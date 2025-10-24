A comida de boteco é uma verdadeira tentação para muitos. A boa notícia é que muitos deles podem ser preparados facilmente em casa. Isso não apenas facilita o acesso a esses itens como também proporciona a oportunidade de personalizar os sabores de acordo com as preferências pessoais.
A seguir, confira 5 receitas de comida de boteco para fazer em casa!
Bolinho de feijoada
Ingredientes
- 2 l de água
- 1/2 kg de feijão-preto
- 100 g de carne-seca dessalgada e cortada em cubos
- 100 g de lombo defumado cortado em cubos
- 100 g de costelinha dessalgada
- 1 linguiça calabresa cortada em cubos
- 1 linguiça paio cortada em cubos
- 3 folhas de louro
- 5 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de farinha de mandioca fina
- 1 colher de sopa de polvilho azedo
- 2 maços de couve cortados em tiras
- 250 g de bacon cortado em cubos
- Farinha de rosca para empanar
- Azeite de oliva a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque a água, o feijão-preto, as carnes (exceto o bacon) e as folhas de louro. Leve ao fogo médio para cozinhar por 1 hora após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e transfira tudo para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure um dente de alho. Adicione a mistura de feijão-preto batida e refogue por 5 minutos.
Acrescente, aos poucos, a farinha de mandioca, sem parar de mexer, até engrossar e soltar da panela. Retire do fogo, tempere com sal e deixe esfriar. Junte o polvilho azedo e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o restante do alho. Acrescente o bacon e refogue por 5 minutos. Coloque a couve, refogue por 2 minutos e desligue o fogo.
Abra pequenas porções de massa de feijão-preto na mão e coloque uma colher de chá de couve refogada no centro. Faça bolinhos. Passe na farinha de rosca para empanar e reserve. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida.
Coxinha de frango
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 xícaras de chá de água
- 2 tabletes de caldo de galinha
- 4 colheres de sopa de óleo
- 100 g de margarina
- 1 cebola ralada
- 2 dentes de alho
- 3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de milho
- 1 kg de peito de frango cozido, temperado e desfiado
- 6 ovos para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite, a água, o caldo de galinha, o óleo, a margarina, a cebola e o alho. Leve ao fogo médio e deixe ferver. Acrescente as farinhas de trigo e de milho misturadas. Mexa até engrossar e desgrudar da panela. Unte uma superfície lisa com óleo e sove a massa. Retire uma porção de massa, faça uma bolinha e aperte com as mãos até obter um disco com 2 cm de espessura. Recheie com uma colher de chá de frango e feche. Passe no ovo e na farinha de rosca. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as coxinhas até ficarem douradas. Sirva em seguida.
Torresmo crocante
Ingredientes
- 500 g de barriga de porco
- Sal a gosto
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte a barriga de porco em cubos. Coloque em uma panela e tempere com sal. Leve ao fogo baixo até fritarem na própria gordura, mexendo de vez em quando. Quando estiverem dourados e crocantes, retire da panela e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.
Iscas de peixe
Ingredientes
- 450 g de filé de peixe cortado em iscas
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
- Farinha de trigo e fubá para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal, alho e pimenta-do-reino. Depois, passe as iscas na mistura de farinha de trigo e fubá. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as iscas até ficarem douradas. Sirva em seguida.
Bolinho de bacalhau
Ingredientes
- 500 g de bacalhau sem pele e sem espinha, dessalgado por 48 horas
- 3 batatas sem casca, cozidas e amassadas
- 1/2 xícara de chá de leite
- 4 gemas de ovo
- 4 claras de ovo
- 3 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 3 xícaras de chá de óleo
Modo de preparo
No processador, bata bem o bacalhau por 5 minutos. Em uma tigela, misture as batatas, o bacalhau, o leite, as gemas e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Na batedeira, bata as claras de ovo até obter picos firmes. Misture delicadamente à massa de bacalhau. Em uma panela, em fogo médio, aqueça o óleo. Com duas colheres, forme os bolinhos com a massa. Frite-os por dois minutos ou até que dourem por igual. Deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva.