Receita de pudim sem forno que sempre dá certo

O pudim de geladeira é simples de preparar, econômico e versátil - (crédito: Reprodução)

O pudim de geladeira é uma versão simplificada do pudim tradicional. Ele não vai ao forno e não precisa de banho-maria, sendo feito com poucos ingredientes e solidificado apenas com o auxílio da gelatina sem sabor.

É a sobremesa perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Além disso, é refrescante e ideal para dias quentes, pois fica leve e cremoso.

Quais ingredientes você vai precisar para o pudim de geladeira?

1 lata de leite condensado (395 g)

1 lata de creme de leite (300 g)

1 xícara de leite (240 ml)



1 envelope de gelatina incolor sem sabor (12 g)

½ xícara de água (120 ml) para hidratar a gelatina

1 xícara de açúcar (para a calda)

½ xícara de água (para a calda)

Como preparar o pudim passo a passo?

Prepare a calda: em uma panela, derreta o açúcar até formar caramelo dourado e adicione a água com cuidado, mexendo até engrossar.

Despeje no fundo de uma forma de pudim.

Hidrate a gelatina incolor na água e dissolva conforme instruções da embalagem.

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o leite até ficar homogêneo.

Acrescente a gelatina dissolvida e bata mais alguns segundos.

Despeje a mistura na forma caramelizada, cubra com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até firmar.

Quais cuidados garantem que o pudim não desande?

Evite colocar a gelatina em água fervente, pois isso pode alterar sua consistência. Certifique-se de que ela esteja bem dissolvida antes de misturar ao creme. Bata apenas o necessário para homogeneizar, evitando bolhas excessivas.

Além disso, respeite o tempo de geladeira, pois é ele que garante a firmeza do pudim.

Quais dicas extras deixam o pudim ainda mais saboroso?

Substitua o leite por leite de coco para um sabor mais tropical.

Acrescente raspas de limão ou laranja à mistura para um toque cítrico.

Finalize com coco ralado ou amendoim triturado ao desenformar.

Use calda de maracujá ou morango no lugar do caramelo para variar o sabor.

O pudim de geladeira é simples de preparar, econômico e versátil. Com poucos passos, você garante uma sobremesa deliciosa que nunca desanda e sempre surpreende.



