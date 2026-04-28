Máscara caseira com fruta tropical promete hidratação intensa aos fios

Uma solução simples e barata para cabelos ressecados e sem brilho pode estar na sua fruteira. Uma máscara capilar caseira feita com uma fruta tropical popular no Brasil promete hidratação profunda, ajudando a restaurar a maciez e a controlar o frizz de forma natural e acessível.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O segredo está nas propriedades nutritivas do ingrediente. Rica em potássio, vitaminas A, C e E, além de óleos naturais, a fruta possui componentes que agem diretamente na fibra capilar. Esses nutrientes ajudam a reter a umidade nos fios, fortalecem a estrutura e protegem contra danos externos, resultando em uma aparência mais saudável e brilhante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Mitos e verdades sobre tratamentos caseiros
A aplicação de receitas caseiras pode trazer benefícios visíveis. Elas atuam na camada superficial do fio, proporcionando um efeito cosmético de hidratação e maciez. Contudo, não tratam condições do couro cabeludo, como dermatite ou queda acentuada. Por isso, um teste de alergia em uma pequena área da pele é sempre recomendado antes do uso completo.
- Leia também: Descubra seu tipo de cabelo e como tratá-lo
A fruta protagonista desta receita é a banana, especialmente quando bem madura, pois sua concentração de açúcares e nutrientes é maior. Sua textura cremosa facilita a aplicação e a remoção dos cabelos, evitando resíduos.
Como preparar a máscara capilar
A receita é indicada principalmente para cabelos secos, danificados por química ou naturalmente porosos. A frequência de uso ideal é uma vez por semana ou a cada 15 dias, conforme a necessidade de hidratação dos fios.
Ingredientes
-
1 banana madura;
-
1 colher de sopa de mel;
-
1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
-
1 colheres de creme capilar hidratante de sua preferência
Modo de preparo e aplicação
-
Amasse bem a banana com um garfo até obter um purê homogêneo e sem pedaços;
-
Adicione o mel, o azeite e o hidratante, misturando até formar uma pasta cremosa;
-
Com os cabelos limpos e úmidos, aplique a máscara do comprimento às pontas, evitando a raiz;
-
Deixe agir por cerca de 20 a 30 minutos. Para potencializar o efeito, use uma touca térmica ou plástica;
-
Enxágue abundantemente com água morna e finalize com o condicionador de sua preferência.
É importante reforçar que, apesar dos benefícios, tratamentos caseiros servem como um complemento à rotina de cuidados. Em casos de problemas capilares persistentes, como queda intensa ou irritações no couro cabeludo, a consulta com um dermatologista ou tricologista é indispensável para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.