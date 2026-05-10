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Ainda dá tempo de acertar: presentes de última hora para as mamães

De kits de beleza a peças de decoração, confira opções práticas e sofisticadas para presentear no Dia das Mães

Kit Experiência Dia das Mães (exclusivo e-commerce) – R$ 1.199,90 - (crédito: Reprodução/ O Boticário )
Kit Experiência Dia das Mães (exclusivo e-commerce) – R$ 1.199,90 - (crédito: Reprodução/ O Boticário )

Escolher o presente perfeito nem sempre é fácil e, às vezes, no dia a dia corrido, deixamos escapar algumas datas. Mas toda mãe merece um bom presente, mesmo que seja de última hora. Para quem se perdeu no tempo, ou não teve inspiração suficiente, a Revista do Correio reuniu uma coletânea de sugestões para presentear as mamães, das mais fashionistas às urbanas, passando pelas clássicas, minimalistas e contemporâneas.

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Na Le Lis Casa, por exemplo, o universo de presentes se expande com uma ampla linha de aromas, velas e itens de decoração, além de acessórios para mesa posta que combinam estética e funcionalidade. 

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Já O Boticário, possui uma curadoria especial de kit combos pensados para transformar carinho em presentes, reunindo perfumaria, cuidados e beleza para atender diferentes estilos e tornar a data ainda mais especial.

Na campanha da Natura deste ano, aparece em destaque a linha Natura Aura Alba, uma opção de presente que exalta a sofisticação e o frescor da fragrância em diferentes formas de cuidado. O kit traz o lançamento do Creme Aveludado Corporal Natura Alba, além do Eau de Parfum, que prolonga essa sensação na pele, deixando-a macia, perfumada e radiante. Para aperfeiçoar a beleza das mamães, a MAC apresenta favoritos reinventados, novos tons, acabamentos iridescentes e kits. 

Kit Presente Dia Das Mães Liz ( 3 itens) – R$ 239,90
Kit Presente Dia Das Mães Liz, de O Boticário (R$ 239,90) (foto: Reprodução/O Boticário )

 

 

Kit presente de dia das mães Natura Aura Alba - R$ 389,90
Kit presente de dia das mães Natura Aura Alba (R$ 389,90) (foto: Reprodução/Natura )

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Kit Lip Trio Spring For Teddy Metamorphosis, da MAC (R$ 289) (foto: Reprodução/MAC)

Kit Le Lis Aroma Edição Especial Alecrim - R$ 329,90
Kit Le Lis Aroma Edição Especial Alecrim (R$ 329,90) (foto: Reprodução/Le Lis )

Kit Presente Dia das Mães Nativa Spa Ameixa (2 itens) –R$ 119,90
Kit Presente Dia das Mães Nativa Spa Ameixa, de O Boticário (R$ 119,90) (foto: Reprodução/O Boticário )

Presente Batom Crystals - R$ 75,89
Batom Crystals, da Avon (R$ 75,89) (foto: Reprodução/Avon )

 

  • Kit Lip Trio Spring For Teddy Metamorphosis, da MAC (R$ 289)
    Kit Lip Trio Spring For Teddy Metamorphosis, da MAC (R$ 289) Foto: Reprodução/MAC
  • Kit Le Lis Aroma Edição Especial Alecrim (R$ 329,90)
    Kit Le Lis Aroma Edição Especial Alecrim (R$ 329,90) Foto: Reprodução/Le Lis
  • Kit Presente Dia Das Mães Liz, de O Boticário (R$ 239,90)
    Kit Presente Dia Das Mães Liz, de O Boticário (R$ 239,90) Foto: Reprodução/O Boticário
  • Kit Presente Dia das Mães Nativa Spa Ameixa, de O Boticário (R$ 119,90)
    Kit Presente Dia das Mães Nativa Spa Ameixa, de O Boticário (R$ 119,90) Foto: Reprodução/O Boticário
  • Kit presente de dia das mães Natura Aura Alba (R$ 389,90)
    Kit presente de dia das mães Natura Aura Alba (R$ 389,90) Foto: Reprodução/Natura
  • Batom Crystals, da Avon (R$ 75,89)
    Batom Crystals, da Avon (R$ 75,89) Foto: Reprodução/Avon
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Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 10/05/2026 06:00 / atualizado em 10/05/2026 06:00
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