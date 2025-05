10 países baratos para viajar em 2025 e que você precisa saber

Apesar da alta da moeda brasileira que oscila de forma constante, existem países baratos para viajar, locais onde o nosso dinheiro é mais valorizado que a moeda local, e permite, assim, a exploração de paisagens incríveis, culturas únicas e gastronomias surpreendentes sem gastar muito.

A diferença no custo de viagem entre os países está diretamente relacionada ao custo de vida local, ao valor da moeda em relação ao real e à oferta de infraestrutura para turistas.

Leia também: 8 modelos de fontes e bebedouros de água para gato

Em países com moedas desvalorizadas ou economias com menos desenvolvimento, os preços de serviços como hospedagem, alimentação, transporte e lazer costumam ser mais baixos, onde o real pode ter um poder de compra maior, permitindo que os viajantes desfrutem de experiências completas gastando menos do que se espera.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu os países que são considerados baratos para viajar ao longo deste ano de 2025. Confira:

Argentina: o país, conhecido pela sua cultura vibrante, com influências europeias, gastronomia marcante e paisagens naturais, a hospedagem é custeada em R$ 50,00 por noite, com até R$ 200.

Bolívia: com custos extremamente baixos em comparação a outros destinos, é possível realizar visitas em cidades coloniais e mercados vibrantes gastando muito pouco.

Chile: país de contrastes, reúne hostels custeados a partir de R$ 70,00 e refeições simples em mercados locais saem por R$ 20,00 a R$ 30,00.

Colômbia: o país oferta uma grande variedade de atrações: desde as ruas coloniais de Cartagena até as praias paradisíacas do Caribe e a agitada vida urbana de Medellín.

Cuba: possui hospedagens em casas particulares custam a partir de R$ 60,00 e refeições completas saem por R$ 15,00 a R$ 30,00

Equador: situado na costa oeste da América do Sul, é um destino pequeno, mas imenso em experiências, com hospedagem que vão até R$ 150 em hostels.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Indonésia: com praias famosas, o país impressiona com hospedagens a partir de R$ 40,00 e refeições por R$ 10,00.

México: um dos destinos mais encantadores e diversos do mundo, a região oferta história milenar, cultura vibrante, gastronomia premiada e paisagens naturais de tirar o fôlego.

Peru: um dos destinos mais acessíveis da América do Sul, o país oferece cidades coloniais charmosas, montanhas andinas e gastronomia que é considerada uma das melhores do mundo.

Tailândia: responsável por ter praias paradisíacas e templos exuberantes, os hostels custam cerca de R$ 40,00 e pratos de comida local saem por R$ 8,00 a R$ 12,00.