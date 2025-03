Modelo canadense elege homens brasileiros como os "melhores na cama"

Modelo pornô Coco Bae iniciou missão de fazer sexo com pelo menos um homem de cada país no mundo - (crédito: Reprodução/Instagram @CocoBae)

A modelo e criadora de conteúdos adultos Coco Bae, 37 anos, elegeu brasileiros como os "melhores na cama". A afirmação é parte das conclusões da jornada de fazer sexo com homens de todos os países. Ela conta já ter percorrido mais de 40 nações. Para a atriz, a experiência com brasileiros foi "inesquecível" e principalmente "cheia de energia".

"Os brasileiros têm uma paixão e uma naturalidade que são difíceis de encontrar em outros lugares. Eles são carinhosos, atenciosos e, ao mesmo tempo, muito intensos. Foi uma experiência que superou minhas expectativas", afirmou a atriz, que não revelou detalhes sobre os parceiros, mantendo o anonimato de todos os envolvidos.

Além do Brasil, a modelo acumula experiências sexuais nos Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Austrália, Haiti, El Salvador, Holanda, Noruega, Grécia, França, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Belize, Djibuti, Nicarágua, Itália, Guatemala, Suíça, Argentina, Honduras, Costa Rica, Tailândia, Rússia, Colômbia, Albânia, Índia, Espanha, Peru, Líbano, Argélia, Croácia, Sérvia, Armênia, Escócia, Ucrânia e Nova Zelândia.

Para Coco Bae identificar se o homem é, de fato, natural daquele país, ela analisa o passaporte do parceiro. "Minhas regras são contar o país em seu passaporte, não onde o cara está morando no momento do nosso encontro", explicou.









Picantes

Os brasileiros são os melhores para Coco por serem mais "picantes". "Os meus parceiros do Brasil foram os mais agradáveis de se estar. Eles estavam apenas prontos para se divertir, não importa como acontecesse", contou ela ao "Perth Now".