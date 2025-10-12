Halloween 2025: celebração mistura cultura pop, beleza e criatividade

Conhecido como Dia das Bruxas no Brasil, o Halloween é celebrado em 31 de outubro. A comemoração, que tem origens tanto cristãs quanto pagãs, movimenta o guarda-roupa de crianças, jovens e adultos de várias partes do mundo, misturando terror e criatividade em um único evento. Enquanto algumas pessoas gostam de comprar ou alugar fantasias, outras preferem inovar com o que têm em casa.

Apesar de parecer atual, a prática de se fantasiar está associada às comemorações realizadas pelos celtas, povo da Antiguidade que habitava regiões da Europa. As roupas, usadas para fugir do intenso inverno e dos espíritos que os assolavam na data, simbolizavam proteção e renascimento. Hoje, as tradições mudaram, e o ritual de escolher trajes comemorativos é influenciado por personagens do cinema, artistas e ícones da cultura pop com os quais o público se identifica.

Mesmo com a difusão de tradições e costumes, entre os pequenos, a festa ainda é sinônimo de diversão e magia, misturada com a fantasia do medo e do terror. Segundo Laura Ferrazza, professora e historiadora de moda e arte, a escolha da fantasia para as crianças ainda deve seguir a tradição de assustar, incluindo trajes de bruxas, vampiros e monstros. "No universo infantil, a gente tem muito mais festas e adesão. Eu acho que os clássicos para as crianças sempre funcionam bem, porque estão bem presentes no imaginário", justifica.

A imaginação e a criatividade não se limitam apenas às crianças. Entre jovens e adultos, a inovação para criar uma fantasia temática, seja a partir do zero, seja combinando peças do próprio guarda-roupa, tem se tornado cada vez mais comum. De acordo com Juliana Francisco, designer de moda, fazer ou customizar o próprio figurino estimula a expressão pessoal e abre espaço para experimentar estilos, cores e acessórios, permitindo que cada pessoa dê sua própria identidade à fantasia.

Da ideia à execução

Com grande potencial para estimular a criatividade, as redes sociais estão cheias de tutoriais que ensinam a transformar roupas básicas em fantasias incríveis, usando fitas, rendas, tule e maquiagem artística. Na prática, a produção de vestimentas — que dialoga com o movimento da moda sustentável e o desejo de criar algo autêntico sem gastar muito — pode exigir tempo e paciência. Por isso, Juliana exemplifica o processo para evitar desgastes.

"Para quem vai inovar usando peças do guarda-roupa, o ideal é começar buscando uma referência de tema ou personagem. Ao olhar para as inspirações, é bom listar o que aquele personagem veste e, então, procurar no armário. Caso o seu próprio guarda-roupa não possua a peça específica, é hora de buscar no do irmão, pai, mãe ou até dos avós. Assim que conquistar as peças, é importante vestir a fantasia para ver o que falta, pode ser um acessório, cinto, sapato, peruca, elementos que vão refinar o visual e dar a cara do personagem", ensina.

Aos que irão apostar na customização de peças prontas, Juliana assegura que o momento pode ser mais do que uma preparação para a festa, sendo uma oportunidade para estimular a criatividade e desenvolver a autenticidade da roupa. "Pode ser algo feito de papel, cartolina, EVA, papel machê ou apenas costurando pequenos apetrechos, algo que liberte sua criatividade e permita criar algo original."

No caso daqueles que se arriscarão na montagem de uma fantasia do zero, a professora Laura aponta dicas importantes para não perder tempo. "Eu diria para começar pensando no tempo que você tem disponível. Depois, pesquise referências de personagens ou temas e, se quiser, faça um croqui para visualizar a ideia. Em seguida, liste todas as peças, adereços e acessórios necessários e veja o que já tem em casa. Para a confecção dos detalhes, use tutoriais, moldes e materiais recicláveis. Por fim, planeje a execução em etapas, separando dias para costura, adereços e acabamentos, para que tudo saia organizado e com qualidade."

Tendências modernas

Entre os jovens e adultos, especialmente entre as meninas, uma tendência que chama a atenção é o toque sensual nas produções. Corsets, saias curtas, transparências e maquiagens marcantes são usados para criar looks poderosos e cheios de atitude. Para Laura, esse fenômeno vai além da estética e representa uma forma de questionar o que é considerado tradicional, subvertendo as expectativas sobre como se deve vestir.

Na mesma linha, mesmo quem não quer apostar no sensual, muitas vezes, deseja uma fantasia mais estilosa e menos assustadora. Juliana explica que essa onda superfashionista vem da performance nas redes sociais. Ela acrescenta que, para não perder o espírito do Halloween, é necessário equilibrar a fantasia com elementos tradicionais e toques de tendências modernas que possam ser usados depois da festividade, como lenços, laços de cabelo e rendas.

Leia também: Halloween 2025: a era das fantasias inusitadas e criativas

Leia também: Halloween: de festival pagão a fenômeno global

A designer também reforça que o principal foco do evento é a diversão. "É preciso abstrair um pouco das redes sociais e focar na diversão, aproveitando para se divertir e observar as reações das pessoas, seja com uma fantasia de personagem, algo mais fofo ou algo mais na atmosfera sombria do Halloween".

Toque final

Além da roupa, a maquiagem se tornou protagonista. É ela quem dá o toque final e transforma o visual em algo memorável. Do delineado gótico ao sangue fake, das sardas de glitter às lentes coloridas, o rosto vira uma tela de experimentação. "A ideia é complementar o figurino e expressar emoções, ilusões e sensações por meio da maquiagem artística. O que realmente dá vida e personalidade à fantasia é a maquiagem: ela transforma a ideia em algo vivo. Uma boa produção já é suficiente para causar impacto", afirma Scarlleth Moura, maquiadora.

Paula Oiamaré, também maquiadora, explica que, nas fantasias mais básicas e fashionistas, a maquiagem pode transformar o visual de forma rápida e elegante. "Vale investir em olhos mais marcados e batons escuros, que remetem ao clima de Halloween, mas sem exageros. Para complementar, glitter, strass e pequenas colagens no rosto ajudam a trazer um toque moderno e divertido, deixando o look básico com um ar festivo e cheio de vida", diz.

Para quem vai fazer a maquiagem em casa, Scarlleth afirma que apostar em técnicas simples pode facilitar a produção sem tirar o clima da festa. "Primeiro, começar com a pele bem preparada, limpa e hidratada, faz toda a diferença na fixação. Depois, usar produtos próprios para maquiagem artística é essencial, pois são mais seguros e têm melhor cobertura. Com lápis preto e sombra colorida, já é possível criar efeitos incríveis, como rachaduras, veias ou olheiras profundas. E, para dar um toque mais profissional, um pouco de contorno e iluminação ajuda a deixar tudo mais realista", orienta.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

Saiba Mais Revista do Correio 5 dicas para incluir o ovo na alimentação de forma saudável

5 dicas para incluir o ovo na alimentação de forma saudável Revista do Correio 5 dicas para incluir o ovo na alimentação de forma saudável

5 dicas para incluir o ovo na alimentação de forma saudável Revista do Correio Horóscopo semanal: previsões dos signos de 13 a 19 de outubro de 2025







