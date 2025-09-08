5 novenas para o mês de setembro

O início de um mês é sempre um convite à fé e à reflexão. O período traz 30 novos dias para agradecer e buscar bênçãos por meio de práticas como as novenas, especialmente as dedicadas aos santos celebrados em setembro, como São Cosme e Damião, Nossa Senhora das Dores e São Jerônimo. Essas devoções são frequentemente procuradas por quem deseja obter proteção e alinhar seus pedidos à vontade de Deus.
A seguir, confira algumas novenas para acompanhar ao longo de setembro!
1. Novena de Nossa Senhora das Dores (15/09)
Oração inicial
Oh! Virgem, a mais dolorosa do mundo depois de teu Filho, a cujas dores estiveste perpetuamente associada:
Vos rogo que me alcances fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofrestes pelos nossos, a fim de que, crucificando minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, levando a cruz de meu dever pelo caminho de minha vida, caminhando em direção ao Senhor e perseverando constantemente a teu lado.
Oh! Mãe minha, ao pé da cruz de teu Filho, viva sempre e morra contigo, redimido e santificado pelo Sangue preciosíssimo de nosso Redentor.
Também vos peço, por tuas dores, que ouças meu pedido nesta Novena e, se convém, me concedas.
Oração final
Lembrai-vos, Virgem Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de falar em favor nosso e que aparte sua indignação de nós.
Oh! Santíssima Mãe, faz-me esta graça:
Fixai em meu coração com eficácia as Chagas de Jesus crucificado. Fazei que de Cristo em mim leve a morte, que participe de sua Paixão e sorte e medite em suas Chagas.
Para que não arda nos eternos fogos, defendei-me vós, Oh! Virgem, com teus rogos, no dia do juízo.
E Vós, Oh! Cristo, ao sair eu desta vida, por tua Mãe querida, fazei que chegue a palma de vitória.
Quando meu corpo morrer, tens que minha alma adquira do paraíso a glória. (Rezar três Ave-Marias)
Rogai por nós, Virgem dolorosíssima, que estivestes constantemente junto a cruz de Jesus Cristo.
Nossa Senhora da boa Morte, rogai por nós.
Repita as orações durante os oito dias seguintes.
2. Novena de São Mateus (21/09)
Oração inicial
Deus de misericórdia, escolheste um publicano, São Mateus, para compartilhar a dignidade dos Apóstolos.
Ao fazê-lo, mostraste-nos que contigo tudo é possível e que, embora sejamos pecadores, também podemos responder ao teu nobre chamado para evangelizar o mundo.
Com o exemplo e as orações de São Mateus, ajuda-nos a seguir Cristo e a permanecer fiéis ao teu serviço.
Em particular, pedimos, por sua intercessão, (mencione o pedido aqui).
Amém.
Oração final
Querido São Mateus, em seu Evangelho você retrata Jesus como o Messias esperado que cumpriu os Profetas da Antiga Aliança e como o novo Legislador que fundou a Igreja da Nova Aliança.
Obtenha para nós a graça de ver Jesus vivo em Sua Igreja e de seguir Seus ensinamentos em nossas vidas na Terra, para que possamos viver para sempre com Ele no céu.
Repita as orações, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai durante os oito dias seguintes.
3. Novena de São Cosme e Damião (26/09)
Oração inicial (Ato de Contrição)
Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, (batendo no peito) por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor.
Oração final
Ó Deus, nosso Pai: com fé e confiança Vos suplicamos: por meio dos gloriosos São Cosme e São Damião, irmãos e mártires, santos médicos, que à semelhança de Jesus, tratavam o corpo e o espírito, num amor íntegro, gratuito e de predileção pelos pobres!
Atendei-nos (apresentar o pedido).
E vós, gloriosos mártires São Cosme e Damião, intercedei ao Senhor por (nome da pessoa em necessidade).
Ajudai-nos a amar e servir os irmãos, como vós. Desejamos imitar a vossa união e testemunho de vida, aceitando a vontade do Pai.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!
Repita as orações, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai durante os oito dias seguintes.
4. Novena de São Vicente de Paulo (27/09)
Oração inicial
Querido Senhor, agradecemos-Te por nos teres dado o Teu sacerdote, São Vicente de Paulo, como exemplo de santidade. Ajuda-nos a imitar a abertura à Tua vontade que ele demonstrou quando percebeu que o estavas a chamar para servir os pobres de uma forma particular.
São Vicente de Paulo, o senhor iniciou sua vida como padre com pouca ambição além de viver confortavelmente e sustentar sua família. Não começou imediatamente a buscar maneiras de servir a Deus mais profundamente.
Vejo como fiz isso na minha vida também… Por favor, ore para que Deus me ajude a superar meu desejo de simplesmente viver uma vida confortável.
Ao presenciar pessoalmente a difícil situação dos pobres enquanto trabalhava entre eles na propriedade de Gondi, você percebeu que Deus o estava chamando para servir a esses pobres. Em vez de fugir desse chamado, você se dedicou de corpo e alma, chegando a organizar outros para se juntarem a você nesse serviço.
Ore por mim, para que eu possa responder ao chamado de Deus em minha vida com a mesma sinceridade que você. Ore para que eu veja a quem Deus quer que eu sirva e para que eu cumpra isso.
Por favor, reze também por (mencione suas intenções aqui).
Oração final
São Vicente de Paulo, rogai por nós!
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Repita as orações durante os oito dias seguintes.
5. Novena de São Jerônimo (30/09)
Oração inicial
Ó Deus, criador do universo, que vos revelastes aos homens, através dos séculos, pela Sagrada Escritura, e levastes a vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia, dai-me a graça de compreender com clareza a Vossa palavra quando leio a Bíblia.
São Jerônimo, iluminai e esclarecei a todos os homens para que eles compreendam as Escrituras, e se deem conta de que ao contradizerem a religião Católica e a própria Bíblia, eles estarão entregues a princípios pagãos e supersticiosos.
São Jerônimo, ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum expressa nas Sagradas Escrituras.
São Jerônimo, rogai por nós.
Oração final
Bem-aventurado São Jerônimo, que tendes poder sobre os elementos do céu e da terra, poder que vos foi confiado por Deus.
Nosso Senhor, o vosso devoto e crente em vossos merecimentos vos roga, humildemente, não desampareis em seus passos.
São Jerônimo, que sois tão bondoso para com aqueles que pedem vosso socorro e vossa assistência, ouvi a minha prece e afastai de mim os perigos, fazendo com que a minha existência seja preservada, enquanto o Senhor Deus assim o permitir.
Sede, caridoso São Jerônimo, o meu guia, onde eu estiver caminhando, o meu guarda e o meu abrigo. Pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém!
Repita essas orações, um Pai-Nosso e uma Ave-Maria durante os oito dias seguintes.