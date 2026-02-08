Hanseníase: diagnóstico, tratamento disponível e o desafio do preconceito

A conscientização e a visibilidade são essenciais para combater o preconceito - (crédito: Reprodução/Freepik)

De baixa transmissão e com tratamento disponível, mas cercada de medo e estigmas, a hanseníase, também conhecida como lepra ou doença de Lázaro, é uma enfermidade infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que ataca pela pele e pelos nervos periféricos — estruturas responsáveis pela sensibilidade e pela força muscular. Apesar de ser conhecida há séculos e ainda cercada de preconceitos, hoje a condição tem tratamento eficaz, gratuito e disponível pelo SUS.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A dermatologista Lúcia Helena Sampaio, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, explica que, embora seja contagiosa, a hanseníase não é altamente transmissível. A infecção ocorre, principalmente, pelas vias respiratórias, após contato próximo e prolongado com uma pessoa que ainda não iniciou o tratamento. A médica explica também que é possível contrair a infecção mais de uma vez, se houver uma exposição prolongada ou o abandono da terapia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os sintomas costumam surgir de forma lenta e podem passar despercebidos por meses ou até anos. Manchas na pele com alteração ou perda de sensibilidade, dormência, formigamento e diminuição da força em mãos e pés estão entre os sinais mais comuns. Em fases avançadas, a inflamação dos nervos pode levar a feridas, deformidades físicas e limitações funcionais, muitas vezes irreversíveis quando o tratamento é tardio.

O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado no exame da pele e dos nervos periféricos, podendo ser complementado por exames como baciloscopia ou biópsia. O tratamento é feito com poliquimioterapia (PQT), padrão para hanseníase, que combina os antibióticos rifampicina, clofazimina e dapsona para curar a doença, evitar resistência medicamentosa e interromper a transmissão. Dura de seis a 18 meses, dependendo da forma da doença, e promove a cura quando seguido corretamente. Além de interromper a transmissão, o início rápido da terapia evita sequelas e melhora significativamente a qualidade de vida.

No Brasil, a hanseníase é considerada um problema de saúde pública, estando entre os países com maior número de casos no mundo. E apesar de já ser muito conhecida, e com tratamentos disponíveis, essa enfermidade ainda é marcada pelo preconceito, fruto da desinformação histórica. Dar visibilidade ao tema é fundamental para derrubar mitos, estimular a busca por atendimento aos primeiros sinais e reforçar que a doença tem cura. Informação, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento seguem sendo as principais ferramentas para reduzir casos, sequelas e o estigma que ainda acompanha a doença.

Principais sintomas

Manchas na pele (claras, avermelhadas ou acastanhadas)

Perda ou diminuição da sensibilidade ao toque, dor ou calor

Dormência, formigamento ou fraqueza em mãos e pés

Espessamento de nervos

Queda de pelos e diminuição do suor nas áreas afetadas

Em casos avançados: feridas, deformidades e infecções secundárias



Causa

A causa da hanseníase é a infecção pelo Mycobacterium leprae, uma bactéria que afeta principalmente pessoas suscetíveis (imunossuprimidos, pessoas que vivem com o vírus do HIV), já que a maioria da população possui imunidade natural, ou seja, capacidade do organismo de se defender contra o microrganismo sem adoecer.

Diagnóstico

Avaliação das lesões de pele

Teste de sensibilidade

Exame dos nervos periféricos

Baciloscopia

Biópsia de pele

Partes do corpo afetadas

Pele

Nervos periféricos (principalmente mãos, pés e face)

Olhos

Nariz e mucosas

Transmissão

A transmissão ocorre principalmente por vias respiratórias, após contato próximo e prolongado com uma pessoa não tratada, mas não sendo altamente transmissível. Após iniciar o tratamento, o paciente deixa de transmitir a doença.

Tratamento

O tratamento é feito com a Poliquimioterapia (PQT), fornecida gratuitamente pelo SUS.

Duração: dependendo do tipo da doença

É eficaz, segura e cura a hanseníase

Paucibacilar de seis a nove meses

Multibacilar de 12 a 18 meses

Manifestações da doença

Paucibacilar: até cinco lesões cutâneas (manchas) e/ou um tronco nervoso afetado, com poucos ou nenhum bacilo (baciloscopia negativa); baixa transmissão.

Multibacilar: seis ou mais lesões na pele e/ou dois ou mais troncos nervosos afetados, ou baciloscopia positiva (muitos bacilos); transmissão elevada, especialmente sem tratamento.

Grupos e fatores de risco

Contato domiciliar com pessoa não tratada

Condições socioeconômicas precárias

Ambientes com aglomeração

Baixa imunidade

Acesso limitado aos serviços de saúde

Métodos de prevenção

Diagnóstico e tratamento precoce

Avaliação de contatos próximos (busca ativa de contactantes)

Vacina BCG (oferece proteção parcial)

Informação e combate ao preconceito

Sequelas ou sintomas de longa duração

Ocorrem especialmente quando o diagnóstico é tardio:

Perda definitiva de sensibilidade

Deformidades físicas

Dificuldades funcionais

Impacto psicológico e social

Palavra do especialista

Existe muito preconceito acerca dessa doença? Por quê?

Sim, ainda existe muito preconceito em relação à hanseníase, em grande parte devido ao estigma histórico associado à doença, quando não havia tratamento e os pacientes eram isolados. Esse estigma persiste por desinformação, apesar de hoje ser uma condição curável e com baixa transmissibilidade quando tratada.

Por que é preferível que o diagnóstico seja o mais cedo possível?

Podem ocorrer sequelas quando o diagnóstico é tardio, incluindo perda permanente de sensibilidade, deformidades em mãos e pés e limitações funcionais, que impactam a qualidade de vida e a capacidade de trabalho do paciente. O diagnóstico precoce é fundamental porque permite iniciar o tratamento antes que ocorram lesões irreversíveis nos nervos, reduzindo o risco de sequelas, incapacidades físicas e também a cadeia de transmissão da doença na comunidade.

É importante conscientizar e dar visibilidade? Por quê?

A conscientização e a visibilidade são essenciais para combater o preconceito, estimular a procura precoce por atendimento de saúde e reforçar que a hanseníase tem cura, sendo uma estratégia central tanto para a proteção do indivíduo quanto para o controle da doença como problema de saúde pública. A hanseníase ainda é uma doença negligenciada e relativamente comum em alguns países, incluindo o Brasil, que figura entre os países com maior número de casos no mundo; apesar disso, trata-se de uma doença em declínio progressivo quando há políticas eficazes de vigilância e tratamento.

Henrique Valle Lacerda é infectologista do Hospital Brasília, da Rede Américas

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte



