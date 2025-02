Incontinência urinária: especialistas citam causas e tratamentos

A incontinência urinária, popularmente conhecida como bexiga solta, é um distúrbio caracterizado pela perda involuntária de urina pela uretra. Os escapes podem ocorrer em situações do cotidiano, como ao realizar esforço físico, tossir, espirrar ou até mesmo sorrir. Apesar de ser uma condição comum — especialmente entre as mulheres —, pode ter impactos significativos na qualidade de vida das pessoas afetadas.

O urologista Rodrigo Andrade, do Hospital Albert Sabin, explica que essa condição é mais prevalente no sexo feminino devido a fatores anatômicos e fisiológicos. "A gravidez, o parto e a menopausa podem enfraquecer os músculos do assoalho pélvico e alterar o controle neuromuscular da bexiga", detalha. Além disso, as mulheres possuem uma uretra mais curta — com cerca de três a quatro centímetros —, o que também contribui para esse fenômeno.

Tipos

A incontinência urinária é classificada em três tipos principais: de esforço, de urgência e mista.

Na chamada incontinência de esforço, os escapes ocorrem durante atividades que aumentam a pressão abdominal. “O problema pode ser decorrente do enfraquecimento do esfíncter, músculo responsável por segurar a urina”, explica Alexandre Cavalcante, do Hospital Sírio-Libanês.

O fortalecimento do assoalho pélvico é uma das principais formas de prevenção e tratamento da incontinência urinária. (foto: Freepik)

Já a incontinência de urgência está relacionada a um mau funcionamento da bexiga, causando uma necessidade súbita e intensa de urinar. “Esse tipo leva a contrações involuntárias da bexiga, resultando em urgência miccional. Se a pessoa não chega rapidamente ao banheiro, pode haver perda de urina na roupa”, esclarece Alexandre.

No caso da incontinência mista, há a combinação de características dos dois tipos anteriores.

Causas

As causas da incontinência urinária variam conforme o tipo. No caso da incontinência de esforço, os principais fatores estão associados a cirurgias ginecológicas, partos vaginais, gestação e esforços pélvicos intensos, que podem ocorrer em determinadas atividades físicas.

Já na incontinência de urgência, os principais fatores de risco incluem infecções urinárias, consumo excessivo de estimulantes como cafeína, problemas neurológicos, acidente vascular cerebral (AVC) e diabetes descompensado. “Nos homens, a principal causa de incontinência urinária é a cirurgia para remoção do câncer de próstata”, acrescenta Alexandre.

Sintomas

Os sintomas variam conforme o tipo de incontinência, mas, geralmente, incluem perda involuntária de urina durante atividades físicas, urgência urinária e aumento da frequência miccional.

Tratamento

Atualmente, há uma série de tratamentos eficazes para a incontinência urinária. No entanto, para definir a melhor abordagem para cada paciente, é essencial um diagnóstico preciso do tipo e da causa do problema. Esse processo envolve exames físicos, avaliação do diário miccional, exames de imagem e o exame urodinâmico — um estudo que analisa a atividade do aparelho urinário.

A vontade súbita e intensa de urinar é um dos sintomas de incontinência urinária. (foto: Freepik)

“As opções de tratamento incluem intervenções conservadoras, como exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico e modificações no estilo de vida. Além disso, há terapias farmacológicas, com medicamentos indicados para a incontinência de urgência”, cita Rodrigo.

Em alguns casos, recomenda-se a intervenção cirúrgica. “O procedimento mais utilizado é a colocação de uma fita em volta da uretra para gerar sustentação, técnica conhecida como Sling”, comenta Alexandre.

Palavra do especialista

Como prevenir a incontinência urinária?

As principais medidas para prevenir a incontinência urinária são o fortalecimento da musculatura pélvica com fisioterapia direcionada para esses músculos, evitar ganho excessivo de peso, evitar excesso de álcool e cafeína, tratar infecções de urina e evitar forçar alguns exercícios físicos intensos que forcem negativamente a musculatura do períneo.

Quais são os graus de incontinência urinária?

O grau da incontinência urinária pode ser dividido em leve, quando a perda é menor que 150g de urina em 24 horas; moderada, quando essa perda chega até a 390g; e severa, quando passa de 400g de urina em 24 horas. De forma prática, utilizamos as queixas e as limitações que a incontinência tem causado para avaliar a gravidade do caso.

Alexandre Cavalcante é urologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte