Metais pesados: veja os riscos e os tratamentos para a condição

A intoxicação pode ocorrer desde exposição ambiental até por consumo elevado de peixes - (crédito: Reprodução/Pexels)

A intoxicação por metais pesados é um problema crescente e, muitas vezes, silencioso. Embora nem sempre os sintomas sejam específicos, a presença dessas substâncias no organismo pode trazer consequências sérias, sobretudo em exposições contínuas. A medicina tem avançado no diagnóstico e no tratamento, mas especialistas reforçam a importância da prevenção e da atenção a sinais precoces.

Essa condição, antes associada apenas a trabalhadores expostos em ambientes industriais, hoje também atinge pessoas comuns, seja pela alimentação, seja pela poluição ou até pelo uso de produtos do dia a dia. "Eles entram por água, ar, alimentos, poeira, cosméticos ou ocupação, atravessam a placenta e, às vezes, a barreira hematoencefálica. Depois, podem se depositar em ossos, rins, fígado e cérebro por anos", explica o médico Fabricio Brito, pós-graduado em nutrologia e CEO da Clínica Fitbody.

Entre os metais mais comuns que afetam a saúde humana estão chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, cromo VI, níquel, manganês e cobalto. Um exemplo de exposição alimentar é o consumo de peixes grandes e predadores, como tubarão e peixe-espada, principais fontes de mercúrio. De acordo com Fabricio, deve-se priorizar espécies menores, como salmão, sardinha, anchova e tilápia.

A nutricionista Isabelle Zanoni destaca que, na alimentação, o maior risco são agrotóxicos, água contaminada e cereais cultivados em solo contaminado. Além disso, para evitar o contágio, é importante checar se panelas e utensílios estão íntegros, sem riscos nas superfícies antiaderentes, e comprar peixes de boa qualidade.

Fora cuidar da água e priorizar orgânicos, a dieta deve conter alimentos variados que ajudam a proteger o organismo contra o acúmulo de metais pesados, como alho, cebola , brócolis, spirulina, chlorella, couve, rúcula, laranja, morango, kiwi, acerola, azeite, sementes, castanhas e ovos. Segundo Isabelle, procurar cosméticos, desodorantes e maquiagens naturais, sem alumínio, chumbo e mercúrio, não fumar e, sempre que possível, estar na natureza respirando um ar menos poluído também são hábitos cruciais.

O que são

Metais pesados, como chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio, podem se acumular no organismo, causando danos que variam conforme o tipo, o tempo e a intensidade da exposição.

Principais metais envolvidos

Chumbo – presente em tintas antigas, encanamentos e combustíveis.

Mercúrio – encontrado em alguns peixes e em atividades industriais.

Arsênio – pode estar presente na água ou em ambientes contaminados.

Cádmio – associado a baterias, fumo e poluentes industriais.

Como entram no organismo

Esses metais podem ser ingeridos, inalados ou absorvidos pela pele. As principais vias de entrada incluem:

Ingestão (principal via)

Inalação

Pele e mucosas

Transcutânea

Transplacentária e leite materno

Quem é mais vulnerável

Crianças pequenas e fetos (e gestantes/lactantes): maior absorção intestinal, sistema nervoso em desenvolvimento e passagem transplacentária/leite materno (ex.: chumbo, mercúrio)

Pessoas com carências nutricionais (ferro, cálcio, zinco)

Trabalhadores expostos (mineração, fundição, solda, reciclagem de baterias, joalheria)

Moradores próximos a fontes industriais ou áreas com solo/água contaminados

Quem consome com frequência peixes de topo de cadeia

Populações com água de poço contaminada por arsênio

Tabagistas e alguns usuários de vapes

Pessoas com doença renal ou hepática (menor depuração)

Indivíduos com fatores genéticos que alteram a toxicocinética

Sintomas

As manifestações clínicas variam conforme o metal e o grau de exposição.

Exposição aguda: sintomas gastrointestinais, neurológicos e respiratórios intensos.

Exposição crônica: alterações neurológicas, renais e cardiovasculares, muitas vezes inespecíficas.

