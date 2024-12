2025 já está aí. Reflita sobre estas dicas para transformar intenções em ações

Criar marcos temporais é um costume que costuma ajudar na execução de projetos. O acesso no google da palavra dieta é maior na época das festas de fim de ano, às segundas-feiras e no começo do mês. Um estudo mostrou que universitários frequentam mais uma academia de ginástica no começo da semana, começo do mês e no dia seguinte ao aniversário. Esses marcos temporais podem promover a sensação de estar começando do zero, com mais motivação e menos culpa. Pesquisadores usam para isso o termo na língua inglesa de “fresh start effect”.

Uma boa maneira de aumentarmos nossas chances de alcançar nossas metas é enxergar mais claramente o contraste entre as nossas expectativas e a atual realidade, o quanto realmente avançamos na direção de nosso objetivo. Fumantes têm mais chance largar o cigarro quando escrevem as metas lado a lado com os aspectos negativos da situação presente.

Aqui vão outras sugestões para que as intenções não fiquem congeladas no tempo ou andem para trás.

— Todo revés no percurso de seu objetivo deve ser visto como ensinamentos de como chegar lá;

— Encare esse percurso como uma aventura. Ela certamente terá altos e baixos;

— Reexamine periodicamente suas ações e pergunte-se o que você deveria ter feito de outro jeito;

— Convença-se que a persistência é uma escolha e não um traço de personalidade, não um presente de Deus;

O que separa os “winners” dos “losers” (vencedores e perdedores) não é tanto a persistência. Ambos tentam o mesmo número de vezes para alcançar o objetivo, só que os “winners” chegam lá. Para esses vencedores, os fracassos servem de guias para o aperfeiçoamento para a próxima jogada. Não agem com impulsividade diante de uma batalha perdida. Estão pensando em vencer a guerra. Os “losers” não necessariamente trabalham menos, mas fazem mudanças de táticas além do necessário. Outro ponto que aumenta a chance de sucesso é a rapidez com que novas tentativas, se necessárias, acontecem. Quanto mais rapidamente você perceber o fracasso e se organizar para uma próxima investida, melhor;

— Não deixe de buscar a visão dos outros;

— Se ficar frustrado com um tropeço, isso é um sinal de que você se importa com o projeto e deixa claro que você deve continuar. Zero de frustração com um resultado negativo significa que aquilo nem é tão importante para sua vida;

— Reduza os níveis de estresse de uma forma geral. As emoções não ficam muito afinadas com altos níveis de estresse. Para suportar as pequenas frustrações as emoções têm que estar equilibradas.

*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília