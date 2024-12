7 receitas para incluir na dieta detox

A dieta detox é uma excelente maneira de ajudar a limpar e revitalizar o organismo, proporcionando uma sensação de bem-estar e restaurando o equilíbrio do corpo. Ao eliminar toxinas e promover a ingestão de alimentos saudáveis e nutritivos, ela pode ajudar a impulsionar o sistema imunológico, aumentar a energia e melhorar a saúde geral. Uma forma saborosa de iniciar ou complementar uma dieta detox é incluir receitas deliciosas e nutritivas. Veja, a seguir, algumas opções!

Sopa detox de legumes

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 2 talos de aipo picados

1 abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de mandioquinha descascada e picada

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, o aipo, a abobrinha, a mandioquinha e o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe 15 minutos. Após, junte o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada detox de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 pepino descascado e cortado em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Folhas de hortelã, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, o pepino, o tomate e o abacate e misture. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Depois, despeje o molho sobre a salada e mexa para incorporar. Adicione as folhas de hortelã e leve a salada à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Suco de linhaça com salsa

Ingredientes

Suco de 2 limões

60 g de salsa

1 colher de sopa de sementes de linhaça

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Omelete detox de espinafre com cogumelo

Ingredientes

2 ovos

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas 1 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione as folhas de espinafre e o cogumelo e doure. Despeje o ovo batido sobre a frigideira e doure, virando para virar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolo detox de banana com aveia (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Bolo detox de banana com aveia

Ingredientes

2 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, os ovos, o óleo de coco, o mel e a essência de baunilha e misture. Em um recipiente à parte, coloque a aveia, a farinha de trigo integral, a canela e o sal e misture. Acrescente os ingredientes secos à banana e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma antiaderente e leve ao forno preaquecido em temperatura média 30 minutos. Retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Salada detox de beterraba

Ingredientes

1 beterraba

Polpa de 1 abacate cortada em meia lua

cortada em meia lua 1 cebola-roxa descascada e fatiada

1 ramo de alface-crespa

Suco de 2 limões

1 xícara de chá de gergelim branco

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, desligue o fogo e escorra a água. Descasque a beterraba e corte-a em meia lua. Reserve. Em um recipiente, coloque a polpa do abacate e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a beterraba, a cebola-roxa, a polpa do abacate e misture. Tempere com sal e azeite e salpique com gergelim. Sirva em seguida.

Doce detox de abacaxi com iogurte

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 20 g de gelatina em pó sabor abacaxi

1 l de água

320 g de iogurte natural

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi e a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, após levantar fervura. Adicione a gelatina e mexa até dissolver completamente. Desligue o fogo, espere esfriar e coloque o iogurte e o xilitol. Mexa para incorporar e disponha em um recipiente. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.