Gastrointestinais: náuseas, vômitos, dor abdominal tipo cólica, diarreia ou constipação

Neurológicos/psiquiátricos: cefaleia, formigamento, fraqueza, tremor, ataxia, perda de memória e concentração, irritabilidade, insônia, depressão ou ansiedade

Constitucionais: fadiga intensa, perda de apetite/peso, gosto metálico

Dermatológicos: erupções, dermatite de contato

Hematológicos: anemia (especialmente com chumbo)

Renais/hepáticos: urina espumosa/proteinúria, elevação de creatinina, alteração de enzimas hepáticas

Cardiovasculares/respiratórios: hipertensão (chumbo/cádmio), tosse, dispneia, chiado (cromo VI, cádmio)

Reprodutivos/endócrinos: infertilidade, distúrbios menstruais, queda de libido

Em crianças: irritabilidade, atraso de fala/aprendizado, queda no rendimento escolar, comportamento hiperativo, baixo crescimento

Diagnóstico

O diagnóstico é feito por exames laboratoriais de sangue e urina, considerados os métodos mais confiáveis para detectar intoxicação e avaliar o grau de exposição.

Tratamento

O tratamento depende do tipo e da gravidade da intoxicação:

Agudos e graves: uso de medicamentos quelantes, que se ligam ao metal e facilitam sua eliminação.

Exposições crônicas: mudanças de hábitos, ajustes na dieta e suplementação para reduzir os níveis no organismo.

Prevenção

Identificar e evitar as fontes de exposição

Incluir alimentos antioxidantes na dieta, que ajudam a combater o estresse oxidativo causado pelos metais

Procurar avaliação médica diante de sintomas persistentes

Como consumir peixe com segurança

Prefira espécies pequenas e de ciclo curto

Em geral, 2–3 porções por semana de peixes com baixo teor de mercúrio são consideradas seguras

Ao pescar em rios ou lagos locais, siga os avisos regionais de consumo

Fatores de risco

Exposição ocupacional em ambientes contaminados

Consumo frequente de alimentos ou água contaminados

Tabagismo

Predisposição individual à intoxicação

Quando testar

Na medicina preventiva, exames básicos são feitos ao menos uma vez por ano ou a cada seis meses, em caso de exposição. Monitorização frequente é indicada apenas quando há risco comprovado ou suspeita clínica.

Principais situações:

Exposição ocupacional/ambiental: mineração, reciclagem de baterias, solda, pintura com chumbo, estandes de tiro, cerâmica com esmalte de chumbo, água de poço (arsênio), derramamentos industriais

Consumo elevado de peixes predadores (mercúrio) ou suplementos/fitoterápicos de procedência duvidosa

Grupos vulneráveis: crianças em áreas de risco, gestantes, trabalhadores expostos

Sintomas compatíveis: dor abdominal, neuropatia, tremores, alteração cognitiva, anemia, insuficiência renal, infertilidade, alterações cutâneas

Mudanças no dia a dia para evitar contaminação

A nutricionista Isabelle Zanoni destaca que, na alimentação, o maior risco são agrotóxicos, água contaminada e cereais cultivados em solo contaminado. Além disso, para evitar o contágio, é importante checar se panelas e utensílios estão íntegros, sem riscos nas superfícies antiaderentes, e comprar peixes de boa qualidade.

Fora cuidar da água e priorizar orgânicos, a dieta deve conter alimentos variados que ajudam a proteger o organismo contra o acúmulo de metais pesados, como alho, cebola , brócolis, spirulina, chlorella, couve, rúcula , laranja, morango, kiwi, acerola, azeite , sementes, castanhas e ovos. Segundo Isabelle Zanoni, procurar cosméticos, desodorantes e maquiagens naturais, sem alumínio, chumbo e mercúrio, não fumar, e, sempre que possível, estar na natureza respirando um ar menos poluído também são hábitos cruciais.

Palavra do especialista

O diagnóstico precoce é decisivo para evitar complicações?

Sim, identificação precoce permite remover a fonte, tratar quando indicado e evitar danos irreversíveis, especialmente em crianças e gestantes

Mudanças na alimentação e suplementação podem ajudar no tratamento ou apenas na prevenção?

Podem ajudar em ambos, mas não substituem o tratamento médico. Corrigir deficiências nutricionais e manter dieta equilibrada auxilia na prevenção e pode ser coadjuvante em casos leves.

Em casos mais leves, é possível eliminar os metais pesados apenas com mudanças de hábitos?

Sim, em exposições leves o organismo elimina boa parte dos metais com hábitos adequados, dieta segura, hidratação e controle nutricional. Níveis elevados ou sintomas exigem avaliação médica.

Fonte: Dr. Fabricio Brito



