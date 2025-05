Esfriou! E assim começa a melhor temporada para apostar nas botas

As botas de cano curto são interessantes para looks modernos e estilosos. - (crédito: Reprodução/Unsplash/@tomaslundahl)

Está chegando aquela época do ano em que as temperaturas caem na capital. Nesse período, os brasilienses podem aproveitar o frio e, claro, as festas juninas. Além de fogueiras, quentão e chocolate quente, outro item vai muito bem, tanto no inverno quanto no arraiá: a bota.

Os modelos são inúmeros e é possível escolher o que combina mais com você ou com o look do momento. Todo ano, existem também os modelos queridinhos da estação, que fizeram mais sucesso nas passarelas e que agora chegam às lojas.

Fabiana Hussni, consultora de imagem pessoal e coolhunter, profissional que faz análises de tendências, comenta que no inverno de 2025, as protagonistas são as botas de cano alto, as western, ainda em alta em função do estilo boho, as botas biker, com ares de motociclista, fivelas e zíper, e as slouchy, que são as franzidas.

Já os tecidos preferidos são o couro, que sempre reina absoluto em diversos tons e lavagens, o verniz, a pelúcia e a camurça. "Botas coloridas também vão fazer sucesso, além do preto e do marrom mais tradicionais, vamos ver outros tons terrosos, além do vinho, off white, cinza e verde oliva", comenta Fabiana.

Javier Soto, porta-voz de tendências do Pinterest Brasil, reforça o aumento das buscas por botas e inspirações para combinar os calçados. "Vimos buscas por botas de diversos modelos, seja de cano curto, seja de alto, como o clássico coturno, modelo westen e montaria para se inspirar em looks na plataforma", comenta.

As cores procuradas na plataforma seguiram a paleta mais neutra, entre o preto, o marrom e o branco. Dessa forma, os looks criados podem ser mais ousados, sendo mais fácil combinar os tons neutros com qualquer outra paleta.

