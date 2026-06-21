Como escolher o aroma ideal para a casa e fazer seu próprio spray perfumado

Entrar em uma casa e sentir um aroma agradável é uma experiência capaz de despertar memórias, provocar emoções e até mudar a percepção que temos de um ambiente. Nos últimos anos, a perfumação residencial deixou de ser apenas um detalhe decorativo para se tornar parte da rotina de autocuidado de muitas pessoas. Velas aromáticas, difusores de ambiente e sprays perfumados ganharam espaço nas prateleiras e passaram a ser utilizados como ferramentas para promover bem-estar, relaxamento e acolhimento.

A tendência acompanha um movimento crescente de valorização da casa como espaço de descanso e refúgio. Depois de dias corridos e cheios de estímulos, cada vez mais consumidores buscam formas de transformar os ambientes em locais que transmitam conforto e tranquilidade. Nesse contexto, os aromas assumem um papel importante na construção da atmosfera desejada.

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Embora muitas pessoas utilizem velas, difusores e sprays com o mesmo objetivo, cada produto oferece uma experiência diferente. Segundo Marisa Saliba, proprietária da Nura & Cura, a principal diferença entre eles está na forma como o aroma é liberado e na experiência proporcionada.

Os sprays perfumados garantem um efeito imediato e podem ser utilizados em ambientes, cortinas, almofadas e roupas de cama (foto: Divulgação/Nura e Cura )

“A vela é para aquele momento em que você quer desacelerar e focar no agora. Ela traz o aconchego do fogo e o aroma vem de mansinho, conforme a cera derrete. O difusor de varetas é o companheiro silencioso do dia a dia, garantindo que a casa esteja sempre perfumada. Já o spray oferece um resultado imediato, ideal para perfumar o ambiente rapidamente”, explica.

Maria Izabel Ribeiro Rocha, proprietária da Mandacaru Velas, destaca que cada produto atende a necessidades específicas. “As velas criam uma experiência sensorial mais completa, combinando fragrância, iluminação suave e sensação de aconchego. Os difusores oferecem perfumação contínua e constante ao longo do dia. Já os sprays são ideais para renovar rapidamente o aroma de um ambiente ou reforçar a fragrância antes de receber visitas”, afirma.

Os difusores de ambiente oferecem perfumação contínua e são uma das opções mais práticas para manter a casa aromatizada ao longo do dia (foto: Divulgação/Mandacaru Velas )

Um aroma para cada ambiente

A escolha da fragrância também influencia diretamente a experiência dentro de cada cômodo. Por isso, especialistas recomendam considerar a função do espaço antes de decidir qual aroma utilizar.

Os quartos, por exemplo, costumam pedir fragrâncias suaves e relaxantes. Aromas como lavanda ajudam a criar uma atmosfera propícia ao descanso e ao relaxamento após um dia agitado.

Já as salas de estar, ambientes voltados para convivência e recepção de visitas, combinam com fragrâncias acolhedoras e elegantes. Baunilha, chá branco e notas levemente adocicadas figuram entre as opções mais utilizadas.

Em cozinhas, banheiros e áreas de serviço, a preferência costuma recair sobre fragrâncias cítricas e refrescantes, que reforçam a sensação de limpeza. Verbena, limão-siciliano e capim-limão estão entre os aromas mais populares para esses espaços.

Para escritórios e áreas de estudo, especialistas recomendam fragrâncias capazes de estimular a concentração e a disposição. Alecrim e capim-limão aparecem entre as escolhas mais frequentes.

“O segredo é pensar no que você quer sentir naquele espaço. Cada ambiente tem uma função emocional dentro da casa”, resume Marisa.

Qual aroma escolher?

• Lavanda: ajuda a criar uma atmosfera relaxante e acolhedora.

• Capim-limão: transmite sensação de energia e renovação.

• Limão-siciliano: oferece frescor e sensação de limpeza.

• Laranja-doce: proporciona conforto e leveza.

