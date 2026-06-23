InícioRevista do Correio
ASTROLOGIA

O seu signo ascendente é mais importante que o solar? Entenda agora

Como o ascendente influencia na personalidade, aparência e a forma como o mundo te vê? Descubra o que ele revela sobre você

Enquanto o signo solar representa sua essência, seu ego e sua identidade mais profunda, o ascendente funciona como seu cartão de visitas. - (crédito: geralt pixabay)
Enquanto o signo solar representa sua essência, seu ego e sua identidade mais profunda, o ascendente funciona como seu cartão de visitas. - (crédito: geralt pixabay)

Muita gente conhece o signo solar, aquele definido pela data de nascimento, mas na astrologia, o ascendente ganha cada vez mais destaque. A dúvida que fica é: qual deles realmente define quem você é? A resposta é que ambos são cruciais para formar a sua personalidade, mas atuam em áreas diferentes da sua vida e da forma como você se apresenta ao mundo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Enquanto o signo solar representa sua essência, seu ego e sua identidade mais profunda, o ascendente funciona como seu cartão de visitas. Ele é o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento exato do seu nascimento e dita a primeira impressão que você causa nos outros, seu estilo e até mesmo sua aparência física. Para calculá-lo, é necessário saber a data, o local e, principalmente, a hora exata do seu nascimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia Mais

  • Descubra o significado dos astros no Mapa Astral

  • Veja o cristal, o aroma, a cor e o número de cada signo do zodíaco

  • Signo ascendente em 2026: veja as previsões para o próximo ano

O papel do signo solar

O signo solar é o núcleo da sua personalidade. Ele revela suas motivações centrais, seus desejos mais verdadeiros e a força vital que o impulsiona. É quem você é quando está em seu ambiente mais confortável, sem máscaras ou defesas. Pense nele como o motor do seu carro, a peça fundamental que dita seu potencial e sua direção principal na vida.

Quando alguém diz "eu sou de Áries", está se referindo ao signo solar. Ele simboliza a jornada de autoconhecimento e amadurecimento ao longo dos anos. Com o tempo, as características solares tendem a ficar mais evidentes e consolidadas.

A influência do signo ascendente

Se o Sol é o motor, o ascendente é a carroceria e a cor do carro. Ele é a sua "persona" social, a forma como você interage com o ambiente e como as pessoas o veem inicialmente. É a lente através da qual você enxerga o mundo e a maneira como inicia projetos e reage a novas situações. Por isso, muitas vezes nos identificamos mais com o ascendente do que com o próprio signo solar.

Alguém com Sol em Câncer, um signo mais reservado e sensível, mas com ascendente em Leão, pode parecer extrovertido, confiante e expansivo à primeira vista. A natureza canceriana, mais introspectiva, só aparece em relacionamentos mais próximos e íntimos.

Afinal, qual é mais importante?

Não se trata de um ser mais importante que o outro. A astrologia moderna entende que o mapa astral é uma combinação complexa de planetas e signos. O ascendente é a porta de entrada para a sua personalidade, mas o signo solar é o cômodo principal, onde sua verdadeira essência reside. Conhecer ambos oferece um retrato muito mais completo e preciso sobre quem você é.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/06/2026 16:32 / atualizado em 23/06/2026 16:36
SIGA
x