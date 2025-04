Astrologia e roupas: as características de moda de cada signo

A decisão sobre a escolha do look pode estar relacionada aos astros - (crédito: Waldemar Brandt/Unsplash)

Cada signo do zodíaco carrega uma energia que pode refletir diversos aspectos na vida das pessoas, como números, aromas, símbolos e até mesmo na moda. Para a astróloga Sara Koimbra, as escolhas de vestuário podem ir além do estilo pessoal, carregando significados profundos, como proteção e autoconhecimento. “A maneira como você se veste revela muito mais sobre o seu signo do que você imagina. A estética é uma manifestação silenciosa da alma e, no zodíaco, nada é por acaso”, diz.

Com o conhecimento de Sara, o Correio reuniu algumas características de estilo de cada signo. Confira:

Áries (21/03 a 19/04) – Regido por Marte



O ariano tem um estilo atlético, ousado e direto. A astrologista aponta que eles preferem peças com cortes retos e cores vibrantes, como vermelho e laranja queimado. “Áries se veste para vencer”, diz Sara.

Touro (20/04 a 20/05) – Regido por Vênus



Com uma abordagem sensorial e sensual, os taurinos valorizam o conforto e a sofisticação tátil. Eles preferem tecidos nobres, cores terrosas e acessórios discretamente luxuosos. Seu visual é atemporal, com toques indulgentes.

Gêmeos (21/05 a 20/06) – Regido por Mercúrio



“Gêmeos não tem um estilo: tem todos”, observa a astróloga. Ecléticos por natureza, os geminianos preferem cores como amarelo e azul claro, além de peças com frases ou elementos gráficos.

Câncer (21/06 a 22/07) – Regido pela Lua



Nostálgicos, delicados e emotivos, os cancerianos têm na moda uma forma de expressão de suas memórias. Para eles, tecidos fluidos e tons suaves, como branco, prata e azul-pérola, fazem parte do guarda-roupa lunar.

Leão (23/07 a 22/08) – Regido pelo Sol



O leonino adora brilhar, com maxi acessórios e peças de cortes imponentes. "Leão é passarela, até no mercado", brinca Sara. Influências de alta-costura e moda festa são seu habitat natural.

Virgem (23/08 a 22/09) – Regido por Mercúrio



Virginianos optam por cortes impecáveis, tecidos de alta qualidade e uma estética clean. As cores predominantes vão do branco ao verde oliva, sempre com uma elegância neutra. “Virgem é o alfaiate do zodíaco. Cada dobra tem um propósito”, afirma a astróloga.

Libra (23/09 a 22/10) – Regido por Vênus



Elegantes e harmônicos, os librianos preferem peças equilibradas e cores suaves, como rosa, lavanda e azul-céu.

Escorpião (23/10 a 21/11) – Regido por Plutão e Marte



Com um estilo sensual e misterioso, os escorpianos investem em roupas pretas, couro, veludo e transparências. Sua estética é marcada por poder oculto e um clima de mistério.

Sagitário (22/11 a 21/12) – Regido por Júpiter



Sagitário adora estampas étnicas, peças de viagem, cores vivas e o estilo boho. “A roupa de Sagitário já passou por três países e um festival de música”, diz Sara. O visual é uma representação da liberdade em movimento.

Capricórnio (22/12 a 19/01) – Regido por Saturno



Capricórnio opta por peças de investimento seguro, como alfaiataria e acessórios funcionais, em tons sóbrios. Suas escolhas são práticas, mas sofisticadas, garantindo um retorno garantido.

Aquário (20/01 a 18/02) – Regido por Urano e Saturno



Visionários no guarda-roupa, os aquarianos gostam de roupas tecnológicas, cortes inusitados e peças genderless. “Aquário se veste como se viesse de 2050 — e talvez venha mesmo”, diz a especialista.

Peixes (19/02 a 20/03) – Regido por Netuno



Oníricos e sensíveis, os piscianos se vestem como se saíssem de um sonho. Tecidos fluidos, brilhos sutis e tons etéreos, como lavanda, azul e verde água, definem seu estilo. “Peixes transforma o corpo em poesia”, conclui Sara.

