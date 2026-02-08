InícioRevista do Correio
Hanseníase: diagnóstico, tratamento disponível e o desafio do preconceito

Apesar da baixa transmissão e do tratamento gratuito pelo SUS, a hanseníase ainda enfrenta estereótipos históricos.Informação e diagnóstico precoce são essenciais para interromper a transmissão, evitar sequelas e combater o preconceito

A conscientização e a visibilidade são essenciais para combater o preconceito - (crédito: Reprodução/Freepik)
De baixa transmissão e com tratamento disponível, mas cercada de medo e estigmas, a hanseníase, também conhecida como lepra ou doença de Lázaro, é uma enfermidade infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que ataca pela pele e pelos nervos periféricos — estruturas responsáveis pela sensibilidade e pela força muscular. Apesar de ser conhecida há séculos e ainda cercada de preconceitos, hoje a condição tem tratamento eficaz, gratuito e disponível pelo SUS. 

A dermatologista Lúcia Helena Sampaio, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, explica que, embora seja contagiosa, a hanseníase não é altamente transmissível. A infecção ocorre, principalmente, pelas vias respiratórias, após contato próximo e prolongado com uma pessoa que ainda não iniciou o tratamento. A médica explica também que é possível contrair a infecção mais de uma vez, se houver uma exposição prolongada ou o abandono da terapia. 

Os sintomas costumam surgir de forma lenta e podem passar despercebidos por meses ou até anos. Manchas na pele com alteração ou perda de sensibilidade, dormência, formigamento e diminuição da força em mãos e pés estão entre os sinais mais comuns. Em fases avançadas, a inflamação dos nervos pode levar a feridas, deformidades físicas e limitações funcionais, muitas vezes irreversíveis quando o tratamento é tardio.

O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado no exame da pele e dos nervos periféricos, podendo ser complementado por exames como baciloscopia ou biópsia. O tratamento é feito com poliquimioterapia (PQT), padrão para hanseníase, que combina os antibióticos rifampicina, clofazimina e dapsona para curar a doença, evitar resistência medicamentosa e interromper a transmissão. Dura de seis a 18 meses, dependendo da forma da doença, e promove a cura quando seguido corretamente. Além de interromper a transmissão, o início rápido da terapia evita sequelas e melhora significativamente a qualidade de vida.

No Brasil, a hanseníase é considerada um problema de saúde pública, estando entre os países com maior número de casos no mundo. E apesar de já ser muito conhecida, e com tratamentos disponíveis, essa enfermidade ainda é marcada pelo preconceito, fruto da desinformação histórica. Dar visibilidade ao tema é fundamental para derrubar mitos, estimular a busca por atendimento aos primeiros sinais e reforçar que a doença tem cura. Informação, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento seguem sendo as principais ferramentas para reduzir casos, sequelas e o estigma que ainda acompanha a doença. 

Principais sintomas

  • Manchas na pele (claras, avermelhadas ou acastanhadas)

  • Perda ou diminuição da sensibilidade ao toque, dor ou calor

  • Dormência, formigamento ou fraqueza em mãos e pés

  • Espessamento de nervos

  • Queda de pelos e diminuição do suor nas áreas afetadas

  • Em casos avançados: feridas, deformidades e infecções secundárias

Causa

A causa da hanseníase é a infecção pelo Mycobacterium leprae, uma bactéria que afeta principalmente pessoas suscetíveis (imunossuprimidos, pessoas que vivem com o vírus do HIV), já que a maioria da população possui imunidade natural, ou seja, capacidade do organismo de se defender contra o microrganismo sem adoecer.

 

Diagnóstico

  • Avaliação das lesões de pele

  • Teste de sensibilidade

  • Exame dos nervos periféricos

  • Baciloscopia

  • Biópsia de pele

 

Partes do corpo afetadas

  • Pele

  • Nervos periféricos (principalmente mãos, pés e face)

  • Olhos

  • Nariz e mucosas

 

Transmissão

A transmissão ocorre principalmente por vias respiratórias, após contato próximo e prolongado com uma pessoa não tratada, mas não sendo altamente transmissível. Após iniciar o tratamento, o paciente deixa de transmitir a doença.

 

Tratamento

O tratamento é feito com a Poliquimioterapia (PQT), fornecida gratuitamente pelo SUS.

  • Duração: dependendo do tipo da doença

  • É eficaz, segura e cura a hanseníase

  • Paucibacilar de seis a nove meses

  • Multibacilar de 12 a 18 meses

 

Manifestações da doença

  • Paucibacilar: até cinco lesões cutâneas (manchas) e/ou um tronco nervoso afetado, com poucos ou nenhum bacilo (baciloscopia negativa); baixa transmissão.

  • Multibacilar: seis ou mais lesões na pele e/ou dois ou mais troncos nervosos afetados, ou baciloscopia positiva (muitos bacilos); transmissão elevada, especialmente sem tratamento. 

 

Grupos e fatores de risco

  • Contato domiciliar com pessoa não tratada

  • Condições socioeconômicas precárias

  • Ambientes com aglomeração

  • Baixa imunidade

  • Acesso limitado aos serviços de saúde

 

Métodos de prevenção

  • Diagnóstico e tratamento precoce

  • Avaliação de contatos próximos (busca ativa de contactantes)

  • Vacina BCG (oferece proteção parcial)

  • Informação e combate ao preconceito

 

Sequelas ou sintomas de longa duração

Ocorrem especialmente quando o diagnóstico é tardio:

  • Perda definitiva de sensibilidade

  • Deformidades físicas

  • Dificuldades funcionais

  • Impacto psicológico e social

 

Palavra do especialista

Existe muito preconceito acerca dessa doença? Por quê? 

Sim, ainda existe muito preconceito em relação à hanseníase, em grande parte devido ao estigma histórico associado à doença, quando não havia tratamento e os pacientes eram isolados. Esse estigma persiste por desinformação, apesar de hoje ser uma condição curável e com baixa transmissibilidade quando tratada.

 

Por que é preferível que o diagnóstico seja o mais cedo possível? 

Podem ocorrer sequelas quando o diagnóstico é tardio, incluindo perda permanente de sensibilidade, deformidades em mãos e pés e limitações funcionais, que impactam a qualidade de vida e a capacidade de trabalho do paciente. O diagnóstico precoce é fundamental porque permite iniciar o tratamento antes que ocorram lesões irreversíveis nos nervos, reduzindo o risco de sequelas, incapacidades físicas e também a cadeia de transmissão da doença na comunidade.

 

É importante conscientizar e dar visibilidade? Por quê? 

A conscientização e a visibilidade são essenciais para combater o preconceito, estimular a procura precoce por atendimento de saúde e reforçar que a hanseníase tem cura, sendo uma estratégia central tanto para a proteção do indivíduo quanto para o controle da doença como problema de saúde pública. A hanseníase ainda é uma doença negligenciada e relativamente comum em alguns países, incluindo o Brasil, que figura entre os países com maior número de casos no mundo; apesar disso, trata-se de uma doença em declínio progressivo quando há políticas eficazes de vigilância e tratamento.

Henrique Valle Lacerda é infectologista do Hospital Brasília, da Rede Américas

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

 

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 08/02/2026 06:00 / atualizado em 08/02/2026 06:00