A casa como refúgio

Entre os aromas mais procurados atualmente estão lavanda, bambu, capim-limão, chá branco, baunilha, ameixa negra, pitanga preta e fragrâncias amadeiradas suaves.

Para Marisa Saliba, o sucesso dessas fragrâncias está relacionado à busca por conforto emocional. “Hoje as pessoas procuram a casa como um refúgio do estresse do mundo lá fora. O bambu traz um frescor verde, leve e sofisticado. A Baunilha Negra oferece uma sensação de aconchego e acolhimento. Já o capim-limão transmite energia, clareza e renovação para o dia a dia”, explica.

Maria Izabel observa que os consumidores têm buscado fragrâncias que remetam ao bem-estar e ao conforto. “Lavanda, chá branco, baunilha e notas amadeiradas continuam entre as mais procuradas. Os aromas cítricos também permanecem populares por transmitirem frescor e limpeza”, afirma.

Além dos perfumes tradicionais, cresce o interesse por fragrâncias capazes de despertar emoções específicas. A chamada perfumação funcional tem se consolidado como uma das principais tendências do setor.

A proposta é utilizar os aromas de forma estratégica para promover diferentes sensações, como relaxamento, energia, concentração ou acolhimento. “A grande tendência é o aroma com propósito. As pessoas estão buscando fragrâncias que despertem memórias afetivas, que ajudem a desacelerar e que criem pequenos rituais de bem-estar dentro da rotina”, destaca Marisa.

Maria Izabel acrescenta que também há uma forte influência de experiências associadas a spas e hotéis de luxo. “Fragrâncias botânicas, verdes e amadeiradas estão em alta, assim como produtos mais sustentáveis, incluindo refis para velas e difusores”, afirma.

Como evitar erros na perfumação da casa

Apesar dos benefícios, alguns cuidados são importantes para garantir uma experiência agradável. Um dos erros mais comuns é misturar muitas fragrâncias diferentes em um mesmo ambiente. O excesso de aromas pode gerar desconforto e prejudicar a sensação de harmonia.

Outro equívoco frequente é utilizar perfumes muito intensos em espaços pequenos ou pouco ventilados. Também é importante observar a manutenção dos produtos. No caso dos difusores de varetas, especialistas recomendam virar as varetas regularmente para manter a difusão adequada da fragrância.

“O perfume precisa de um pouco de circulação de ar para se espalhar pela casa. Quando utilizado de forma equilibrada, ele complementa o ambiente sem se tornar excessivo”, orienta Marisa.

Como criar uma identidade olfativa

Assim como a decoração e a iluminação ajudam a expressar a personalidade dos moradores, os aromas também podem contribuir para criar uma identidade própria para a casa. As especialistas recomendam escolher uma fragrância principal e utilizá-la de forma consistente nos ambientes sociais.

Aroma de bambu, chá branco, lavanda e capim-limão aparecem entre as opções mais versáteis e democráticas, agradando diferentes perfis e visitantes. Para quem está começando a explorar o universo da perfumação residencial, a recomendação é investir inicialmente em difusores de ambiente e sprays aromáticos, produtos de fácil utilização e manutenção.

A partir da experimentação, é possível descobrir quais famílias olfativas mais combinam com o estilo de vida dos moradores e transformar a casa em um espaço ainda mais acolhedor, confortável e cheio de personalidade.

Aprenda a fazer um spray aromático caseiro

Você pode criar um aromatizador simples para perfumar ambientes, roupas de cama e cortinas utilizando poucos ingredientes.

Ingredientes

• 100 ml de água filtrada

• 100 ml de álcool de cereais

• 20 a 30 gotas de óleo essencial da sua preferência

• 1 frasco borrifador com capacidade para 200 ml

Modo de preparo

Coloque o álcool de cereais no frasco. Adicione as gotas do óleo essencial. Acrescente a água filtrada. Feche o recipiente e misture bem. Agite antes de cada utilização.







