Parque da Cidade recebe ação de conscientização sobre doenças reumáticas

A iniciativa visa conscientizar a população em relação a mais de 120 doenças reumáticas - (crédito: Divulgação/Sociedade Brasileira de Reumatologia)

Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), em parceria com a Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB), recebe, neste domingo (28/9), no Parque da Cidade, profissionais de saúde para uma ação de conscientização sobre doenças reumáticas. Com o slogan “Dor nas juntas? Junta tudo e vem para o reumato”, a edição 2025 da campanha ocorre das 9h às 11h30, no Estacionamento 13.

Com apoio da Associação Nacional das Pessoas com Lúpus (ANPLúpus), o evento contará com médicos especialistas em reumatologia à disposição do público para esclarecer dúvidas, distribuir materiais informativos e orientar sobre hábitos que contribuem para a qualidade de vida. Além disso, segundo a SBR, a campanha busca ampliar o entendimento da população sobre as doenças reumáticas e o papel do médico reumatologista.

Esse especialista atua em um campo que inclui enfermidades como artrite reumatoide, fibromialgia, osteoporose, gota, osteoartrite/artrose, espondiloartrites, artrite psoriásica, lombalgia, lúpus eritematoso sistêmico, febre reumática, vasculite, doença de Sjögren, doença de Behçet e esclerose sistêmica. As mais prevalentes são as osteoartrites, principalmente entre idosos, seguidas por fibromialgia e artrite reumatoide.

São mais de 120 doenças já catalogadas, entre inflamatórias, crônicas, autoimunes e raras, algumas delas entre as principais causas de afastamento do trabalho. “Dores nas articulações podem ser sintomas de doenças reumáticas como artrite e osteoartrite/artrose e devem ser investigadas, diagnosticadas e tratadas de forma correta por um reumatologista”, alerta o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), José Eduardo Martinez.

“A conscientização é uma das principais formas de prevenção. O diagnóstico precoce e o início do tratamento adequado garantem inserção social e qualidade de vida ao paciente”, completa.

Para a presidente da Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB), Ana Paula Monteiro Gomides Reis, a campanha deste ano reforça a importância de identificar a dor como um dos sinais de alerta. “Sentir dor não é normal. É essencial que a pessoa busque atendimento médico para um diagnóstico precoce”, afirma.

A mobilização integra a campanha nacional da Sociedade Brasileira de Reumatologia, com eventos simultâneos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Maringá (PR), Recife, Porto Velho, Goiânia, Manaus, Belém, Macapá, Florianópolis, São Luís, Maceió, Araguaína (TO), Campina Grande (PB), Teresina e Vitória.