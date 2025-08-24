Fios com estilo: descubra o poder de um bom acessório de cabelo

O acessório de cabelo é um ponto de luz do look. Das passarelas internacionais às ruas das cidades, a tendência que resgata elementos como laços, presilhas e tiaras conquista cada vez mais espaço e se torna um recurso indispensável para quem busca dar um toque de personalidade ao visual. Longe de serem meros detalhes, esses itens podem se transformar em verdadeiros protagonistas — elevar o penteado mais simples a uma obra de arte ou adicionar um toque de cor e glamour a um conjunto básico.

O personal stylist Fernando Lackman conta que alguns elementos que estão em evidência atualmente, como presilhas com pedrarias, laços maxi e lenços estampados, são peças que unem o charme retrô ao frescor contemporâneo. "Essas tendências voltam mais sofisticadas. Os scrunchies, por exemplo, aparecem em seda e veludo; as presilhas ganham formatos geométricos e metais nobres. A essência é a mesma, mas a estética é mais polida e adequada à moda atual", detalha.

Como usar

Presilhas, prendedores, faixas de cabelo, lenços estampados, bandanas e scrunchies, a grande variedade oferece diversas possibilidades, com uma mistura de estilo e praticidade. Mas assim como qualquer outra peça, os acessórios de cabelo precisam ser bem combinados, expressando personalidade sem exageros.

O segredo para um visual harmonioso, na opinião do especialista, é o equilíbrio. "O acessório deve ser protagonista, mas não precisa gritar. Basta equilibrar texturas, cores e proporções", explica. Para ele, se o acessório é vibrante, o restante do look deve ser mais suave. Se o look é minimalista, o acessório pode ser o ponto de destaque. Essa regra se aplica a tudo: lenços, faixas, presilhas e até joias e maquiagem.

A consultora de imagem e estilo Luciana Rabelo concorda e diz que a escolha do acessório pode refletir o humor do dia, o estilo pessoal ou uma mensagem — como empoderamento, leveza e romantismo. "Um lenço vibrante pode revelar ousadia, e uma presilha minimalista, discrição elegante", exemplifica.

A hairstylist Jofátima Lemos também ensina que o truque para a harmonia está em escolher um ponto focal e não sobrecarregar o cabelo. Consequentemente, o resto do look também segue a mesma linha de pensamento. "O ideal é escolher um ponto de destaque: se o cabelo tiver um acessório marcante, opte por joias mais discretas e maquiagem equilibrada. Já com penteados mais simples, você pode ousar com acessórios mais vibrantes", ensina.

Ao escolher o acessório ideal, alguns fatores devem ser considerados, como o tipo de cabelo, a proporção ou a textura do adorno. Em cabelos finos, por exemplo, acessórios pesados escorrem ou marcam demais. Já cabelos volumosos podem receber peças maiores sem perder harmonia. Os tecidos aveludados aderem melhor em fios lisos, enquanto presilhas com boa fixação funcionam melhor em cabelos cacheados ou crespos.

Ocasião e investimento

Famosos pela versatilidade, os acessórios de cabelo trazem um toque especial em looks para qualquer ocasião — inclusive, em eventos formais, eles têm seu lugar garantido. "Uma tiara delicada ou uma presilha de cristal pode substituir joias tradicionais e dar modernidade ao visual", sugere Lackman. A chave é tratá-los como joias de cabelo, escolhendo peças com critério e que complementem a formalidade da ocasião, como casamentos e festas.

Alguns acessórios podem remeter a um aspecto infantil, como as tiaras e os laços, mas Jofátima afirma que o styling faz toda a diferença: peças combinadas com um look moderno ganham uma cara adulta e elegante. Luciana Rabelo concorda que tudo depende de forma e contexto. "Um laço de veludo em tom escuro, usado com um coque elegante, pode ser extremamente sofisticado. Tiaras estruturadas, com design moderno, estão longe de parecer infantis. O segredo está na escolha consciente e na atitude de quem usa."

Assim como uma bolsa ou sapato de grife, alguns acessórios de cabelo podem ser considerados investimentos. Principalmente os feitos em materiais de qualidade, como metais, pedrarias e tecidos nobres, itens duráveis que se adaptam a diferentes looks e tendências. "Acessórios feitos à mão, com materiais duráveis e design atemporal, como tiaras de metal ou presilhas com cristais, elevam qualquer produção e resistem às mudanças de tendência", conta Luciana.

Para começar

Para quem deseja se aventurar nesse universo, Lackman aconselha começar pelo básico. "Minha dica é iniciar com lenços e faixas. Eles são versáteis e não intimidam", aconselha. O segredo, segundo ele, é a segurança e a confiança de quem usa. "A segurança de quem usa faz o acessório brilhar ainda mais", conclui.

"Comece pequeno: experimente uma presilha ou um lenço discreto. Aos poucos, vá combinando cores e estilos. O importante é se sentir confortável e se divertir no processo. O cabelo é um espaço de expressão", aconselha também Jofátima.

Mas além do valor material, ou de beleza, eles são uma forma poderosa de expressar a personalidade, e começar focando nisso, também é uma boa pedida. "Um laço grande mostra ousadia; uma faixa discreta transmite sofisticação; já o lenço estampado pode refletir alegria", exemplifica o personal stylist.

