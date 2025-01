Verão de quatro patas: como proteger seu pet do calor de Brasília

Com a chegada do verão e as altas temperaturas em Brasília, os cuidados com os pets se tornam ainda mais importantes. O bem-estar dos nossos companheiros de quatro patas depende de medidas simples, mas eficazes. Com cuidados como hidratação constante, proteção contra o Sol e atenção aos sinais de desconforto, é possível garantir que cães e gatos aproveitem a estação de forma saudável e que problemas como queimaduras, desidratação, insolação e estresse térmico, que são comuns nessa estação, sejam evitados.

Para proteger os pets dos raios solares, especialmente durante os passeios necessários e inevitáveis, Fabiana Volkweis, professora de Medicina Veterinária do Ceub, recomenda protetores solares veterinários. "É indicado o uso de protetores solares com fator de proteção superior a 30, aplicados nas áreas expostas 30 minutos antes da exposição solar e reaplicados a cada 12 horas."

"Caso não encontre um produto específico para pets, prefira protetores resistentes à água e hipoalergênicos, tomando cuidado para evitar a lambedura ou ingestão do produto. Também é possível usar vestimentas com materiais que absorvem e refletem radiação ultravioleta", orienta.

Ela também esclarece que a hidratação é outro ponto indispensável sempre, mas principalmente durante o verão. "Leve sempre água fresca e ofereça antes, durante e após os passeios. Adicionalmente, picolés próprios para cães, cubos de gelo com caldos de carne e água de coco são boas opções para ajudar na hidratação", completa a veterinária.

Kássia Vieira, professora de Comportamento e Bem-estar Animal na Universidade Católica de Brasília, acrescenta que existem tipos de comida e petiscos recomendados para esta estação. "Oferecer ração úmida e sachês diariamente, como parte da alimentação do dia. Dar, com cautela, para animais com restrições de saúde, frutas ricas em água, como melancia e melão geladinhos é legal", acrescenta.

Para gatos, é recomendado testar o uso de fontes de água e oferecer ração úmida (foto: Reprodução/Freepik )

Exposição

Segundo Kássia, cães braquicefálicos, como pugs, buldogues e shih tzus, são mais suscetíveis ao calor por conta de suas características cranianas: "Esses animais têm maior dificuldade dissipar o calor, pois perdem mais água pela mucosa oral, respirando sempre pela boca. Devem ser mantidos em locais frescos e evitar exercícios físicos intensos em dias quentes".

Fabiana reforça que, para qualquer raça, é importante evitar passeios nos horários de maior intensidade solar e monitorar sinais de desconforto, como respiração ofegante ou desorientação. "Evite exercícios e passeios entre 10h e 16h, e mantenha-os sempre em locais frescos", recomenda.

É possível oferecer cubos de gelo com caldos de carne, picolés próprios para cães e água de coco (foto: Reprodução/Freepik )

A exposição ao calor exige atenção redobrada. Fabiana explica que há sinais que podem indicar que o pet está sofrendo de insolação ou desidratação. "Respiração ofegante, mucosas muito vermelhas, aumento da frequência cardíaca, desorientação, convulsões, vômitos e diarreia podem indicar insolação ou desidratação. Em casos leves, hidrate o pet, molhe sua pelagem com água fresca e leve-o para um local fresco ou com ar-condicionado. Se os sintomas persistirem, procure imediatamente um veterinário."

Banhos e natação

No verão, banhos frequentes podem parecer uma solução para aliviar o calor, mas Kássia alerta: "Não é recomendado dar mais de um banho por semana em cães, pois isso pode alterar a microbiota da pele e gerar problemas dermatológicos. Em gatos, apenas a escovação diária é indicada".

Já para pets que gostam de nadar, como na piscina, no mar ou em lagos, Fabiana explica que a atenção deve ser redobrada. "Os tutores devem estar atentos, pois cães não acostumados com água podem se afogar. Após o banho em mar, piscina ou lago, é essencial enxaguar o animal com água corrente para remover resíduos de sal ou cloro, prevenindo problemas dermatológicos".

Além disso, ela destaca os riscos da ingestão de água nesses locais. "A água do mar, por exemplo, pode causar excesso de sal no organismo, levando a vômitos, diarreia e convulsões. Já a água de lagos pode conter microrganismos patogênicos que afetam a saúde do animal."

Manter o ambiente ventilado é essencial. "Espalhe potes de água pela casa, coloque cubos de gelo nos potes e, se possível, utilize ventiladores ou ar-condicionado. Gatos podem se beneficiar do uso de fontes de água", recomenda Kássia.

*Estagiária sob a supervisão de Ailim Cabral