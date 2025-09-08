5 novenas para o mês de setembro

As novenas de setembro são frequentemente procuradas por quem deseja agradecer e buscar bençãos (Imagem: Dragon Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O início de um mês é sempre um convite à fé e à reflexão. O período traz 30 novos dias para agradecer e buscar bênçãos por meio de práticas como as novenas, especialmente as dedicadas aos santos celebrados em setembro, como São Cosme e Damião, Nossa Senhora das Dores e São Jerônimo. Essas devoções são frequentemente procuradas por quem deseja obter proteção e alinhar seus pedidos à vontade de Deus.

A seguir, confira algumas novenas para acompanhar ao longo de setembro!

1. Novena de Nossa Senhora das Dores (15/09)

A novena de Nossa Senhora das Dores suplica por seu favor diante de Cristo (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)

Oração inicial

Oh! Virgem, a mais dolorosa do mundo depois de teu Filho, a cujas dores estiveste perpetuamente associada:

Vos rogo que me alcances fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofrestes pelos nossos, a fim de que, crucificando minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, levando a cruz de meu dever pelo caminho de minha vida, caminhando em direção ao Senhor e perseverando constantemente a teu lado.

Oh! Mãe minha, ao pé da cruz de teu Filho, viva sempre e morra contigo, redimido e santificado pelo Sangue preciosíssimo de nosso Redentor.

Também vos peço, por tuas dores, que ouças meu pedido nesta Novena e, se convém, me concedas.

Oração final

Lembrai-vos, Virgem Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de falar em favor nosso e que aparte sua indignação de nós.

Oh! Santíssima Mãe, faz-me esta graça:

Fixai em meu coração com eficácia as Chagas de Jesus crucificado. Fazei que de Cristo em mim leve a morte, que participe de sua Paixão e sorte e medite em suas Chagas.

Para que não arda nos eternos fogos, defendei-me vós, Oh! Virgem, com teus rogos, no dia do juízo.

E Vós, Oh! Cristo, ao sair eu desta vida, por tua Mãe querida, fazei que chegue a palma de vitória.

Quando meu corpo morrer, tens que minha alma adquira do paraíso a glória. (Rezar três Ave-Marias)

Rogai por nós, Virgem dolorosíssima, que estivestes constantemente junto a cruz de Jesus Cristo.

Nossa Senhora da boa Morte, rogai por nós.

Repita as orações durante os oito dias seguintes.

2. Novena de São Mateus (21/09)

A novena de São Mateus roga por sua intercessão diante de uma graça divina (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)

Oração inicial

Deus de misericórdia, escolheste um publicano, São Mateus, para compartilhar a dignidade dos Apóstolos.

Ao fazê-lo, mostraste-nos que contigo tudo é possível e que, embora sejamos pecadores, também podemos responder ao teu nobre chamado para evangelizar o mundo.

Com o exemplo e as orações de São Mateus, ajuda-nos a seguir Cristo e a permanecer fiéis ao teu serviço.

Em particular, pedimos, por sua intercessão, (mencione o pedido aqui).

Amém.

Oração final

Querido São Mateus, em seu Evangelho você retrata Jesus como o Messias esperado que cumpriu os Profetas da Antiga Aliança e como o novo Legislador que fundou a Igreja da Nova Aliança.

Obtenha para nós a graça de ver Jesus vivo em Sua Igreja e de seguir Seus ensinamentos em nossas vidas na Terra, para que possamos viver para sempre com Ele no céu.

Repita as orações, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai durante os oito dias seguintes.

3. Novena de São Cosme e Damião (26/09)

A novena de São Cosme e Damião clama pela intercessão dos santos por uma pessoa necessitada (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)

Oração inicial (Ato de Contrição)

Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, (batendo no peito) por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor.

Oração final

Ó Deus, nosso Pai: com fé e confiança Vos suplicamos: por meio dos gloriosos São Cosme e São Damião, irmãos e mártires, santos médicos, que à semelhança de Jesus, tratavam o corpo e o espírito, num amor íntegro, gratuito e de predileção pelos pobres!

Atendei-nos (apresentar o pedido).

E vós, gloriosos mártires São Cosme e Damião, intercedei ao Senhor por (nome da pessoa em necessidade).

Ajudai-nos a amar e servir os irmãos, como vós. Desejamos imitar a vossa união e testemunho de vida, aceitando a vontade do Pai.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!

Repita as orações, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai durante os oito dias seguintes.

4. Novena de São Vicente de Paulo (27/09)

A novena de São Vicente de Paulo clama por força e inspiração para viver a fé (Imagem: Dragon Images | Shutterstock)

Oração inicial

Querido Senhor, agradecemos-Te por nos teres dado o Teu sacerdote, São Vicente de Paulo, como exemplo de santidade. Ajuda-nos a imitar a abertura à Tua vontade que ele demonstrou quando percebeu que o estavas a chamar para servir os pobres de uma forma particular.

São Vicente de Paulo, o senhor iniciou sua vida como padre com pouca ambição além de viver confortavelmente e sustentar sua família. Não começou imediatamente a buscar maneiras de servir a Deus mais profundamente.

Vejo como fiz isso na minha vida também… Por favor, ore para que Deus me ajude a superar meu desejo de simplesmente viver uma vida confortável.

Ao presenciar pessoalmente a difícil situação dos pobres enquanto trabalhava entre eles na propriedade de Gondi, você percebeu que Deus o estava chamando para servir a esses pobres. Em vez de fugir desse chamado, você se dedicou de corpo e alma, chegando a organizar outros para se juntarem a você nesse serviço.

Ore por mim, para que eu possa responder ao chamado de Deus em minha vida com a mesma sinceridade que você. Ore para que eu veja a quem Deus quer que eu sirva e para que eu cumpra isso.

Por favor, reze também por (mencione suas intenções aqui).

Oração final

São Vicente de Paulo, rogai por nós!

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém!

Repita as orações durante os oito dias seguintes.

5. Novena de São Jerônimo (30/09)

A novena de São Jerônimo roga por clareza espiritual (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

Oração inicial

Ó Deus, criador do universo, que vos revelastes aos homens, através dos séculos, pela Sagrada Escritura, e levastes a vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia, dai-me a graça de compreender com clareza a Vossa palavra quando leio a Bíblia.

São Jerônimo, iluminai e esclarecei a todos os homens para que eles compreendam as Escrituras, e se deem conta de que ao contradizerem a religião Católica e a própria Bíblia, eles estarão entregues a princípios pagãos e supersticiosos.

São Jerônimo, ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum expressa nas Sagradas Escrituras.

São Jerônimo, rogai por nós.

Oração final

Bem-aventurado São Jerônimo, que tendes poder sobre os elementos do céu e da terra, poder que vos foi confiado por Deus.

Nosso Senhor, o vosso devoto e crente em vossos merecimentos vos roga, humildemente, não desampareis em seus passos.

São Jerônimo, que sois tão bondoso para com aqueles que pedem vosso socorro e vossa assistência, ouvi a minha prece e afastai de mim os perigos, fazendo com que a minha existência seja preservada, enquanto o Senhor Deus assim o permitir.

Sede, caridoso São Jerônimo, o meu guia, onde eu estiver caminhando, o meu guarda e o meu abrigo. Pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém!

Repita essas orações, um Pai-Nosso e uma Ave-Maria durante os oito dias seguintes.