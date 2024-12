Veja dicas de peças especiais para curtir o natal em família

Muitas famílias gostam de fazer grandes festas e reunir todos os parentes, dando espaço para a velha piadinha de "se arrumar para ficar na sala". Nesses casos, o vermelho, o verde e o dourado, em looks que misturam o elegante e o confortável, costumam ser a escolha mais comum nas produções.

Mas e aqueles que querem focar só no confortável? Famílias que preferem ficar em casa e comemorar a noite de Natal de forma mais intimista, só com o primeiro núcleo familiar ou, no máximo, com a presença dos mais íntimos, os "de casa", podem investir em pijamas divertidos, com temas natalinos ou com estampas combinando.

A ideia é comer com tranquilidade, seja uma ceia tradicional, seja um cardápio escolhido especialmente para aquelas pessoas, trocar presentes aconchegados em tapetes e sofás e entrar juntos debaixo de cobertas para assistir aos filmes natalinos.

Escolhemos alguns looks que têm tudo a ver com esse Natal de aconchego. Confira!

Anne veste:

Pijama de Papai Noel, da Nuit Nuit (R$ 425)

Pantufa branca fechada com pelinhos em escamas, da Renner (R$ 39,90)

Marcos veste:

Bermuda Papai Noel, da Nuit Nuit (R$ 398)

Camiseta de pijama em algodão, da Renner (R$ 49,90)

Chinelo slide drip texturizado Rider verde, da Renner (R$ 79,90)

Mila veste:

Camisa de pijama xadrez (acervo)

Pantufa branca fechada com Pelinhos em escamas, da Renner (R$ 39,90)

Ambiente natalino da Breton, no Casapark

Anne veste:

Camisola Malha Panamá Natalina, da Jogê (R$ 198)

Marcos veste:

Pijama Curto Malha Panamá Masculino Natalino, da Jogê (R$ 288)

Mila Veste:

Camisola Malha Panamá Kids Feminino Natalina, da Jogê (R$ 198)

Ambiente natalino da Stermaan, no Casapark

Anne veste:

Camisola manga curta algodão feminina Stitch, da Puket (R$ 119,90)

Meia sapatilha antiderrapante unissex Stitch, da Puket (R$ 46,90)

Marcos veste:

Pijama manga curta viscolycra masculino Stitch, da Puket (R$ 249,90)

Mila veste:

Camisola manga curta algodão menina teen Stitch, da Puket (R$ 119,90)

Meia sapatilha antiderrapante unissex teen Stitch, da Puket (R$ 46,90)

Ambiente natalino da Prima Linea, no Casapark

Anne veste:

Pijama americano curto com estampa de corações e bolsinho, da Renner (R$ 159,90)

Pantufa branca fechada com pelinhos em escamas, da Renner (R$ 39,90)

Marcos veste:

Regata regular em algodão com textura listrada, da renner (R$ 59,90)

Cueca samba-canção com estampa de corações, da Renner (R$ 35,90)

Chinelo slide drip texturizado Rider verde, da Renner (R$ 79,90)

Mila veste:

Pijama short doll em ribana com coração bordado, da Renner (R$ 79,90)

Pantufa branca fechada com pelinhos em escamas, da Renner (R$ 39,90)

Espaço natalino da Líder, no Casapark

Anne veste:

Pijama longo em algodão com frufrus e morangos estampados, da Renner (R$ 99,90)

Marcos veste:

Cueca samba-canção em charmouse com estampa de mini triângulos verde

Camiseta comfort em meia malha com textura verde-musgo (R$ 89,90)

Mila veste:

Pijama americano curto em viscolycra com estampa de corações vermelho (R$ 159,90)

Espaço Natalino da Casa Barroco, no Casapark

