Maquiagem grunge: olho borrado e pele natural dos anos 1990 volta às trends

No auge dos anos 1990, a maquiagem grunge, com pele pálida, olho esfumado, lápis preto borrado e batons escuros e em tons frios, podia ser vista por toda parte. Na época, esse visual fazia parte da atitude antimoda e do movimento rebelde, que exalava autenticidade e imperfeição — com um aspecto que intencionalmente remetia à sujeira. Mais de três décadas depois, o estilo volta ao mundo da beleza, mas repaginado.

De acordo com o Relatório de Tendências de Outono do Pinterest de 2025, as pesquisas pelo estilo, especialmente o termo clean grunge (grunge limpo, em tradução livre), tiveram um aumento de mais de 600% de buscas na plataforma. Enquanto para a geração Z essa procura faz sentido, quem viveu os anos 1990 pode não concordar com a estetização do visual original, que estava longe de ser considerado limpo.

Para a maquiadora Isabel de Santis e a beauty artist Carol Barragana, a volta do grunge surge como contraponto da estética clean girl, marcada pelo minimalismo, simetria, perfeição e polidez. “O grunge oferece o oposto: imperfeição, identidade e naturalidade dentro da própria rebeldia”, destaca Isabel de Santis.









Apesar dessa busca por uma maior autenticidade, a tendência aparece indubitavelmente mais contida do que quando surgiu. Enquanto antes a estética tinha um padrão estritamente definido, agora possui visuais dominantes, mas que não possuem uma marca-registrada. No Pinterest, por exemplo, é possível encontrar inspirações de olho esfumado com sombra marrom, combinado com batom fosco escuro, olhos coloridos, uso de glitter, delineados borrados e até olhos contornados apenas com lápis, com lábios em um tom de nude acinzentado.

Entre as principais discrepâncias cometidas atualmente, está tentar deixar o esfumado perfeito, com bordas marcadas. Além disso, Isabel recomenda não exagerar no uso de produto e deixar o esfumado de lado. “Não é sobre peso, é sobre textura e atmosfera”, diz.

Elementos-chave da maquiagem grunge:

Olhos esfumados escuros, geralmente em preto ou marrom profundo, mas sem bordas marcadas.

Lápis ou delineador borrado na linha d'água.

Pele natural, sem excesso de cobertura.

Lábios nudes apagados ou intensos, como vermelho escuro, sempre com uma textura menos perfeita.

Estilo vívido, que não parece que foi retocado há pouco tempo.

Fonte: Maquiadora Isabel de Santis

Origem

O grunge surgiu a partir do subgênero do rock alternativo homônimo, que ganhou força no final da década de 1980 com uma cena musical caracterizada pelos sentimentos de angústia, sarcasmo, isolamento social/emocional, trauma psicológico e desejo de liberdade. Entre as bandas que expandiram essa subcultura estão Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden.

Os ideais do estilo de vida eram liberdade, autenticidade e força. Além da make borrada, o visual era composto por cabelos sem corte definido e bagunçados e roupas de segunda mão e upcycling, sem restrições e padrões. “É uma beleza livre, divertida e, às vezes, até agressiva. Um verdadeiro protesto ao que se imagina que a maquiagem deveria representar”, afirma Carol Barragana.

Protagonistas do movimento, Tina Tina Bell, da banda Bam Bam, utilizava versões mais agressivas, delineados grossos, esfumados pretos, sobrancelha marcada e a boca limpa ou apagada, enquanto Courtney Love apostava em um look mais feminino, com máscara de cílios e lápis preto borrado nos olhos e um batom vermelho como se tivesse sido passado às pressas nos lábios. Normalmente, as peles eram pálidas, opacas e, quando usavam blush, eram alaranjados.

Apesar de o estilo dos anos 1990 ter mais atitude e força, atualmente ele se torna mais democrático, pois não está ligado a contextos musicais e culturais. “É possível ver o grunge reinterpretado tanto por quem gosta de moda, editorial e conceito quanto por quem quer apenas uma maquiagem prática e com menos regras”, ressalta Isabel.

Clean grunge

Mesmo com essa bagagem, hoje, quem quer um olho esfumado que remeta à estética sem parecer “pesado demais” pode trocar a sombra preta pela marrom. Segundo Carol Barragana, também é possível trocar a sombra em pó por um batom cremoso e substituir o lápis na linha d’água por uma máscara de cílios levemente borrada na pálpebra.

“Uma das características atuais é justamente a mistura de tendências. É possível trazer apenas pequenos elementos do grunge, como uma boca em tom mais frio, um esfumado inferior propositalmente imperfeito ou até um lápis borradinho na linha d’água, que já entregam essa atmosfera sem precisar da maquiagem completa”, acrescenta Isabel.

Ainda hoje, com uma infinidade de pincéis à disposição, deve-se usar os dedos para esfumar e evitar retoques durante o dia, aplicar produtos muito resistentes e tentar fazer um esfumado muito controlado. Para uma produção mais desenhada, Carol indica o olho todo preto com o canto externo finalizado em ponta, como se fosse um delineado grosso. Utilizar maquiagens cremosas também permite a criação de vincos e marcas naturais das pálpebras, deixando o visual mais despreocupado.

Outras dicas para dominar a maquiagem clean grunge são ajustar a intensidade e o contraste de acordo com a própria pele e formato de olho. Em peles muito claras, a harmonia pode ser alcançada tanto suavizando os tons (trocando o preto por marrom na sombra) quanto reforçando o contraste com lábios bem escuros. Já em peles médias e escuras, tons de marrons profundos, grafites e vinhos são ideais para garantir a mesma força estética sem perder a harmonia.

Além da cor, o formato dos olhos interfere nos resultados: quem tem olhos menores deve esfumar mais rente aos cílios para evitar "fechar" o olhar, enquanto quem tem olhos maiores pode explorar o efeito borrado e amplo sem restrições.