Sempre atual, o modernismo continua inspirando as criações brasilienses

O modernismo que respiramos nas ruas de Brasília segue influenciando todo o tipo de arte, entre eles, é claro, o design. Além de ser fonte riquíssima de inspiração, o estilo rende prêmios e reconhecimento nacional e internacional aos brasilienses que misturam a identidade da capital à sua própria e a suas criações.

No ano passado, o Sofá Minorca foi premiado com o selo de prata no renomado New York Product Design Awards. Criado pela ArtD'Ville, marca brasiliense de mobiliário de luxo, o móvel invoca o modernismo em suas curvas, enquanto mantém um conforto ergonômico.

Prezando pela versatilidade, o sofá foi pensado para ser usado tanto em ambientes internos quanto em externos. A peça tem estrutura em alumínio e elementos náuticos. Thiago Vilanova, proprietário da ArtD'Ville, destaca que a identidade única da capital é impossível de ignorar e está em qualquer um dos seus processos criativos. "A monumentalidade, a simetria e os horizontes amplos influenciaram diretamente a linguagem da peça premiada", conta.

Mobiliários brasileiros icônicos











Para o empresário, o prêmio é uma honra que se estende a toda a equipe por trás da concepção e da execução de cada peça produzida pela grife. "Vai além do prestígio individual, valida anos de dedicação, pesquisa e amor ao design. Coloca o design brasileiro em destaque no cenário global, mostrando que nossa criatividade e nossa capacidade técnica estão no mesmo nível dos grandes nomes internacionais", acredita.

Thiago acredita que não só prêmios, mas também publicações e exposições internacionais são oportunidades para mostrar ao mundo que Brasília vai muito além dos traços de Niemeyer, que embora sejam parte fundamental de sua identidade, guardam muitas outras riquezas. "Somos também uma fonte viva e pulsante do design", completa.

Reflexos brasilienses

A poltrona Morro Vermelho foi criada pela Tune Arquitetura e é inspirada no emblemático edifício Morro Vermelho, localizado no Setor Comercial Sul e projetado por João Filgueiras Lima, o famoso Lelé, em 1974, arquiteto que também participou da construção da cidade.

Poltrona Morro Vermelho (foto: Agência Zero Vinte)

À frente do escritório, a arquiteta Beatriz Venâncio comenta que a poltrona faz parte da linha Reflexos, que busca trazer para o mobiliário inspirações do design e da arquitetura brasiliense. "É um convite para refletir sobre o impacto de Brasília em nossas vidas e nossa conexão com a cidade", afirma.

Beatriz ressalta que o cidadão brasiliense percebe, no cotidiano e quando tem a oportunidade de visitar outras capitais, que a cidade é diferenciada. "E quando se é arquiteto, a percepção da genialidade de Brasília se expande ainda mais."

Além da poltrona, a linha conta com mesa lateral e aparador, inspirados nas tesourinhas e no Palácio da Alvorada, respectivamente.