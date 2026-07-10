Famosos do signo de Câncer: veja quem são e se você se identifica

A temporada de Câncer chegou e, com ela, um período de maior sensibilidade e intuição no zodíaco. Entre 21 de junho e 22 de julho, o Sol ilumina o signo regido pela Lua, conhecido pela forte conexão com as emoções, o lar e a família. Muitas das maiores estrelas do mundo nasceram sob essa influência e refletem em suas carreiras e vidas pessoais as características mais marcantes dos cancerianos.

Os nativos de Câncer são frequentemente descritos como protetores, leais e empáticos. Valorizam a segurança emocional e constroem laços profundos com as pessoas que amam. Embora possam parecer tímidos ou reservados em um primeiro momento, possuem uma grande força interior e uma capacidade única de cuidar e nutrir quem está ao seu redor. Essa combinação de sensibilidade e determinação pode ser vista em diversas personalidades famosas.

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Celebridades do signo de Câncer

No Brasil e no mundo, a lista de cancerianos de sucesso é extensa e variada. A supermodelo Gisele Bündchen, por exemplo, sempre destacou a importância da família e seu vínculo com a natureza, traços alinhados à energia acolhedora do signo. Da mesma forma, a atriz Marina Ruy Barbosa projeta uma imagem que combina doçura com uma carreira sólida e bem administrada.

Em Hollywood, um dos nomes mais emblemáticos é o de Meryl Streep. A atriz é conhecida por sua incrível capacidade de mergulhar em papéis emocionalmente complexos, demonstrando a profundidade e a intuição típicas de Câncer. Outro exemplo é Tom Hanks, frequentemente chamado de “o pai da América” por seus papéis que evocam confiança, carinho e proteção.

No mundo da música, Ariana Grande e Selena Gomez são duas jovens artistas que compartilham o mesmo signo. Ambas são conhecidas por letras que exploram abertamente suas vulnerabilidades e sentimentos, criando uma conexão genuína e quase familiar com milhões de fãs ao redor do mundo.

Até mesmo no esporte, um canceriano se destaca. O jogador de futebol Lionel Messi, apesar da fama global, é conhecido por sua personalidade discreta e extremamente ligada à esposa e aos filhos, reforçando o arquétipo do canceriano que encontra sua maior força no lar.

Um ícone histórico que também pertence a este signo é a princesa Diana. Sua imagem pública foi eternizada por sua empatia, compaixão e trabalho humanitário, características que a tornaram uma das figuras mais amadas do século XX e um símbolo do lado mais nobre e acolhedor de Câncer.