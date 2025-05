O que significa sonhar com o parceiro te traindo?

Você já sonhou que alguém amado te traia? O mundo dos sonhos pode ser confuso e aterrorizante, mas isso não significa que algo semelhante ao pesadelo de fato acontecerá. Há quem acredite que os sonhos sejam sinais que podem dizer mais sobre o próprio sonhador do que do parceiro.

Conforme o Livro do Sonho, sonhar com traição pode significar a ânsia por novas aventuras. “Seu idealismo comove, mas ele ou ela preferem ações mais concretas, no terreno emocionante do amor”, diz o livro.

Segundo o espiritualista João Campos, sonhar com traição pode ter duas interpretações. Partindo do pressuposto que os sonhos são mensagens do espiritual, todos os detalhes devem ser analisados. “Estava de dia ou de noite? Algum animal ou objeto te chamava atenção no sonho?”, indaga.

João explica que, quando o rosto da pessoa conhecida aparece claramente no sonho, significa que o relacionamento pode estar sendo alvo de inveja por terceiros ou por alguém próximo ao parceiro. “Geralmente, em sonhos desse tipo, o sonhador fica meio que sem forças para gritar, ou até mesmo reagir a traição. É como se ela estivesse sendo “impedida ” por algo. O sentimento da inveja faz isso”, pontua.

Outro sinal de alerta é quando a traição acontece com um desconhecido ou é descoberta por outra pessoa. Caso o sonho inclua bichos como cobra, escorpião e aranha, João destaca que é um alerta.