Exposição de obras europeias premiadas promove intercâmbio arquitetônico

Uma arquitetura de vanguarda em que as edificações se adaptam às necessidades sociais e os equipamentos públicos têm por objetivo melhorar o ambiente urbano e a vida da população, considerando as demandas comunitárias. Essas são as obras que costumam ser agraciadas com o EUmies Awards, o mais prestigiado prêmio de arquitetura contemporânea da União Europeia.

E são essas criações que podem ser vistas na exposição oficial do prêmio internacional, que está em cartaz no Brasil, pela primeira vez, até o dia 29 de junho, no Espaço Cultural Renato Russo. A mostra traz imagens das criações arquitetônicas indicadas e vencedoras do prêmio.

Além de uma oportunidade para que entusiastas e profissionais da área possam conhecer as obras, é uma forma de incentivar o intercâmbio cultural e fomentar a inovação, a excelência e o impacto social na arquitetura, além de promover reflexões acerca do futuro, que pede por cidades mais humanas, sustentáveis e acessíveis.

Complexo Educacional TU Braunschweig, vencedor de 2024, projetado pelos escritórios Gustav Düsing e Max Hacke, ambos de Berlim. Inovador e com ambiente que promove trocas sociais e interdisciplinares, o pavilhão busca integrar estudantes e professores, moldando uma nova forma de organizar a hierarquia de transmissão de conhecimento (foto: EUmies Awards/Divulgação)

Segundo a organização, a exposição convida o público a refletir sobre o papel da arquitetura na construção de "espaços que valorizam as pessoas, a cultura e o meio ambiente, promovendo um diálogo direto entre o que há de mais avançado na arquitetura europeia e os desafios urbanos do nosso tempo".

Thiago de Andrade, responsável pela expografia e montagem da exposição, conta que de 362 projetos de 49 países, 40 foram selecionados para a mostra, incluindo os sete finalistas e os dois vencedores — um do prêmio principal e outro de uma espécie de prêmio revelação, destinado a arquitetos novos.

As obras que participam do prêmio são, inclusive, edificações que já estão construídas e influenciando na vida das cidades na Europa. Thiago acredita que a iniciativa, promovida pela representação da União Europeia no Brasil, traz um diálogo muito importante, marcado também pela reciprocidade.

Biblioteca Gabriel García Márquez, em Barcelona, na Espanha. Criada pelo SUMA Arquitectura, foi a vencedora do prêmio revelação de 2024. A biblioteca busca atender a classe trabalhadora e integrar a comunidade. (foto: EUmies Awards/Divulgação)

"O Brasil é muito rico quando se fala em arquitetura. Temos dois Prêmio Pritzker de Arquitetura, que é considerado o Nobel da área. Um para Niemeyer, em 1988, e outro para Paulo Mendes da Rocha, em 2006, então temos muito a contribuir para o debate mundial", acrescenta.

Em reconhecimento ao seu legado arquitetônico e urbanístico, Brasília foi escolhida como primeira cidade brasileira a receber a exposição, que foi inaugurada em Barcelona, na Espanha, e já viajou por diversos países, como Argentina, Croácia, Áustria, República Tcheca e Polônia.

Depois de passar pela capital, a mostra segue para São Paulo, onde fará parte da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (BIAsp). Além das fotografias, a exposição reúne textos, vídeos e desenhos das obras premiadas e finalistas. A curadoria é de Anna Sala, da Fundació Mies van der Rohe, e a expografia, a montagem e a execução são de Pilar Pinheiro e Thiago de Andrade, do Atelier Paralelo. A coordenação é de Ivan Blasi, também da Fundació Mies van der Rohe.

A obra FLOW, criada pelos estúdios Decoratelier Jozef Wouters — Pool is cool é uma piscina temporária a céu aberto que foi construída como um exemplo e provocação, mostrando a falta de estrutura e a necessidade de que as autoridades invistam em projetos permanentes, seguros e inclusivos para a população desfrutar no verão. (foto: Annemie Augustijns)

Para a comunidade

Um ponto interessante sobre a exposição é o fato de que, dos 40 projetos escolhidos, apenas um é uma residência particular. Todos os outros são obras com funções para a sociedade e as cidades. O vencedor, inclusive, foi uma intervenção feita no pavilhão de uma universidade alemã. Outras obras incluem ainda a recuperação de pântanos e parques, além de escolas adaptadas para alunos com necessidades especiais, por exemplo.

"São criações com uma série de tipologias, usos e funções diferentes, como museus e centros culturais. O prêmio é muito abrangente e envolve não só arquitetura, mas arte, paisagismo, educação. Então a exposição é também voltada para todos os públicos, todos podem achar seu canto", reforça Thiago.

A obra Pepiniera é formada por 1.306 plantas na intervenção urbana, que fica em Timioara, na Romênia, e foi criada pelos estúdios Maio, Studio Nomadic e Studio Peisaj. A proposta é criar um berçário para fomentar debates públicos e estreitar a relação das cidades e pessoas com o verde. (foto: EUmies Awards/Divulgação)

EUmies Awards

Criado em 1988 como Prêmio Mies van der Rohe e se transformando no EUmies Awards em 2001, quando passou a ser co-organizado pela Comissão Europeia e pela Fundació Mies van der Rohe, a cerimônia acontece a cada dois anos e tem como intuito celebrar a excelência da arquitetura construída no continente europeu.

Os pontos de destaque das obras escolhidas são o desenvolvimento sustentável, a inovação e o bem-estar social, aspectos considerados essenciais pela organização. A cerimônia oficial de premiação acontece em maio, no Pavilhão Mies van der Rohe, em Barcelona.

SERVIÇO

Exposição dos EUmies Awards 2024

Data: até 29 de junho, de terça a domingo, das 10h às 20h

Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Entrada: Gratuita