Máscara caseira com fruta tropical promete hidratação intensa aos fios

Rica em potássio, vitaminas A, C e E, além de óleos naturais, a fruta possui componentes que agem diretamente na fibra capilar. - (crédito: Reprodução/Canva)

Uma solução simples e barata para cabelos ressecados e sem brilho pode estar na sua fruteira. Uma máscara capilar caseira feita com uma fruta tropical popular no Brasil promete hidratação profunda, ajudando a restaurar a maciez e a controlar o frizz de forma natural e acessível.

O segredo está nas propriedades nutritivas do ingrediente. Rica em potássio, vitaminas A, C e E, além de óleos naturais, a fruta possui componentes que agem diretamente na fibra capilar. Esses nutrientes ajudam a reter a umidade nos fios, fortalecem a estrutura e protegem contra danos externos, resultando em uma aparência mais saudável e brilhante.

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A aplicação de receitas caseiras pode trazer benefícios visíveis. Elas atuam na camada superficial do fio, proporcionando um efeito cosmético de hidratação e maciez. Contudo, não tratam condições do couro cabeludo, como dermatite ou queda acentuada. Por isso, um teste de alergia em uma pequena área da pele é sempre recomendado antes do uso completo.

A fruta protagonista desta receita é a banana, especialmente quando bem madura, pois sua concentração de açúcares e nutrientes é maior. Sua textura cremosa facilita a aplicação e a remoção dos cabelos, evitando resíduos.

Como preparar a máscara capilar

A receita é indicada principalmente para cabelos secos, danificados por química ou naturalmente porosos. A frequência de uso ideal é uma vez por semana ou a cada 15 dias, conforme a necessidade de hidratação dos fios.

Ingredientes

1 banana madura;

1 colher de sopa de mel;

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colheres de creme capilar hidratante de sua preferência

Modo de preparo e aplicação

Amasse bem a banana com um garfo até obter um purê homogêneo e sem pedaços;

Adicione o mel, o azeite e o hidratante, misturando até formar uma pasta cremosa;

Com os cabelos limpos e úmidos, aplique a máscara do comprimento às pontas, evitando a raiz;

Deixe agir por cerca de 20 a 30 minutos. Para potencializar o efeito, use uma touca térmica ou plástica;

Enxágue abundantemente com água morna e finalize com o condicionador de sua preferência.

É importante reforçar que, apesar dos benefícios, tratamentos caseiros servem como um complemento à rotina de cuidados. Em casos de problemas capilares persistentes, como queda intensa ou irritações no couro cabeludo, a consulta com um dermatologista ou tricologista é indispensável para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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