Como agir ao encontrar uma cobra em casa? veja dicas de segurança

Com o aumento das temperaturas e a chegada das chuvas, o verão se torna o período de maior atividade para cobras. Esses répteis buscam locais frescos e abrigados para escapar do calor excessivo ou encontrar parceiros para reprodução. As áreas urbanas podem atraí-las devido à oferta de alimentos, como roedores, e pela presença de vegetação densa ou locais de fácil acesso. Saber lidar com essas situações é essencial para evitar acidentes.

O que fazer (e evitar) ao encontrar uma cobra em casa

A seguir veja quais as medidas necessárias para lidar com esse tipo de animal peçonhento:

O que fazer

manter distância: afaste-se sem movimentos bruscos para não assustar o animal;



afaste-se sem movimentos bruscos para não assustar o animal; isolar a área: feche portas e impeça que o réptil se mova para outros cômodos;



feche portas e impeça que o réptil se mova para outros cômodos; contatar profissionais: ligue para os Bombeiros ou órgãos especializados para a captura segura;



ligue para os Bombeiros ou órgãos especializados para a captura segura; retire crianças e animais: mantenha todos longe até que a cobra seja removida.

O que evitar

Não tente capturar ou matar a cobra além de ser perigoso, é crime ambiental em muitos países;



Evite mexer em móveis ou objetos próximos ao animal;



Não tente utilizar objetos improvisados para afastá-la.

Saiba quais os cuidados necessários caso seja picado

Saiba o que fazer e o que evitar ao sofrer a picada de de uma cobra:

O que fazer

Mantenha a vítima imóvel para reduzir a circulação do veneno;



Lave o local da picada com água e sabão;



Vá ao hospital o mais rápido possível para receber o soro antiofídico.

O que evitar

Não faça torniquete, pois isso pode piorar o quadro;



Não tente sugar o veneno ou fazer cortes no local da picada;



Não aplique substâncias caseiras ou medicamentos sem orientação.

Como evitar o aparecimento de cobras em casa

Siga as seguintes orientações para evitar cobras em sua casa:

mantenha o quintal limpo: elimine entulhos, restos de madeira e folhagens que possam servir de abrigo;



elimine entulhos, restos de madeira e folhagens que possam servir de abrigo; controle as pragas: evite deixar alimentos expostos, pois podem atrair roedores, que são presas das cobras;



evite deixar alimentos expostos, pois podem atrair roedores, que são presas das cobras; evite vegetação densa próxima à casa: plantas trepadeiras perto do telhado ou encostadas à casa são caminhos fáceis para as cobras. Folhagens entrando pelo telhado ou forro podem servir como esconderijo;



plantas trepadeiras perto do telhado ou encostadas à casa são caminhos fáceis para as cobras. Folhagens entrando pelo telhado ou forro podem servir como esconderijo; vede possíveis entradas: use telas em ralos, vedações em portas e janelas, e feche frestas nos forros;



use telas em ralos, vedações em portas e janelas, e feche frestas nos forros; ilumine bem áreas externas: cobras preferem locais escuros.

Por que as cobras aparecem mais no verão?

O verão combina calor intenso e aumento da umidade, condições ideais para que cobras saiam em busca de alimento, abrigo e parceiros para reprodução. Como ectotérmicos, elas precisam de calor externo para se aquecer, mas buscam sombra e locais frescos durante o pico do calor. Além disso, as chuvas deslocam presas, como roedores e insetos, para áreas urbanas, o que acaba atraindo as cobras para esses locais.