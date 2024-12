As festas de fim de ano são o momento perfeito para reunir a família e os amigos ao redor da mesa, e nada melhor do que encerrar a celebração com uma sobremesa deliciosa. A ameixa é uma escolha excelente para transformar qualquer sobremesa em uma verdadeira atração. Com seu sabor marcante e versatilidade, ela torna os preparos cheios de sabor.

Por isso, a seguir, confira 5 sobremesas com ameixa para as festas de fim de ano!

Musse de ameixa

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de ameixas secas sem caroço

10 g de gelatina em pó sem sabor

Água para dissolver a gelatina

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado e as ameixas e bata até obter um creme homogêneo. Adicione o creme de leite e o leite de coco e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a quantidade de água indicada na embalagem e misture até dissolver completamente. Despeje a mistura no liquidificador e bata por 2 minutos. Após, distribua a musse em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com ameixas-secas.

Pavê de ameixa com coco

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de leite em pó

2 gemas de ovo

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

250 g de creme de leite

220 g de ameixa em calda e picada

1/5 de xícara de chá de rum

160 g de biscoitos champagne

160 g de coco ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite em pó, as gemas, o amido de milho e a essência de baunilha e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve.

Em um recipiente, coloque a calda das ameixas e o rum e misture. Umedeça os biscoitos na mistura e disponha em uma travessa. Cubra com o creme reservado, as ameixas picadas e o coco ralado. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o creme. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Pudim de claras com ameixa

Ingredientes

230 g de ameixa seca sem caroço

7 claras de ovo

2 xícaras de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 fava de baunilha

6 gemas de ovos

Água

Modo de preparo

Pudim

Em uma panela, coloque as ameixas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 3 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira as ameixas, com 2 colheres de sopa da água do cozimento, para um liquidificador e bata até obter um purê. Reserve.

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o açúcar e bata novamente até obter um suspiro. Junte o purê de ameixas e mexa delicadamente. Após, transfira a mistura para uma forma com fundo central polvilhada com açúcar e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 160?°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme o pudim com cuidado.

Creme inglês

Em uma panela, coloque o leite, o creme de leite e a fava de baunilha e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Enquanto isso, em uma batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata por 5 minutos. Aos poucos, junte o leite reservado e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, passe o creme em uma peneira e disponha em um recipiente para esfriar. Depois, cubra o pudim com a mistura e sirva em seguida.

Bolo de ameixa (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

Bolo de ameixa

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

3/4 de xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga

2 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de iogurte natural

10 ameixas fatiadas e sem caroço

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/3 de xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de manteiga gelada

1/2 colher de chá de canela em pó

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento químico e o bicarbonato e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o açúcar e a manteiga e mexa até obter um creme fofo. Adicione os ovos, o sal e a baunilha e misture. Aos poucos, junte os ingredientes secos, alternando com o iogurte, e mexa até obter uma massa homogênea. Após, despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Disponha as ameixas sobre a massa e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma farofa grossa. Depois, espalhe a farofa sobre as ameixas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme com cuidado e finalize polvilhando com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Sorvete de ameixa e goiaba

Ingredientes

395 g de leite condensado

500 g de creme de leite

220 g de ameixa em calda sem caroço

300 g de goiaba cortada em cubos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, as ameixas e as goiabas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o creme de leite e bata novamente para incorporar. Após, disponha em um recipiente com tampa e leve ao congelador até firmar. Retire da geladeira, disponha o sorvete em um liquidificador e bata novamente por 4 minutos. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador até a hora de servir.