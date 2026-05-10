Ainda dá tempo de acertar: presentes de última hora para as mamães

Escolher o presente perfeito nem sempre é fácil e, às vezes, no dia a dia corrido, deixamos escapar algumas datas. Mas toda mãe merece um bom presente, mesmo que seja de última hora. Para quem se perdeu no tempo, ou não teve inspiração suficiente, a Revista do Correio reuniu uma coletânea de sugestões para presentear as mamães, das mais fashionistas às urbanas, passando pelas clássicas, minimalistas e contemporâneas.

Na Le Lis Casa, por exemplo, o universo de presentes se expande com uma ampla linha de aromas, velas e itens de decoração, além de acessórios para mesa posta que combinam estética e funcionalidade.

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Já O Boticário, possui uma curadoria especial de kit combos pensados para transformar carinho em presentes, reunindo perfumaria, cuidados e beleza para atender diferentes estilos e tornar a data ainda mais especial.

Na campanha da Natura deste ano, aparece em destaque a linha Natura Aura Alba, uma opção de presente que exalta a sofisticação e o frescor da fragrância em diferentes formas de cuidado. O kit traz o lançamento do Creme Aveludado Corporal Natura Alba, além do Eau de Parfum, que prolonga essa sensação na pele, deixando-a macia, perfumada e radiante. Para aperfeiçoar a beleza das mamães, a MAC apresenta favoritos reinventados, novos tons, acabamentos iridescentes e kits.

Kit Presente Dia Das Mães Liz, de O Boticário (R$ 239,90) (foto: Reprodução/O Boticário )

Kit presente de dia das mães Natura Aura Alba (R$ 389,90) (foto: Reprodução/Natura )

Kit Lip Trio Spring For Teddy Metamorphosis, da MAC (R$ 289) (foto: Reprodução/MAC)

Kit Le Lis Aroma Edição Especial Alecrim (R$ 329,90) (foto: Reprodução/Le Lis )

Kit Presente Dia das Mães Nativa Spa Ameixa, de O Boticário (R$ 119,90) (foto: Reprodução/O Boticário )

Batom Crystals, da Avon (R$ 75,89) (foto: Reprodução/Avon )











