez, permanecer imóvel em meio ao caos e até simular vômitos e morte. Como resultado, o cãozinho conquistou o público e chamou muita atenção nas redes sociais e na cerimônia do Oscar por sua grande inteligência e habilidade de atuação.

