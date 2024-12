Faça bolos práticos e sem leite para as festas de fim de ano

Confira duas receitas de bolos sem leite para o fim de ano. O melhor de tudo? Essas opções foram selecionadas pelo Correio por serem feitas apenas com o uso do liquidificador. Boas festas!

BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE (foto: FREEPIK)

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE

3 cenouras médias descascadas

4 ovos

1/2 xícara de óleo

2 xícaras de açúcar

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o açúcar e o óleo por cerca de 3 minutos, até formar uma massa homogênea. Em seguida, em uma travessa adicione a farinha e o fermento, misturando delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar. COBERTURA

1 colher de manteiga

1 xícara de açúcar

3 colheres de chocolate em pó

1 xícara de água

Para a cobertura, misture todos os ingredientes em uma panela em fogo baixo até o ponto desejado. Despeje em cima do bolo desenformado e sirva.

bolo de banana (foto: freepik)

BOLO DE BANANA



3 bananas-prata

3 ovos

1 xícaras de aveia

1 colher de sobremesa de fermento em pó

1 colher de sopa de canela em pó

Opcional: acrescente uvas-passas

No liquidificador, bata as bananas, os ovos e a aveia por cerca de 3 minutos, até formar uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento e a canela, misturando delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar e sirva.





bolo de milho (foto: freepik)



BOLO DE MILHO



1 lata de milho

1 lata de açúcar

1 lata de flocão de milho

150 ml de óleo (soja, canola)

4 ovos

1 colher e meia de chá de fermento em pó

2 colheres de sopa de coco ralado

No liquidificador, bata o milho, o açúcar, o flocão de milho, o óleo e os ovos por cerca de 3 minutos, até obter uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento e o coco ralado, misturando delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C e asse por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar e sirva.