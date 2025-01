Saiba como evitar o mau cheiro nas toalhas: veja passo a passo

Com práticas adequadas de lavagem, secagem e armazenamento, você garante maciez, frescor e mais durabilidade para suas toalhas, tornando o pós-banho ainda mais agradável - (crédito: Dom J de Pexels)

Nada mais desagradável do que usar uma toalha limpa com cheiro de mofo ou umidade. O mau cheiro nas toalhas é resultado do acúmulo de umidade, resíduos de sabão e secagem inadequada.

Para evitar esse problema, é fundamental adotar hábitos simples como lavar regularmente com produtos adequados, garantir uma secagem completa e armazená-las em locais ventilados. Assim, suas toalhas permanecem sempre macias e livres de odores indesejados.

Saiba como evitar mau cheiro nas toalhas

Manter as toalhas livres de odores requer mais do que lavá-las. Veja um guia de como higienizá-las da maneira correta:

1. Lave as toalhas com frequência

Evite usar a mesma toalha por muitos dias. O ideal é lavá-las após três a quatro usos, especialmente em ambientes mais úmidos.

2. Não exagere no sabão e amaciante

O excesso de sabão e amaciante pode acumular resíduos nas fibras, favorecendo o mau cheiro. Use a quantidade recomendada e prefira amaciantes específicos para toalhas ou vinagre branco.

3. Use vinagre e bicarbonato de sódio na lavagem

Para eliminar odores e resíduos, lave as toalhas com uma xícara de vinagre branco na primeira lavagem e, em seguida, adicione meia xícara de bicarbonato de sódio em um novo ciclo.

4. Seque as toalhas em locais ventilados

Não guarde toalhas úmidas. Seque-as completamente ao ar livre ou em secadora. Pendure-as em locais ventilados após o uso para evitar o acúmulo de umidade.

5. Evite deixar as toalhas na máquina de lavar

Retire as toalhas da máquina assim que o ciclo de lavagem terminar. Deixá-las dentro da máquina molhadas pode causar mau cheiro.

6. Guarde as toalhas em locais secos e arejados

Armários úmidos favorecem o mofo. Armazene as toalhas em locais secos e, se necessário, use sachês desumidificadores ou de lavanda para manter o frescor.

7. Faça lavagens profundas periodicamente

A cada mês, faça uma lavagem profunda usando água quente, vinagre e bicarbonato de sódio para eliminar resíduos acumulados nas fibras.

Manter as toalhas sempre limpas e cheirosas é simples quando se adota os cuidados certos Skylar Kang de Pexels

Toalhas sempre perfumadas

Veja a seguir dicas práticas para manter suas toalhas sempre perfumadas: